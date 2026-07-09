Ute efter lugn och ro? Vill leva tryggt och säkert? Här är statistiken som visar varför du kanske ska lämna Sverige för Uzbekistan.
Rankning: Då ska du lämna Sverige för Uzbekistan
Har du någonsin funderat på att flytta till Uzbekistan, Albanien, Bulgarien eller, varför inte, Mongoliet?
Det kanske du borde göra. I vart fall om du vill leva säkert och fredligt. Alla de länderna slår nämligen Sverige när ”Global Peace Index 2026” presenteras.
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Våld, vapen och poliser
Där mäts trygghet och fredlighet via 23 indikatorer. Några handlar om det självklara – om landet är indraget i en konflikt och hur militären präglar samhället.
Övriga handlar om sådant som upplevd brottslighetsnivå, politisk stabilitet, terrorism, antal mord per 100 000 invånare och nivå av våldsbrottslighet, antalet fängslade som andel av befolkningen, tillgång till handeldvapen och lätta vapen samt andelen poliser och säkerhetspersonal i relation till hur många som bor i landet.
Världen har blivit mindre fredlig jämfört med förra året, enligt nya Global Peace Index.
Fredligheten sjönk i 99 länder och totalt var det tolfte året med en global nedgång i det.
Island – i topp sedan 2008
Trots det finns en liten grupp länder som fortsätter utmärka sig.
”Den drastiska försämringen har egentligen inte påverkat länderna i toppen”, säger Steve Killelea, grundare och ordförande för Institute for Economics & Peace, som publicerat indexet sedan 2007.
Där rankas 163 länder utifrån ovanstående 23 indikatorer. Utifrån dessa kommer Global Peace Index fram till att Island är världens säkraste land med Nya Zeeland som tvåa och Schweiz på bronsplatsen.
Island har för övrigt toppat rankningen ända sedan 2008. Inte dåligt jobbat av vår nordiska granne.
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Finland når också tio i topp
Ytterligare ett nordiskt land platsar på tio i topp – men det är inte Sverige. Finland återfinns på plats 9 i listan över trygga och säkra hamnar i en orolig omvärld.
Danmark är inte långt efter på plats 11 men sedan är hoppet rejält till Norge, som vi hittar först på plats 33.
Sverige? Då får vi leta vidare. En 40:e plats på listan över säkra och fredliga länder är vad vi tvingas notera 2026.
Och det är där länderna ovan kommer in i bilden. Såväl Uzbekistan som Albanien, Bulgarien och Mongoliet karaktäriseras nämligen som säkrare länder att leva i än Sverige.
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Listan/Världens fredligaste länder 2026
1. Island
2. Nya Zeeland
3. Schweiz
4. Slovenien
5. Irland
6. Österrike
7. Portugal
8. Singapore
9. Finland
10. Japan
(Källa: Global Peace Index)