Rysk politiker: "Vi kan spränga halva Finland"

”Kan spränga halva Finland”

”De fortsätter upptrappningen och försöker på alla tänkbara sätt provocera Ryssland. Vi kommer naturligtvis inte att låta oss provoceras, men vi kommer att stärka vårt försvar längs denna mycket viktiga gränssträcka”, hävdade Zjuravljov hos Gazeta.

ANNONS

”Redan nu, kan jag försäkra er, har vi tillräckligt med militär utrustning koncentrerad där för att spränga halva Finland.”

Hoten framfördes dagen efter att Finland tillkännagivit ett samarbete med amerikanska Lockheed Martin.

Tillsammans ska parterna bygga Europas första underhållscenter för raketartillerisystem i Tammerfors.

De har tjänat 39 miljarder på rysk olja. Dagens PS

Ryske politikern Aleksej Zjuravljov anser det ”berättigat” att utplåna halva Ukraina och säger att man dessutom kan spränga ”halva Finland”. (Foto: Ukrainas räddningstjänst /AP)

Allt mer aggressivt

Ryssland har stegrat sin aggressiva ton mot Finland hela tiden sedan Nato-medlemskapet.

Redan när detta var ett faktum sade Vladimir Putin att Finland ”nu kommer att få problem”.

En utredning, presenterad 26 juni i år, menar att Ryssland avsevärt byggt upp sin militära närvaro vid gränsen mot Nato, och då nära såväl Finland och Norge som de baltiska staterna, som förberedelse för en potentiell krigssituation.

ANNONS

Aleksej Zhuravlyov har tidigare hotat Finland med ”förintelse”. I ett uttalande 27 juni hävdade han att Finland ”lidit mer än någon annan europeisk stat” på grund av sin brytning med Ryssland.

”Ukraina har bästa läget sedan Ryssland anföll”. Dagens PS