Enormt stödpaket till Ukraina får Ryssland att se rött

Enormt nytt stödpaket till Ukraina

Natoländerna har nu vidare kommit fram till ett stort stödpaket på 70 miljarder euro som kommer betalas ut till Ukraina under nästa år, vilket bland annat Reuters rapporterar om.

Isolerad och på väg ut? Ekonomin i Ryssland knäar, ett krig går emot honom och interna maktstrider. Vladimir Putin faller inom tre år, enligt analytiker. (Foto: Gavriil Grigorov/AP-TT)

För Ryssland är västvärldens fortsatta stöd en tydlig signal om att Europa inte planerar att överge Ukraina. Kreml ser dock fortsatta stödpaket som en direkt konfrontation och hävdar att det bidrar till en fortsatt konflikt.

”Om Natostrateger stannade upp och tänkte efter, skulle de inte nödvändigtvis fatta sådana oansvariga beslut som skulle kunna leda till katastrof inte bara för alliansen utan för hela världen”, uppger Maria Zakharova, talesperson för Rysslands utrikesministerium, enligt ryska statliga mediebyrån Tass.