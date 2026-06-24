USA:s försvarsminister Pete Hegseth sparkar nu den högste arméofficeren i Europa. Det är den senaste i en lång rad utrensningar.
Sparkad: USA:s högste officer i Europa får gå
General CD Donahue är den högste amerikanske arméofficeren i Europa. Nu tvingas han till förtidspension av försvarsminister Pete Hegseth och måste avgå från sitt befäl 2 juli.
Det här sänder en ny chockvåg genom amerikanska armén, som fått vänja sig vid rader av utrensningar senaste 1,5 året.
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Tvingas bort – bitterhet i armén
General CD Donahue är en allmänt respekterad veteran inom specialstyrkorna och har i närtid varit avgörande för USA:s ansträngningar att hjälpa Ukraina i kampen mot Ryssland.
Nu avsätts Donahue av Hegseth. I ett uttalande tackar armén Donahue för hans insatser och säger att hans ställföreträdare, generalmajor Christopher Norrie, tills vidare ska ”utföra befälhavande generals uppgifter”.
CD Donahue tvingas bort bara två månader efter att Pete Hegseth avskedat general Randy George som arméchef.
Det var då ett drag som skapade förbittring bland officerare i hela den amerikanska militären, skriver Financial Times, och reaktionerna lär inte bli mindre nu.
”Högst ansedd och respekterad”
CD Donahue är en fyrstjärnig general som tjänstgjort i Irak, Syrien och andra stridszoner.
Han blev publikt känd inte minst som den siste amerikanske soldaten att lämna Afghanistan, sedan dåvarande presidenten Joe Biden beordrat militären att dra sig tillbaka från landet 2021.
Donahue, som även ledde amerikanska arméstyrkor i Afrika, är högt ansedd i armén på grund av de viktiga stridsroller han innehaft under två decennier.
”Som en officer som bevisat sig i strid genom att leda arméns mesta elitstyrkor under de tuffaste åren av krigen i Irak och Afghanistan, är Donahue allmänt respekterad inom både specialoperationerna och de konventionella delarna av militären”, säger Sean Naylor, expert på amerikanska specialoperationer och underrättelsetjänster.
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Har avskedat dussintals officerare
Flera tidigare högt uppsatta militärer talar hos Financial Times om hur Hegseth skapat ett klimat av osäkerhet och rädsla som påverkar hela militären upp till högsta ledningen.
Under de senaste 18 månaderna har Hegseth avskedat dussintals officerare, inklusive general CQ Brown, som ordförande för Joint Chiefs of Staff, och amiral Lisa Franchetti, den första kvinnliga chefen för amerikanska flottans operationer.
Hegseth avskedade även Timothy Haugh, den general i flygvapnet som ledde National Security Agency och US Cyber Command.
Han blockerar även befordringar för ett antal högre officerare utan att ange skäl till besluten.
Avsättningen av Donahue kommer samtidigt som Pentagon förbereder sig för att nedgradera befälsnivån i Europa.
Det sker parallellt med att Donald Trump ökar trycket på Europa att ta mer ansvar för sitt försvar och för kriget i Ukraina.