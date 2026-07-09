Rysk politiker säger att det är ”berättigat” att döda halva Ukrainas folk – och påpekar att man kan spränga ”halva Finland” i luften.
Rysk politiker: "Vi kan spränga halva Finland"
Aleksej Zjuravljov är rysk parlamentsledamot och dessutom vice ordförande i dumans, parlamentet, försvarskommitté.
Han hävdar att det är ”en berättigad åtgärd” att utplåna hälften av befolkningen i Ukraina för att utrota ”nazismen”.
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”Bör dödas utan åtskillnad”
I ett samtal med bloggaren och juristen Ivan Moronov säger Zjuravljov att andelen nazister i Ukraina ökat från ursprungliga 2 procent till i dag 20-30 procent.
Alla dessa måste ”elimineras” för att garantera Rysslands säkerhet, menar politikern som hävdar att alla ukrainare som bär skjutvapen ”bör dödas utan åtskillnad”, refererar Business AM.
Aleksej Zjuravljov gick dessutom nyligen till angrepp mot Finland och varnade för att Finland är på väg att bli ”ett andra Ukraina”.
De finska ledarna ”driver landet mot avgrunden”, sade Zjuravljov hos ryska nyhetssajten Gazeta, vilket Kyiv Independent refererade.
”Kan spränga halva Finland”
”De fortsätter upptrappningen och försöker på alla tänkbara sätt provocera Ryssland. Vi kommer naturligtvis inte att låta oss provoceras, men vi kommer att stärka vårt försvar längs denna mycket viktiga gränssträcka”, hävdade Zjuravljov hos Gazeta.
”Redan nu, kan jag försäkra er, har vi tillräckligt med militär utrustning koncentrerad där för att spränga halva Finland.”
Hoten framfördes dagen efter att Finland tillkännagivit ett samarbete med amerikanska Lockheed Martin.
Tillsammans ska parterna bygga Europas första underhållscenter för raketartillerisystem i Tammerfors.
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Allt mer aggressivt
Ryssland har stegrat sin aggressiva ton mot Finland hela tiden sedan Nato-medlemskapet.
Redan när detta var ett faktum sade Vladimir Putin att Finland ”nu kommer att få problem”.
En utredning, presenterad 26 juni i år, menar att Ryssland avsevärt byggt upp sin militära närvaro vid gränsen mot Nato, och då nära såväl Finland och Norge som de baltiska staterna, som förberedelse för en potentiell krigssituation.
Aleksej Zhuravlyov har tidigare hotat Finland med ”förintelse”. I ett uttalande 27 juni hävdade han att Finland ”lidit mer än någon annan europeisk stat” på grund av sin brytning med Ryssland.