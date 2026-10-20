Högsta oljepriset på fem månader
Priset på Nordsjöolja (Brent) stiger 1,6 procent till 111,30 dollar per fat, det högsta priset sedan i maj.
Den senaste tidens iranska attacker mot tankfartyg i Hormuzsundet och Teherans signaler om att Iran måste kontrollera sundet för att säkra sitt land från att angripas ligger bakom prisuppgångarna.
Enligt Trumpregeringen ska oljeflödet genom Hormuzsundet, trots hoten från Iran, nu vara uppe i cirka 80 procent av de volymer de hade innan USA och Israel inledde bombkriget mot Iran i slutet av februari i år.
Men oljelager runt om i världen är på låga nivåer och alla typer av utbudsstörningar får stora effekter.
Priset på Nordsjöolja har gått upp drygt 80 procent sedan årsskiftet och dieselpriserna har mer än fördubblats.
Europeiska priser på fossil gas har också rusat uppåt, från 30–40 euro i början av året till 90 euro per megawattimme.