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Enormt stödpaket till Ukraina får Ryssland att se rött

Sveriges försvarsminister Pål Jonson på plats i Kiev i början av juli.
Sveriges försvarsminister Pål Jonson på plats i Kiev i början av juli. (Foto: TT)

Natoländernas stödpaket på 70 miljarder euro till Ukraina är en livlina som får Ryssland att se rött.

Väst fortsätter att pumpa in pengar i Ukraina, för att hjälpa landet mot Ryssland i kriget.

Även Sverige har medgett militärt bistånd till Ukraina, där det förra månaden stod klart att Sverige också är del i nya stödpaket.

Enormt nytt stödpaket till Ukraina

Natoländerna har nu vidare kommit fram till ett stort stödpaket på 70 miljarder euro som kommer betalas ut till Ukraina under nästa år, vilket bland annat Reuters rapporterar om.

Ryssland knäar under svag ekonomi och ett krig som vänt. Vladimir Putin faller inom tre år, menar analytiker
Isolerad och på väg ut? Ekonomin i Ryssland knäar, ett krig går emot honom och interna maktstrider. Vladimir Putin faller inom tre år, enligt analytiker. (Foto: Gavriil Grigorov/AP-TT)

För Ryssland är västvärldens fortsatta stöd en tydlig signal om att Europa inte planerar att överge Ukraina. Kreml ser dock fortsatta stödpaket som en direkt konfrontation och hävdar att det bidrar till en fortsatt konflikt.

”Om Natostrateger stannade upp och tänkte efter, skulle de inte nödvändigtvis fatta sådana oansvariga beslut som skulle kunna leda till katastrof inte bara för alliansen utan för hela världen”, uppger Maria Zakharova, talesperson för Rysslands utrikesministerium, enligt ryska statliga mediebyrån Tass.

Satsning på europeisk säkerhet

Summan som ska betalas ut till Ukraina motsvarar cirka 800 miljarder svenska kronor och är en av de största satsningarna på europeisk säkerhet under modern tid.

Pengarna ska användas till bland annat ammunition, vapenleveranser och att stärka Ukrainas försvarsförmåga, enligt Kyiv Independent.

Från Nato-ländernas sida beskrivs stödet som en investering i Europas säkerhet och som ett sätt att hjälpa Ukraina att försvara sitt territorium. Alliansen har samtidigt betonat sitt åtagande om kollektivt försvar enligt artikel 5.

Stöder ”nazistregim” i Kiev

Maria Zakharova har emellertid samtidigt återupprepat ryska anklagelser om att väst stöder en så kallad ”nazistregim” i Kiev.

”Samtidigt som de skär ner på kostnaderna för att ta itu med växande socioekonomiska problem, vilket orsakar irreparabel skada för Europas folks välbefinnande”, säger Zakharova vidare.

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