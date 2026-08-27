Forskare slår fast – så kunde naturkatastrofen i Nepal inträffa

Enorma mängder vatten

En analys från International Centre for Integrated Mountain Development, ICIMOD, pekar på att ett is- och stenras från hög höjd kan ha hamnat i floden Lende Khola.

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Det skapade en plötslig vattenvåg som förde med sig stora stenblock och sediment nedströms.

Vattennivåerna i floderna längre ned steg mellan sju och nio meter på bara 30 minuter. Flera mätstationer förstördes eller skadades i flodvågen.

Terrängen tros också ha förstärkt katastrofen. Langtang Lirung ligger i en del av Himalaya med mycket branta dalar, vilket kan ha gjort att vattenmassorna accelererade och koncentrerades på väg nedströms.

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Har tidigare skett i Indien

Det är fortfarande oklart exakt varför glaciären kollapsade. Himalaya pressas uppåt av den långsamma rörelsen mellan de tektoniska plattorna, vilket gör terrängen allt brantare. Samtidigt påverkas regionens glaciärer av stigande temperaturer och smältande is.

Forskare varnar för att kombinationen kan göra bergsmiljöerna mer instabila. När glaciärer krymper och permafrost tinar kan bergssidor lättare kollapsa, samtidigt som smältvatten ökar risken för översvämningar och andra naturkatastrofer.

Tidigare i år visade en analys från ICIMOD att glaciärerna i Hindu Kush och Himalaya förlorar is i dubbelt så hög takt som vid början av 2000-talet.

Liknande katastrofer har inträffat tidigare. 2021 kollapsade en del av en glaciär i norra Indien och utlöste en flodvåg av vatten och sten som dödade omkring 200 människor.

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