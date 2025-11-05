Studie: Ökad alkoholkonsumtion kopplas till framgång

I en ny studie har forskare följt tusentals unga under 18 års tid. Willy Pedersen, professor i sociologi, har tillsammans med kollegor mer konkret följt drygt 3 000 norrmän från 13 till 13 års ålder.

Dessa har tillfrågats om sina alkoholvanor vid olika faser i livet och sedan har forskarna kopplat det till registerdata om utbildning och karriär.

Dessa fakta redovisas nu i en studie av Willy Pedersen, även författare till boken ”Rusmidlenes skjønnhet og smerte”.

Resultaten talar om båda aspekterna. På smärtsidan finns naturligtvis det faktum att alkoholen är vårt största folkhälsoproblem och det faktum att ju mer vi dricker, desto mer ökar alkoholskador och utslagning.

Klarar sig bättre

Nu kommer Willy Pedersen med en studie som kopplar alkohol till ”skönhetssidan”, så att säga.

Studien visar nämligen att de som dricker mycket alkohol i 20-årsåldern lyckas bättre i karriären.

”Det förvånar många att alkoholdrickande verkar kopplat till framgång”, säger Willy Pedersen hos G-P.

”Baksidorna med alkohol är många och väldokumenterade, men forskningen om positiva effekter är inte särskilt stor”, konstaterar professorn.

