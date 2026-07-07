Fick 90 minuter på sig innan kärnvapenskapabel ubåt avfyrade

Tidpunkten för testet ifrågasätts

Avfyrningen sammanföll med tre andra händelser på samma dag: öppningen av den kinesisk-ryska marinövningen Joint Sea-2026, signeringen av det australiensisk-fijianska försvarsavtalet Ocean of Peace och dagen innan NATOs toppmöte i Ankara. Att Kina valde just den dagen är ett meddelande i sig.

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Reaktionerna kom snabbt. USA:s utrikesdepartement uppmanade Kina att ”engagera sig i meningsfulla nedrustningsdiskussioner.” Australien kallade testet destabiliserande.

Nya Zeelands utrikesminister Winston Peters konstaterade att roboten slog ned inom Sydpacifikums kärnvapenfria zon, etablerad genom Rarotongafördraget 1986, som Kina ratificerat. Taiwans säkerhetsråd sammanfattade det kortfattat: Kina visade sig återigen vara en bov i regionen.

Det som gör den 6 juli till mer än ett militärt spektakel är frånvaron av regelverk. New START-fördraget mellan USA och Ryssland löpte ut i februari 2026 utan efterföljare.

Inget avtal begränsar i dag Kinas kärnvapenarsenal. Washington har upprepat uppmanat Beijing till förhandlingar, utan respons. Varje nytt test normaliserar nästa.

Sverige tog emot Kinas representant dagar innan

Den 4 juli, alltså 48 timmar innan testet, tog utrikesminister Maria Malmer Stenergard emot Kinas utrikesminister Wang Yi i Stockholm. Diplomatiska kontakter på hög nivå mellan Sverige och Kina har varit sällsynta det senaste decenniet.

På agendan stod handel, bilaterala relationer och säkerhetspolitik. Kinas tillmötesgående ton i Stockholm kontrasterar skarpt mot det som skedde dagar senare i Stilla havet.

Relationen är långt ifrån okomplicerad. I mars 2026 utsåg SÄPO Kina till ett av Sveriges tre huvudsakliga säkerhetshot, vid sidan av Ryssland och Iran.

Det kinesiska fartyget Yi Peng 3 misstänks för sabotage mot undervattenskablar i Östersjön hösten 2024, och Beijing vägrade svenska åklagare tillträde till fartyget.

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En kinesisk medborgare sitter häktad i Sverige misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet. Och fallet Gui Minhai, den svenske bokförläggare som kidnappades i Thailand 2015 och fortfarande hålls av Kina, förblir olöst.

PS analys

Varningen till Japan handlar om eskalationskontroll: Kina vill inte att Japan missuppfattar en avfyrning och utlöser något som inte kan stoppas. Faktum är att 90 minuter knappt räcker för att evakuera en by, än mindre en stad.

Det verkligt alarmerande är att USA inte ens fick det varsel Japan fick. Kinas budskap är att de själva väljer vilka de pratar med. Den diplomatiken kommer inte att bli lättare att hantera när arsenalen fortsätter växa mot 1 000 stridsspetsar.

För Sverige, som tog emot Wang Yi 48 timmar innan avfyrningen, är frågan som hänger i luften: Hur ser en välfungerande dialog ut med en stat som testar ubåtsrobotar utan att underrätta sin viktigaste geopolitiska motpart?

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