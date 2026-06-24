Sparkad: USA:s högste officer i Europa får gå

Det här sänder en ny chockvåg genom amerikanska armén, som fått vänja sig vid rader av utrensningar senaste 1,5 året.

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Tvingas bort – bitterhet i armén

General CD Donahue är en allmänt respekterad veteran inom specialstyrkorna och har i närtid varit avgörande för USA:s ansträngningar att hjälpa Ukraina i kampen mot Ryssland.

Nu avsätts Donahue av Hegseth. I ett uttalande tackar armén Donahue för hans insatser och säger att hans ställföreträdare, generalmajor Christopher Norrie, tills vidare ska ”utföra befälhavande generals uppgifter”.

CD Donahue tvingas bort bara två månader efter att Pete Hegseth avskedat general Randy George som arméchef.

Det var då ett drag som skapade förbittring bland officerare i hela den amerikanska militären, skriver Financial Times, och reaktionerna lär inte bli mindre nu.

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