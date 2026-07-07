Storbanker höjer förväntningarna på Novo Nordisk-aktien

Fallande kurs och minskad personal

Novo Nordisk har haft ett tungt år bakom sig. Med såväl fallande kurs efter nedjusterade prognoser som minskad personal.

Men när försäljningen av Wegovy-tabletter väl kom igång i USA vände trenden. Nu är förhoppningen att utrullningen i Storbritannien ska förstärka den utvecklingen.

Banker optimistiska

Både HSBC och Danske bank har kommit med positiva rekommendationer de senaste dagarna. HSBC sätter sin nya riktkurs till 300 danska kronor, från tidigare 280. Och rekommendationen är fortsatt behåll.

Och Danske bank går ännu längre. Man sätter riktkursen till 360 danska kronor, och rekommenderar köp.

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Novo Nordisk har länge varit en favoritaktie bland svenska investerare, både småsparare och större aktörer. Det är den tredje mest handlade aktien utanför Stockholmsbörsen.

Rapport i augusti

Nästa stora test för aktien blir kvartalsrapporten den 5 augusti, då investerare får svar på om det ökande intresset för tablettformen redan syns i siffrorna.

Vad är Wegovy?

Wegovy innehåller den aktiva substansen semaglutid, ett ämne som liknar ett naturligt hormon i kroppen som påverkar aptiten. Genom att öka mättnadskänslan och minska hungern hjälper Wegovy den som vill äta mindre och därmed gå ner i vikt över tid.

Tidigare fanns semagluid endast som injektioner, men med tabletten kan nu flera patienter använda produkten för att minska sin vikt.