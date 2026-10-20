Högsta oljepriset på fem månader

Enligt Trumpregeringen ska oljeflödet genom Hormuzsundet, trots hoten från Iran, nu vara uppe i cirka 80 procent av de volymer de hade innan USA och Israel inledde bombkriget mot Iran i slutet av februari i år.

Men oljelager runt om i världen är på låga nivåer och alla typer av utbudsstörningar får stora effekter.

Priset på Nordsjöolja har gått upp drygt 80 procent sedan årsskiftet och dieselpriserna har mer än fördubblats.

Europeiska priser på fossil gas har också rusat uppåt, från 30–40 euro i början av året till 90 euro per megawattimme.