Det hjälper inte med säkerhetsdörrar på flyget om den ena piloten hugger ner den andra, flyger in i en bergvägg. Fenomenet med ”Rouge pilots” är aktuellt igen efter kapningsförsöket hos FlyDubai.
Stora hotet mot flygsäkerheten: "Rogue pilots"
Som Dagens PS tidigare rapporterat är flygplanskapningar betydligt mindre vanligt än tidigare, trots det senaste exemplet där ett plan på väg till Israel utsattes för ett kapningsförsök av andrepiloten, som knivhögg kaptenen.
Flyget har också i allmänhet blivit dramatiskt säkrare. Globalt har flygtrafiken ökat med 37 procent under de senaste två decennierna, medan antalet dödsoffer i kommersiella flygolyckor minskat med 35 procent mellan 2005 och 2025, enligt flygdataföretaget Cirium och olycksstatistik som Wall Street Journal har gått igenom.
Minst 800 döda sedan 2005
Den senaste incidenten med ett FlyDubai-plan på väg mot Israel visar också på ett av de farligaste hoten – det som kommer från piloterna själva, så kallade ”Rouge pilots”.
Minst 800 människor har sedan 2005 omkommit i flygolyckor som amerikanska myndigheter har misstänkt, eller som officiellt har bedömts, ha orsakats av piloter som medvetet försökt krascha sina flygplan. Det handlar bland annat om Malaysia Airlines MH370 2014, Germanwings 9525 året därpå och China Eastern-olyckan 2022. Även Air India-kraschen 2025 finns med bland fallen som amerikanska företrädare har pekat ut, även om utredningen där ännu inte är slutligt klar.
”Flygplanet kommer att göra det som det blir tillsagt att göra”, säger John Cox, flygsäkerhetskonsult och tidigare facklig pilotföreträdare, till Wall Street Journal.
Det är en grundläggande skillnad mot det klassiska kapningsscenariot. Efter terrorattackerna den 11 september 2001 byggdes cockpitdörrarna om och säkerhetssystemen ut för att hålla obehöriga personer borta från flygplanets kontroller. Men en person som redan är behörig pilot behöver inte ta sig igenom den barriären.
Skräckexemplet: Flög rakt in i bergvägg
Germanwings-kraschen 2015 är ett skräckexempel: Andrepiloten på Flight 9525 låste ute kaptenen från cockpit och styrde medvetet Airbus A320-planet in i en bergvägg i de franska Alperna. Alla 150 människor ombord omkom. Enligt den franska utredningen hade piloten haft allvarliga psykiska problem före kraschen och rekommenderats sjukhusvård.
Katastrofen blev en väckarklocka för den europeiska flygindustrin. EASA tog fram åtgärder för att förbättra kontrollen av piloters psykiska hälsa, stärka stödprogram och förbättra informationsutbytet kring medicinsk lämplighet. Myndigheten rekommenderade också att minst två personer, varav minst en kvalificerad pilot, skulle finnas i cockpit under flygningen.
Fallet i Israel misstänks istället handla om ett försök till terrorattack. Enligt uppgifter som Wall Street Journal har rapporterat attackerade andrepiloten sin kapten med ett yxtillhygge och planet hamnade i en farlig dykning innan situationen kunde avvärjas. Myndigheter utreder om attacken var terroristrelaterad.
Placerades i avradikaliseringsprogram
Den misstänkte piloten enligt WSJ tidigare hade förbjudits att flyga av Oman Air. Han hade placerats i ett avradikaliseringsprogram och fått ett administrativt arbete. Efter att ha lämnat bolaget rekryterades han senare av FlyDubai och kunde åter arbeta som pilot.
Tekniska lösningar har diskuterats i decennier. Efter 11 september ville amerikanska myndigheter bland annat utveckla teknik som skulle kunna ge markkontrollen möjlighet att ta över ett kapat flygplan.
Boeing tog 2006 patent på en ”oavbruten autopilot” som inte skulle kunna kopplas ur från cockpit. Något sådant system har dock aldrig installerats i kommersiella passagerarflygplan, bland annat på grund av risken att tekniken själv skulle kunna hackas.
Även idén om att låta en ensam pilot befinna sig i cockpit under delar av flygningen har mött motstånd. Airbus har arbetat med koncept där en pilot skulle kunna vila under marschhöjd, men amerikanska och europeiska pilotorganisationer, myndigheter och Boeing har uttryckt oro för risken med en ensam pilot i cockpit.
”Det är en enorm risk. Det är därför hela konceptet faller”, säger Mike Whitaker, tidigare chef för USA:s luftfartsmyndighet FAA, till WSJ.
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