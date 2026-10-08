Stora hotet mot flygsäkerheten: "Rogue pilots"

Flyget har också i allmänhet blivit dramatiskt säkrare. Globalt har flygtrafiken ökat med 37 procent under de senaste två decennierna, medan antalet dödsoffer i kommersiella flygolyckor minskat med 35 procent mellan 2005 och 2025, enligt flygdataföretaget Cirium och olycksstatistik som Wall Street Journal har gått igenom.

Minst 800 döda sedan 2005

Den senaste incidenten med ett FlyDubai-plan på väg mot Israel visar också på ett av de farligaste hoten – det som kommer från piloterna själva, så kallade ”Rouge pilots”.

Minst 800 människor har sedan 2005 omkommit i flygolyckor som amerikanska myndigheter har misstänkt, eller som officiellt har bedömts, ha orsakats av piloter som medvetet försökt krascha sina flygplan. Det handlar bland annat om Malaysia Airlines MH370 2014, Germanwings 9525 året därpå och China Eastern-olyckan 2022. Även Air India-kraschen 2025 finns med bland fallen som amerikanska företrädare har pekat ut, även om utredningen där ännu inte är slutligt klar.

”Flygplanet kommer att göra det som det blir tillsagt att göra”, säger John Cox, flygsäkerhetskonsult och tidigare facklig pilotföreträdare, till Wall Street Journal.

Det är en grundläggande skillnad mot det klassiska kapningsscenariot. Efter terrorattackerna den 11 september 2001 byggdes cockpitdörrarna om och säkerhetssystemen ut för att hålla obehöriga personer borta från flygplanets kontroller. Men en person som redan är behörig pilot behöver inte ta sig igenom den barriären.