Elbilar: Norge, Danmark – men inte Sverige

Vad som däremot inte nämns lika ofta är Danmarks frammarsch. Danmark når inte Norges siffror, men av de nya danska bilarna första halvåret var imponerande 80 procent eldrivna.

Sverige? Nja, vi står kvar i bilköerna och sprider avgaser. Vår motsvarande siffra – att ställas mot norska 97,6 procent och danska 80 procent är – 41 procent.

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Ökade i alla länder

Allmänt var juni en positiv månad för personbilsmarknaden i Norden, enligt norska OTV, Opplysningsrådet for veitrafikken, som presenterar statistiken.

Antalet nyregistrerade personbilar ökade i såväl Norge som Danmark, Sverige och Finland.

Totalt nyregistrerades 77 609 personbilar i de fyra länderna sammantaget, med Sverige i topp på 28 990 nya bilar, för övrigt en ökning med 6,6 procent jämfört med juni förra året.

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