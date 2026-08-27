Fyra minuter i museet: Bronsåldersskatt värd miljoner borta

Så mycket är stölden värd

Villenaskatten består av 59 föremål i 23,5 karat guld, silver, järn och bärnsten med en uppskattad samlad vikt på nästan tio kilo. Uppgifterna är uppskattningar och inte bekräftade av museet.

Utifrån denna förutsättning landar enbart metallvärdet på 11,7 miljoner kronor med ett spotpris kring 4 270 dollar per uns och en dollarkurs på 9,69 kronor. Guldpriset har svängt kraftigt efter fjolårets rekordnivåer.

Tredje kuppen i Spanien på fyra månader

Den 25 april stals 144 av de 149 guldmynt som utgjorde Villanueva de la Serena-skatten på Badajoz arkeologiska museum.

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Den 27 juli tog fyra maskerade tjuvar över 200 mynt från en utställning i Albacete på mindre än två minuter. Villena blir därmed den tredje stora museikuppen i Spanien på ungefär fyra månader, enligt Spain in English. Utredarna har hittills inte kopplat ihop fallen.

Sverige har också liknande fall

Den 31 juli 2018 krossade två män en monter i Strängnäs domkyrka och tog två guldkronor och ett riksäpple från 1600-talet. Försäkringsvärdet var 65 miljoner kronor.

Föremålen hittades i februari 2019 på en soptunna i Åkersberga, skadade men i behåll. Domprosten konstaterade då att det värsta scenariot, att de skulle ha smälts ner, inte längre var aktuellt, enligt SVT.

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