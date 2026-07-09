Norge ser bara nya elbilar och knappt några bensin- och dieselbilar. Danmark följer snabbt efter. Sverige? Nja, vi är inte ens halvvägs.
Elbilar: Norge, Danmark – men inte Sverige
Det brukar talas om det norska elbilsundret och det kan man definitivt göra. Under första halvåret 2026 var 97,6 procent av de registrerade nya personbilarna i Norge elbilar.
Vad som däremot inte nämns lika ofta är Danmarks frammarsch. Danmark når inte Norges siffror, men av de nya danska bilarna första halvåret var imponerande 80 procent eldrivna.
Sverige? Nja, vi står kvar i bilköerna och sprider avgaser. Vår motsvarande siffra – att ställas mot norska 97,6 procent och danska 80 procent är – 41 procent.
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Ökade i alla länder
Allmänt var juni en positiv månad för personbilsmarknaden i Norden, enligt norska OTV, Opplysningsrådet for veitrafikken, som presenterar statistiken.
Antalet nyregistrerade personbilar ökade i såväl Norge som Danmark, Sverige och Finland.
Totalt nyregistrerades 77 609 personbilar i de fyra länderna sammantaget, med Sverige i topp på 28 990 nya bilar, för övrigt en ökning med 6,6 procent jämfört med juni förra året.
Flest nya i Sverige
Sett till hela första halvåret fick de fyra nordiska länderna totalt 350 484 nya personbilar.
Även den tidsperioden är Sverige störst med 138 786 nya bilar. Starkast tillväxt dessa sex månader har dock Danmark – plus 12,9 procent jämfört med motsvarande halvår 2025.
”Juni visar på god aktivitet på den nordiska personbilsmarknaden. Alla länder uppvisar tillväxt jämfört med samma månad förra året, även om utvecklingen varierar kraftigt”, konstaterar Geir Inge Stokke, vd för norska OFV.
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”Norge i unik situation”
”Norge befinner sig i en unik situation med en nybilsmarknad som nästan uteslutande består av elbilar, medan Danmark imponerar med både stark tillväxt och en hög andel elbilar”, påpekar han naturligtvis men slänger även lite tröst i riktning österut.
”Vi ser även att elbilar spelar en allt större roll i Sverige och Finland”, säger Geir Inge Stokke artigt.
Vid halvårsskiftet var 34,31 procent av den norska personbilsflottan elektrisk, överlägset högst andel i Norden.
”I juni passerade vi en miljon elbilar i den norska fordonsflottan, konstaterar Stokke nöjt.
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Listan/Tio populäraste bilarna i Norge
(Siffrorna gäller januari-juni 2026, källa OFV)
- Tesla Model Y (11 132)
- Tesla Model 3 (3 241)
- Toyota Urban Cruiser (3 179)
- Toyota bZ4X (3 116)
- Volkswagen ID.4 (2 662)
- Volvo EX40 (2 385)
- Volkswagen ID.3 (2 356)
- Volvo EX30 (2 046)
- Skoda Elroq (1 953)
- BMW iX3 (1 905)
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