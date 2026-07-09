Stenhård strid om ny kärnkraft

Det gäller även Storbritannien, där det nu blåser upp till strid om ny kärnkraft i Skottland.

Den brittiska regeringen har just lagt fram en teknisk studie om lämpliga platser för ny kärnkraft i Skottland.

Man har hittat ett antal områden med ”stor potential” för ny kärnkraft rent tekniskt.

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Fem områden pekas ut

Torness i East Lothian liksom Dounreay i Caithness och Hunterston i North Ayrshire är områden som redan i dag är kopplade till kärnkraft och där man kan bygga ut, enligt rapporten.

Dessutom pekas områden runt Firth of Forth och längs Skottlands östkust ut som lämpliga platser.

”Den brittiska regeringen satsar på en ´guldålder´ för kärnkraften och har gett grönt ljus för Sizewell C vid Suffolks kust samt för små modulära reaktorer i norra Wales, insatser som skapar tusentals jobb över hela landet och stärker energisäkerheten genom ren, inhemsk elproduktion”, skriver regeringen i en pressrelease.

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