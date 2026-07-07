Han gav oss LED-lampan – nu vill nobelpristagaren lösa världens energiproblem

Drygt 660 miljoner kronor i ryggen

Bolaget har hittills rest totalt 62,8 miljoner dollar, motsvarande drygt 660 miljoner kronor. Den senaste seed-rundan på 37,5 miljoner dollar stängdes med investeringar från Softbank, japanska handelskonglomeratet Itochu, Yusaku Maezawas fond samt riskkapitalfonderna JAFCO Group och SPARX Group. Den sistnämnda förvaltar bland annat Toyotas Mirai Creation Fund III.

Blue Laser Fusion samarbetar med Toshiba Energy Systems och Tokyo-baserade YUKI Holdings kring reaktorutveckling.

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Bolaget har även fått stöd genom det amerikanska energidepartementets INFUSE-program, i samarbete med Caltech.

Planen är att bygga en pilotreaktor på en gigawatt nära Santa Barbara senast 2032. Det skulle räcka för att driva hundratusentals hem.

Fusionsboomen och miljarder för ny energi

Nakamura är långt ifrån ensam. Privata investeringar i fusionsenergi har nått rekordnivåer. Commonwealth Fusion Systems, med Nvidia och Google bland investerarna, stängde en runda på 3,85 miljarder dollar i maj 2026 och har rest totalt cirka 6,85 miljarder dollar.

Helion Energy, värderat till 15,5 miljarder dollar efter sin senaste Series G-runda, har börjat bygga anläggningen Orion i Washington som ska leverera el till Microsofts datacenter från 2028.

Skepsisen är dock stor. En studie publicerad i Nature Energy 2026 visar att ingen fusionsreaktor någonsin producerat netto-el.

John Holdren, tidigare vetenskapsrådgivare åt president Obama, bedömer att kommersiell fusion inte blir verklighet före 2050.

Tritiumproduktionen i kommersiell skala är fortfarande oprövad, och litium-6 som krävs produceras i dag nästan uteslutande i Ryssland och Kina.

Från omöjligt till Nobelpris, igen?

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Nakamuras blå LED avfärdades som omöjligt av branschen. Det ledde till ett teknikskifte värt hundratals miljarder dollar inom belysning. Nu försöker han upprepa resan, fast i en långt svårare domän.

Det är inte helt omöjligt att vi får se Nakamura stå här igen och ta emot priset av kungen. Gör han det så är det för att han löst världens energiproblem. Omöjligt eller inte – Nakamura har gjort omöjliga saker möjligt tidigare. Foto: TT

”Blue Laser Fusion har den bästa fusionsteknologin enligt min bedömning för att nå kommersiell fusion till 2030”, sade Nakamura i en intervju 2025.

Naivt optimistiskt, eller en uppfinnarhjärna med track record? Det beror på vem man frågar.

Få personer har gått från omöjligt till Nobelpris så snabbt som Nakamura. Det gör hans nästa satsning värd att följa.

Solenergi har gått om alla fossila bränslen som världens största enskilda energitillskott. Ändå driver teknikjättarnas AI-satsningar ett elbehov som sol och vind inte kan täcka ensamma.

Fusion, om det funkar, löser ekvationen och stora delar av världens framtida energibehov