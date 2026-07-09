En ny studie från brittiska regeringen pekar ut lämpliga platser i Skottland för ny kärnkraft. Men planerna möter starkt motstånd i norr.
Stenhård strid om ny kärnkraft
Man kan ha olika åsikter om kärnkraften som tillskott till energiförsörjningen. Däremot är det svårt att bortse från den energi varje tanke på ny kärnkraft, alstrar hos både förespråkare och motståndare.
Det gäller även Storbritannien, där det nu blåser upp till strid om ny kärnkraft i Skottland.
Den brittiska regeringen har just lagt fram en teknisk studie om lämpliga platser för ny kärnkraft i Skottland.
Man har hittat ett antal områden med ”stor potential” för ny kärnkraft rent tekniskt.
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Fem områden pekas ut
Torness i East Lothian liksom Dounreay i Caithness och Hunterston i North Ayrshire är områden som redan i dag är kopplade till kärnkraft och där man kan bygga ut, enligt rapporten.
Dessutom pekas områden runt Firth of Forth och längs Skottlands östkust ut som lämpliga platser.
”Den brittiska regeringen satsar på en ´guldålder´ för kärnkraften och har gett grönt ljus för Sizewell C vid Suffolks kust samt för små modulära reaktorer i norra Wales, insatser som skapar tusentals jobb över hela landet och stärker energisäkerheten genom ren, inhemsk elproduktion”, skriver regeringen i en pressrelease.
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”Enorm potential”
I Skottland är det inte lika enkelt. Den skotska regeringen har sedan länge en fastställd policy om att inte bevilja tillstånd för nya kärnkraftsprojekt i Skottland.
Nu försöker man sälja in ny kärnkraft med att intensivt dra jobbkortet.
”I årtionden har tusentals skottar arbetat inom kärnkraftssektorn och försett landet med tillförlitlig el med låga koldioxidutsläpp”, säger energiminister Michael Shanks.
”Denna nya rapport visar att det finns potential för ny kärnkraft i Skottland, vilket skulle kunna stärka landets energisäkerhet och skapa nya jobb.”
Shanks hänvisar till ny kärnkraft i både England och Wales.
”Tyvärr går Skottland miste om denna enorma potential för både ekonomi och energisäkerhet”, frestar han.
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”Skrämseltaktik och besatthet”
Skottland fortsätter dock vara svårflirtat, i likhet med tidigare.
”Ministrar från Labour ägnar sig åt ”skrämseltaktik” i hopp om att pressa Skottland att bygga nya kärnkraftverk”, säger en grupp energiexperter hos The National Scot.
Scottish Greens, Skottlands miljöparti, talar om ”Labours besatthet av kärnkraft”.
”Att öppna nya kraftverk runt om i Skottland vore ett enormt slöseri med tid och pengar”, säger partiets parlamentsledamot Kristopher Leask.
”Det skulle sluka miljarder pund och ta årtionden att genomföra, samtidigt som det inte gör någonting för att lösa problemen med höga energikostnader eller klimatkrisen.”