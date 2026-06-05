Först ett beslut om färre soldater, nu ett brutet missilavtal med Tyskland. USA gör nu konkret verklighet av att vända Europa ryggen.
Så drar sig USA tillbaka från Europa
USA:s administration väntas nu avbryta ett länge planerat avtal med Tyskland, en av USA:s främsta allierade sedan decennier.
Det handlar om att skicka Tomahawk-missiler till Tyskland. Avtalet gjordes upp under Joe Bidens tid som president, men Donald Trump sägs nu välja att avbryta det och därmed ställa Tyskland utan försvar på en central punkt.
Den förklaring man väljer för att bryta avtalet är på bullshit-nivå och handlar om att Ryssland skulle se leveranser av Tomahawk-missiler till tyskarna som en ”eskalering” från väst.
I verklighet är det ett bredare amerikanska tillbakadragande från Europa och Nato och ett sätt för USA att visa att man kullkastar de nära partnerskap som varit grunden för Nato i generationer.
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Tömt lagren över Iran
Än mer oroar sig USA över de krympande amerikanska vapenlagren efter valet att starta ett krig mot Iran.
Under de första veckorna av kriget förbrukade USA tusentals Tomahawk- och Patriot-missiler, konstaterar Politico.
Krigsminister Pete Hegseth sade hos kongressen nyligen att det kommer att ta ”månader och år” att ersätta den ammunition som förbrukats kring Iran.
För Tyskland är det oroande eftersom Tomahawk varit en viktig del i den tyska upprustningen.
Förbundskansler Friedrich Merz sade i maj att han nu inte väntar sig att USA ska stationera Tomahawk-missiler i Tyskland.
”Amerikanerna har inte tillräckligt för sin egen del just nu”, sade Merz i tysk tv.
Kapar ännu mer
USA har, vid ett Nato-möte denna vecka, presenterat ytterligare nedskärningar av sitt stöd till Europa.
Det handlar om att Europa ”tar det primära ansvaret för Europas konventionella försvar”, som en anonym amerikansk tjänsteperson säger hos Politico.
Tyskland drabbas extra hårt av nedskärningarna, vilka bland annat sker utifrån Donald Trumps dagsform.
Nyligen avbröt USA utplaceringen av 5 000 amerikanska soldater till Tyskland, sedan Trump reagerat på att Friedrich Merz sagt att Donald Trump ”förödmjukat” sig själv med kriget mot Iran.
Ryssland har sedan länge placerat ut kärnvapen-kapabla Iskander-missiler i Kaliningrad-enklaven mellan Polen och Litauen.
Man har även placerat Oreshnik-missiler, med medellång räckvidd, i Belarus, vilka kan nå hela Europa på några minuter.
”Inte mycket hopp”
För att möta de hoten har europeiska Nato-länder bland annat arbetat med att sätta upp egna, jämförbara system i samarbete med USA.
”Vi lämnade in en officiell begäran till amerikanerna för ett och ett halvt år sedan om att importera, det vill säga köpa, Tomahawk-missiler”, sade Tysklands försvarsminister Boris Pistorius i tysk tv i maj.
”Vi väntar fortfarande på svar. Men ärligt talat, med tanke på det rådande tillståndet i världen, har jag inte mycket hopp i det avseendet.”
Tysk förvaltning har undersökt europeiska alternativ för att fylla gapet. Drönare och billigare system kan hjälpa, men den tyska försvarsledningen ser dem inte som en komplett ersättning för Tomahawk.