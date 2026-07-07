De har tjänat 39 miljarder på rysk olja

Spända relationer

De grekiska redarnas vilja att ställa upp för Ryssland har skapat spänningar mellan Grekland och Ukraina.

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2023 förde Ukraina upp flera grekiska tankerbolag på sin sanktionslista över ”internationella krigssponsorer”.

De ströks senare efter påtryckningar från Grekland, som hänvisade till att oljehandeln är tillåten så länge den sker i enlighet med G7-ländernas pristak.

Bland de 20 företag som tjänat mest på ryska transporter sedan juni 2023 finns åtta grekiska.

Övriga är endera ryska statsstödda rederier, som Sovcomflot och Rosnefteflot, eller dotterbolag och bulvanföretag med kopplingar till dessa.

Undantaget från den regeln är, förutom grekerna, det Hongkong-baserade förvaltningsbolaget Prominent.

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”Finns pengar att tjäna”

Grekiska Dynacom har varit ett av de mest aktiva rederierna i Hormuzsundet sedan USA gick till attack mot Iran 28 februari.

I maj transporterades nästan 15 procent av den ryska råoljeexporten av grekiska företag, enligt analyser från Windward och Vortexa, som specialiserar sig på sjöfart och energi.

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”Det finns pengar att tjäna där, och ingen annan kommer att gå in och göra de affärerna”, säger Michelle Wiese Bockmann, analytiker inom sjöfartssektorn, med hänvisning till grekiska fartyg som transporterar rysk olja.

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Pristak sedan december 2022

G7-ländernas pristak för rysk olja infördes i december 2022 för att begränsa Rysslands intäkter, samtidigt som oljeflödet skulle upprätthållas för att inte skada världsekonomin.

Sedan dess har västerländska företag tillåtits tillhandahålla transport eller tjänster för rysk olja, men endast till ett pris som ligger på eller under G7-ländernas pristak.

Samtidigt är kontrollen av att man håller sig till pristaket bristfällig. Rederier förlitar sig ofta på uppgifter från befraktare eller intyg från den ryska leverantören, säger Stefanos Roulakis, jurist med grekiska rederier som klienter.

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EU har försökt agera mot ryska skuggflottan. Samtidigt har redare från Grekland tjänat miljarder på att frakta rysk olja. Ukraina protesterar skarpt. (Foto: Jussi Nukari/AP-TT)

”Fortsätter generera miljarder”

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”Rysk olja fortsätter att generera miljarder till Kreml eftersom regeringar misslyckats med att täppa till uppenbara kryphål i systemet”, konstaterar Svitlana Romanko, chef för den ukrainska kampanjgruppen Razom We Stand, som arbetar för att stoppa handeln med rysk olja och gas.

”Den grekiska regeringen har upprepade gånger prioriterat sjöfartsindustrins intressen framför strängare sanktioner och fred.”

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