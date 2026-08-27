Merparten av Villenaskatten, den största bronsåldersskatten på Iberiska halvön, togs på under fyra minuter i Alicante på torsdagsmorgonen. Vi uppskattar hur mycket stöldgodset var värt.
Fyra minuter i museet: Bronsåldersskatt värd miljoner borta
Kuppen inträffar under ett år då guldpriset har svängt kraftigt och nyligen nådde sin högsta nivå sedan juni. I nuläget är 59 föremål rapporterade som försvunna, och museumet inventerar fortfarande vad som är stulet, enligt The Guardian.
Så gick kuppen till
Först gick ett larm vid en idrottsanläggning i utkanten av Villena klockan 05.16. Polisen ryckte givetvis ut med de få resurser som fanns nattetid. Fyra minuter senare, klockan 05.20, larmade museet MUVI.
När poliserna kom fram fyra minuter efter museilarmet klockan 5.24 var tjuvarna borta. Kvar fanns tre silverkärl, ett armband och en av fyra kronor, som enligt borgmästaren tappades i flykten. Det materiella värdet uppges överstiga 1,5 miljoner euro, motsvarande 16 630 miljoner kronor, enligt Euronews.
Kommunen beskriver operationen som supersnabb och professionell och hävdar att museet inte har gjort något fel. Myndigheterna utreder också om larmet vid idrottsanläggningen var planerat för att möjliggöra rånet på museet.
Så mycket är stölden värd
Villenaskatten består av 59 föremål i 23,5 karat guld, silver, järn och bärnsten med en uppskattad samlad vikt på nästan tio kilo. Uppgifterna är uppskattningar och inte bekräftade av museet.
Utifrån denna förutsättning landar enbart metallvärdet på 11,7 miljoner kronor med ett spotpris kring 4 270 dollar per uns och en dollarkurs på 9,69 kronor. Guldpriset har svängt kraftigt efter fjolårets rekordnivåer.
Tredje kuppen i Spanien på fyra månader
Den 25 april stals 144 av de 149 guldmynt som utgjorde Villanueva de la Serena-skatten på Badajoz arkeologiska museum.
Den 27 juli tog fyra maskerade tjuvar över 200 mynt från en utställning i Albacete på mindre än två minuter. Villena blir därmed den tredje stora museikuppen i Spanien på ungefär fyra månader, enligt Spain in English. Utredarna har hittills inte kopplat ihop fallen.
Sverige har också liknande fall
Den 31 juli 2018 krossade två män en monter i Strängnäs domkyrka och tog två guldkronor och ett riksäpple från 1600-talet. Försäkringsvärdet var 65 miljoner kronor.
Föremålen hittades i februari 2019 på en soptunna i Åkersberga, skadade men i behåll. Domprosten konstaterade då att det värsta scenariot, att de skulle ha smälts ner, inte längre var aktuellt, enligt SVT.
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