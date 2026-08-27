Musk får fin utmärkelse av Ukraina – men är det bara taktik?

I dekretet, som publicerades på presidentens webbplats på onsdagen, hänvisar Zelenskyj till Musks ”enastående personliga meriter i att skydda människoliv och frihet” samt hans bidrag till relationerna mellan Ukraina och USA.

Knackig relation

Utmärkelsen markerar en anmärkningsvärd omsvängning i relationen mellan Musk och Ukraina, skriver Euronews.

Hans satellittjänst Starlink har varit avgörande för Ukrainas kommunikationer sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022. Tiotusentals terminaler har sedan dess använts av civila, myndigheter och militären.

Starlink har också blivit en viktig del av Ukrainas drönarkrigföring. Tekniken gör det möjligt att upprätthålla kommunikation i områden där rysk elektronisk krigföring slagit ut traditionella radiosystem.

Samtidigt har Musk under flera år kritiserat Ukrainas strategi och landets ledning. Han har argumenterat för förhandlingar med Ryssland och varnat för att Starlink skulle kunna användas på ett sätt som leder till en eskalering av kriget.

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