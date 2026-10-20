Sverige bad om ursäkt och återbördade skallar till Finland, skallar rasforskare plundrat till sig. Då visar det sig att de inte är finska.
Överraskningen: Finska skallar från Sverige inte finska
En ”dansk skalle” har du förstås hört talas om. Här handlar det om finska – trodde vi.
Men när de finska skallarna undersöktes visade de sig inte vara finska utan…ja, vi vet inte, men de kommer närmast från Sverige i alla fall.
Den här storyn ger naturligtvis ordet ”huvudbry” en ny innebörd, möjligen även begreppet ”skallgång”.
Det hela började egentligen för 153 år sedan då rasforskaren Gustaf Retzius plundrade gravar i finländska Pälkäne.
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Återbördades 2024
I augusti 2024 återbördades skallar från Karolinska institutet i Sverige, sedan aktivister i Finland ställt krav på detta.
I Finland väntade ett forskningsteam bestående av en osteolog, två genetiker och en bioarkeolog på att få undersöka kvarlevorna ett par veckor innan de skulle gravsättas.
”Vi känner till namnen på fyra av kvarlevorna”, sade forskaren Ulla Moilanen då hos HBL.
”Av en del av skallarna kommer vi att kunna göra 3D-mallar och kanske i framtiden visa hur de här människorna såg ut”, berättade hon.
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Togs upp av presidenten
Kvarlevorna hade kommit, inpackade i lådor, från KI:s lager i Solna till finländska Pälkäne.
Att få den resan gjord hade tagit sex år. 2018 skrev ett 30-tal sverigefinländare ett upprop för att skallarna skulle återbördas.
Till slut tog president Sauli Niinistö inofficiellt upp problemet med svenske statsminister Stefan Löfven.
I oktober 2022 kom beskedet från Karolinska institutet att ”KI inte har några skäl att behålla dessa kvarlevor i våra anatomiska samlingar. Tvärtom, vi vill återbörda dem till Finland.”
”Retzius och hans kollegor gjorde fel 1873. I dag ter sig en sådan handling djupt oetisk. Vi har också offentligt bett om ursäkt för KI:s del av vad som skedde då”, skrev man.
Det ledde för övrigt även till att en lärosal på KI bytte namn från Retzius till Christina Larsdotter och att KI bad Solna kommun byta namn på Retzius väg.
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Inte finska – oklart ursprung
Sedan skallarna återbördats till Finland har de undersökts av forskare – och då visar det sig att alla inte alls är från Finland. Varifrån de i stället kommer vill forskarna inte uppge.
”Utifrån naturvetenskapliga analyser är slutsatsen ändå att deras ursprung finns långt utanför Finlands gränser”, heter det i ett pressmeddelande från Åbo universitet som HBL citerar.
De största frågetecknen finns kring de skallar som donerades från den anatomiska institutionen.
Bland annat gör en brand på Karolinska institutet att de historiska källorna är bristfälliga.
”Vi började undersöka samlingen med uppfattningen av de avlidna härstammade från Finland. I fall med gamla anatomiska samlingar är det ändå inte ovanligt att material har blandats ihop”, konstaterar forskningsprojektets chef Ulla Nordfors i pressmeddelandet.
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