Studie: Ökad alkoholkonsumtion kopplas till framgång

I en ny studie har forskare följt tusentals unga under 18 års tid. Willy Pedersen, professor i sociologi, har tillsammans med kollegor mer konkret följt drygt 3 000 norrmän från 13 till 13 års ålder.
Dessa har tillfrågats om sina alkoholvanor vid olika faser i livet och sedan har forskarna kopplat det till registerdata om utbildning och karriär.
Dessa fakta redovisas nu i en studie av Willy Pedersen, även författare till boken ”Rusmidlenes skjønnhet og smerte”.
Resultaten talar om båda aspekterna. På smärtsidan finns naturligtvis det faktum att alkoholen är vårt största folkhälsoproblem och det faktum att ju mer vi dricker, desto mer ökar alkoholskador och utslagning.
Klarar sig bättre
Nu kommer Willy Pedersen med en studie som kopplar alkohol till ”skönhetssidan”, så att säga.
Studien visar nämligen att de som dricker mycket alkohol i 20-årsåldern lyckas bättre i karriären.
”Det förvånar många att alkoholdrickande verkar kopplat till framgång”, säger Willy Pedersen hos G-P.
”Baksidorna med alkohol är många och väldokumenterade, men forskningen om positiva effekter är inte särskilt stor”, konstaterar professorn.
Drack mer – fick högre lön
Hans och kollegornas forskning visar att de som drack sig berusade regelbundet i 20-årsåldern i genomsnitt hade både högre lön och högre utbildning senare i livet, jämfört med de som drack lite eller inget alls.
”Sambandet var ganska tydligt, det är en jämn ökning där de som dricker förhållandevis mycket är de som det går bäst för när det kommer till lön och utbildning, och som har minst sannolikhet att vara långtidsarbetslösa eller behöva socialbidrag”, sammanfattar Pedersen.
Det handlar dock, bör understrykas, om personer som ofta dricker sig berusade i 20-årsåldern.
”De som börjar dricka vid 13-14 år, vilket är tidigt i Norge, går det i genomsnitt betydligt sämre för. Men där kan det finnas andra förklaringsfaktorer än just att de dricker alkohol”, förklarar Willy Pedersen.
Bussmiljardären intygar
Naturligtvis har professorn även sina teorier om vad sambandet alkohol och karriärframgångar beror på.
”Troligen handlar det om den funktion alkohol har som socialt smörjmedel. Man släpper ner axlarna, man vågar prata med nya människor och bygger nya vänskaper. Det går lättare att nätverka och komma på nya idéer tillsammans”, spekulerar han.
Hos G-P intygar Emmanuel Karlsson, vd och arvtagare till miljardföretaget Rolfs flyg och buss, att hans egna erfarenheter från 20-årsåldern understryker forskarnas slutsatser.
”Det var väldigt mycket fest, jag läste ju både på Chalmers och Handelshögskolan och jag var verkligen en festprisse som var nollningsledare och sånt där”, minns han.
”Chalmers är ju i en division för sig när det kommer till festande, men även på Handels var det bra drag. Jag gjorde väldigt mycket dumt och skapade väldigt många fina minnen.”
