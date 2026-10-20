Klimathotet kan sänka värdet på din bostad – och göra den dyrare att äga

Vill bo klimatsäkert

Numera har nya kalkyler därför vuxit fram, där vi väver in klimatriskerna innan vi skriver på bostadsköpet, och där allt fler blickar mot säkrare områden.

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Det är även viktigt att fundera kring vilka material husen är byggda i. Ett hus byggt i trä är kanske inte det bästa mitt i en skog såvida man inte har andra material som skyddar mot bränder. Arkitekter kan rita om fastigheter så att de klarar både översvämningar och bränder till en viss del, genom att anpassa husen till lokala förhållanden.

Drabbar svenska bostadsägare

Den nya utvecklingen berör emellertid inte bara internationella mångmiljonärer utan den kan även drabba svenska bostadsägare.

I en rapport från tidigare i år konstaterar Finansinspektionen att det sannolikt kommer att bli dyrare att försäkra bostäder när extremväder blir vanligare.

Försäkringsbolagen kan därmed behöva höja premierna och anpassa villkoren för att täcka ökade skadekostnader.

”Saknar du försäkringsskydd för din bostad är du väldigt sårbar om någonting händer. Därför är det viktigt att det starka försäkringsskydd som vi har i Sverige består, även när extremväder blir vanligare”, säger Emilia Högquist, hållbarhetschef på FI.

Otillräckliga försäkringar

Det kan samtidigt bli allt svårare att täcka fastigheterna i utsatta områden med tillräckliga försäkringar.

Det kan i sin tur leda till att bankerna inte lånar ut pengar eftersom bankerna normalt kräver att bostaden är försäkrad.

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Samtidigt visar en ny undersökning från SBAB att svenskar oroar sig för vad klimatriskerna innebär för bostadsmarknaden.

Tar hänsyn till klimatet

Hela 59 procent av de tillfrågade villa- och radhusägarna uppger att de kommer att ta hänsyn till klimatrisker vid framtida bostadsköp.

När de köpte sin nuvarande bostad var motsvarande andel endast 8 procent.

”Det är ett tydligt tecken på att klimatrisker håller på att bli en viktigare faktor på bostadsmarknaden”, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på SBAB.

Utvecklingen kan alltså även leda till att priserna sjunker om bostadsägare väljer bort fastigheter i riskområden i allt större utsträckning.

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