Ryske gödselmiljardären som vill förändra Ryssland efter Putin

Ekonomin i fokus

En annan viktig del är ekonomin.

Rysslands befolkning som påverkas allt mer av krigets kostnader. Förluster vid fronten, ekonomiska begränsningar och minskade kontakter med omvärlden har förändrat många människors syn på landets utveckling.

Frågan är om ett växande missnöje kan leda till politisk förändring eller om staten även fortsättningsvis lyckas kontrollera situationen.

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Kan behålla styret i Ryssland

Ett slut på Putins långa styre, som snart har pågått i tre decennier, innebär inte automatiskt en demokratisk utveckling. Landets institutioner har under lång tid formats av centralisering, kontroll och starka säkerhetsstrukturer. En ny ledare kan därför välja att bevara delar av det befintliga systemet snarare än att förändra det i grunden.

En upptrappning i kriget kommer emellertid inte leda till något bra för Ryssland, menar Andrev Melnichenko, utan istället att situationen förvärras mellan Ryssland, Ukraina och Europa.

Det uppger han i en lång intervju med The Economist.

Nedtrapping måste ske

Istället är nedtrappning det enda som kommer fungera i längden enligt Melnichenko, där samtliga måste ”hitta ett sätt att leva i fred”.

Den person som till slut förändrar Ryssland behöver därför inte vara en klassisk oppositionspolitiker. Det kan lika gärna vara någon inom dagens system som inser att landet behöver en ny riktning. Rysslands historia visar att stora förändringar ofta kommer oväntat och snabbt.

Ryssarnas tålamod tar slut

Framtidens Ryssland kommer sannolikt att avgöras av flera faktorer samtidigt – utvecklingen i Ukraina, ekonomins styrka, eliternas lojalitet och befolkningens tålamod hävdar den ryske gödselmiljardären.

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Oavsett vem som leder landet i framtiden står Ryssland inför ett vägval som kommer påverka både Europa och resten av världen under lång tid.

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