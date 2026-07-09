Rankning: Då ska du lämna Sverige för Uzbekistan

Island – i topp sedan 2008

Trots det finns en liten grupp länder som fortsätter utmärka sig.

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”Den drastiska försämringen har egentligen inte påverkat länderna i toppen”, säger Steve Killelea, grundare och ordförande för Institute for Economics & Peace, som publicerat indexet sedan 2007.

Där rankas 163 länder utifrån ovanstående 23 indikatorer. Utifrån dessa kommer Global Peace Index fram till att Island är världens säkraste land med Nya Zeeland som tvåa och Schweiz på bronsplatsen.

Island har för övrigt toppat rankningen ända sedan 2008. Inte dåligt jobbat av vår nordiska granne.

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Även Mongoliet, här huvudstaden Ulan Bator, slår Sverige när det gäller fred och säkerhet – och är alltså ett alternativ till Uzbekistan. (Foto: Ng Han Guan/ AP-TT)

Finland når också tio i topp

Ytterligare ett nordiskt land platsar på tio i topp – men det är inte Sverige. Finland återfinns på plats 9 i listan över trygga och säkra hamnar i en orolig omvärld.

Danmark är inte långt efter på plats 11 men sedan är hoppet rejält till Norge, som vi hittar först på plats 33.

Sverige? Då får vi leta vidare. En 40:e plats på listan över säkra och fredliga länder är vad vi tvingas notera 2026.

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Och det är där länderna ovan kommer in i bilden. Såväl Uzbekistan som Albanien, Bulgarien och Mongoliet karaktäriseras nämligen som säkrare länder att leva i än Sverige.

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Listan/Världens fredligaste länder 2026

1. Island

2. Nya Zeeland

3. Schweiz

4. Slovenien

5. Irland

6. Österrike

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7. Portugal

8. Singapore

9. Finland

10. Japan

(Källa: Global Peace Index)

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