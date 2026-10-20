Överraskningen: Finska skallar från Sverige inte finska

Togs upp av presidenten

Kvarlevorna hade kommit, inpackade i lådor, från KI:s lager i Solna till finländska Pälkäne.

Att få den resan gjord hade tagit sex år. 2018 skrev ett 30-tal sverigefinländare ett upprop för att skallarna skulle återbördas.

Till slut tog president Sauli Niinistö inofficiellt upp problemet med svenske statsminister Stefan Löfven.

I oktober 2022 kom beskedet från Karolinska institutet att ”KI inte har några skäl att behålla dessa kvarlevor i våra anatomiska samlingar. Tvärtom, vi vill återbörda dem till Finland.”

”Retzius och hans kollegor gjorde fel 1873. I dag ter sig en sådan handling djupt oetisk. Vi har också offentligt bett om ursäkt för KI:s del av vad som skedde då”, skrev man.

Det ledde för övrigt även till att en lärosal på KI bytte namn från Retzius till Christina Larsdotter och att KI bad Solna kommun byta namn på Retzius väg.

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Inte finska – oklart ursprung

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Sedan skallarna återbördats till Finland har de undersökts av forskare – och då visar det sig att alla inte alls är från Finland. Varifrån de i stället kommer vill forskarna inte uppge.

”Utifrån naturvetenskapliga analyser är slutsatsen ändå att deras ursprung finns långt utanför Finlands gränser”, heter det i ett pressmeddelande från Åbo universitet som HBL citerar.

De största frågetecknen finns kring de skallar som donerades från den anatomiska institutionen.

Bland annat gör en brand på Karolinska institutet att de historiska källorna är bristfälliga.

”Vi började undersöka samlingen med uppfattningen av de avlidna härstammade från Finland. I fall med gamla anatomiska samlingar är det ändå inte ovanligt att material har blandats ihop”, konstaterar forskningsprojektets chef Ulla Nordfors i pressmeddelandet.

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