Det var inte en jordbävning, trots att seismometer gav utslag. Istället tror man att en stor glaciär orsakade naturkatastrofen i Asien som krävt hundratals, kanske tusentals, liv.
Forskare slår fast – så kunde naturkatastrofen i Nepal inträffa
En kollapsad glaciär tros ha utlöst de omfattande översvämningarna på gränsen mellan Nepal och Tibet, enligt preliminära analyser från forskare.
Minst 177 människor har dött och fler än 800 saknas efter katastrofen.
De första rapporterna pekade på att en jordbävning hade orsakat ett jordskred som i sin tur utlöste översvämningarna.
Trodde först att det var en jordbävning
USA:s geologiska myndighet USGS har senare slagit fast att det i stället rörde sig om en glaciärkollaps, skriver BBC.
Forskare vid University of Dundee har analyserat händelsen och upptäckt att en lägre del av en glaciär nära berget Langtang Lirung, omkring 15 kilometer från översvämningsområdet, verkar ha kollapsat.
Glaciären tros sedan ha rört sig ned mot dalen och fört med sig stora mängder is, sten och sediment.
Kraften i kollapsen var så stor att den registrerades som en seismisk händelse motsvarande en jordbävning med magnituden 5,2. Enligt forskare kan själva förloppet ha varit mer komplicerat än en direkt glaciärkollaps.
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Enorma mängder vatten
En analys från International Centre for Integrated Mountain Development, ICIMOD, pekar på att ett is- och stenras från hög höjd kan ha hamnat i floden Lende Khola.
Det skapade en plötslig vattenvåg som förde med sig stora stenblock och sediment nedströms.
Vattennivåerna i floderna längre ned steg mellan sju och nio meter på bara 30 minuter. Flera mätstationer förstördes eller skadades i flodvågen.
Terrängen tros också ha förstärkt katastrofen. Langtang Lirung ligger i en del av Himalaya med mycket branta dalar, vilket kan ha gjort att vattenmassorna accelererade och koncentrerades på väg nedströms.
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Har tidigare skett i Indien
Det är fortfarande oklart exakt varför glaciären kollapsade. Himalaya pressas uppåt av den långsamma rörelsen mellan de tektoniska plattorna, vilket gör terrängen allt brantare. Samtidigt påverkas regionens glaciärer av stigande temperaturer och smältande is.
Forskare varnar för att kombinationen kan göra bergsmiljöerna mer instabila. När glaciärer krymper och permafrost tinar kan bergssidor lättare kollapsa, samtidigt som smältvatten ökar risken för översvämningar och andra naturkatastrofer.
Tidigare i år visade en analys från ICIMOD att glaciärerna i Hindu Kush och Himalaya förlorar is i dubbelt så hög takt som vid början av 2000-talet.
Liknande katastrofer har inträffat tidigare. 2021 kollapsade en del av en glaciär i norra Indien och utlöste en flodvåg av vatten och sten som dödade omkring 200 människor.
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