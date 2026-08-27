Elon Musk är numera mottagare av frihetsorden i Ukraina. Det har väckt en del förvåning eftersom Ukraina och Musk har bråkat mycket.
Musk får fin utmärkelse av Ukraina – men är det bara taktik?
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tilldelat Elon Musk landets Order of Freedom, en av Ukrainas främsta statliga utmärkelser.
Beslutet kommer trots flera år av öppna meningsskiljaktigheter mellan Musk och den ukrainska ledningen.
I dekretet, som publicerades på presidentens webbplats på onsdagen, hänvisar Zelenskyj till Musks ”enastående personliga meriter i att skydda människoliv och frihet” samt hans bidrag till relationerna mellan Ukraina och USA.
Knackig relation
Utmärkelsen markerar en anmärkningsvärd omsvängning i relationen mellan Musk och Ukraina, skriver Euronews.
Hans satellittjänst Starlink har varit avgörande för Ukrainas kommunikationer sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022. Tiotusentals terminaler har sedan dess använts av civila, myndigheter och militären.
Starlink har också blivit en viktig del av Ukrainas drönarkrigföring. Tekniken gör det möjligt att upprätthålla kommunikation i områden där rysk elektronisk krigföring slagit ut traditionella radiosystem.
Samtidigt har Musk under flera år kritiserat Ukrainas strategi och landets ledning. Han har argumenterat för förhandlingar med Ryssland och varnat för att Starlink skulle kunna användas på ett sätt som leder till en eskalering av kriget.
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Har inte gått Ukraina till mötes
Musk har tidigare begränsat Starlinks funktioner för ukrainska styrkor. Under Ukrainas motoffensiv 2022 stängdes enligt en mediegranskning Starlink ner i delar av ryskockuperat territorium.
Musk vägrade också att aktivera Starlink i området kring Sevastopol när Ukraina ville använda tekniken i en operation mot den ryska Svartahavsflottan.
Musk har dessutom riktat hård kritik mot Zelenskyj personligen och stött krav på att Ukraina ska hålla val, trots att nationella val har skjutits upp under det krigstillstånd som rått sedan invasionen.
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Vill använda Starlink mer
Trots konflikterna har Kyiv fortsatt att samarbeta nära med SpaceX. I början av 2026 kontaktade Ukraina bolaget efter uppgifter om att ryska styrkor hade lyckats använda Starlink-terminaler i sina attackdrönare.
Musk och ukrainska myndigheter arbetade därefter med åtgärder för att stoppa den ryska användningen.
Ukraina vill nu dessutom utöka användningen av Starlink-utrustade drönare för attacker djupt inne i Ryssland.
Kyiv hoppas bland annat kunna slå mot ryska och nordkoreanska ballistiska robotramper när de flyttas till eldställningar.
Musk har hittills inte godkänt den utökade användningen.
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