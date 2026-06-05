Så drar sig USA tillbaka från Europa

Den förklaring man väljer för att bryta avtalet är på bullshit-nivå och handlar om att Ryssland skulle se leveranser av Tomahawk-missiler till tyskarna som en ”eskalering” från väst.

I verklighet är det ett bredare amerikanska tillbakadragande från Europa och Nato och ett sätt för USA att visa att man kullkastar de nära partnerskap som varit grunden för Nato i generationer.

Avslöjat: Så mycket kapar USA stödet till Europa. Dagens PS

Tömt lagren över Iran

Än mer oroar sig USA över de krympande amerikanska vapenlagren efter valet att starta ett krig mot Iran.

Under de första veckorna av kriget förbrukade USA tusentals Tomahawk- och Patriot-missiler, konstaterar Politico.

Krigsminister Pete Hegseth sade hos kongressen nyligen att det kommer att ta ”månader och år” att ersätta den ammunition som förbrukats kring Iran.

För Tyskland är det oroande eftersom Tomahawk varit en viktig del i den tyska upprustningen.

Förbundskansler Friedrich Merz sade i maj att han nu inte väntar sig att USA ska stationera Tomahawk-missiler i Tyskland.

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”Amerikanerna har inte tillräckligt för sin egen del just nu”, sade Merz i tysk tv.

Tysklands hemliga plan för krig. Dagens PS