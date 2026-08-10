Ryssland får behålla militär närvaro vid två strategiska baser i Syrien. Avtalet kan få betydelse för maktbalansen i Medelhavet.
Syrien ger Ryssland fortsatt tillgång vid Medelhavet
Syrien och Ryssland är överens – efter 18 månaders förhandlingar har länderna nått ett avtal om de ryska anläggningarna vid Hmeimim och Tartus.
Syrien tar över det civila
De militära delarna ska göras om till gemensamma tränings- och utbildningscenter, medan Syrien tar över de civila delarna av flygbasen och hamnen.
”Detta drag markerar den viktigaste utvecklingen sedan förhandlingarna inleddes för ungefär ett och ett halvt år sedan, och banar väg för en ny fas i relationerna mellan Syrien och Ryssland”, skriver Syriens utrikesdepartement, enligt CNN.
Mer kontroll under Bashar al-Assad
Moskva har ännu inte kommenterat uppgörelsen, men det är sannolikt viktigt för landet att den ryska närvaron i regionen inte försvinner. Tartus har länge varit Rysslands viktigaste marina stödpunkt i Medelhavet och Hmeimim har fungerat som en central flygbas för den ryska militären i regionen.
Avtalet innebär dock en tydlig förändring från tiden under Bashar al-Assads styre, då Ryssland hade full kontroll över baserna. Den civila infrastrukturen ska successivt föras över till syrisk kontroll och övergången ska vara klar inom tre månader.
För Nato och västmakterna innebär det att Ryssland fortsatt kan använda Syriens kust som strategiskt fotfäste i Medelhavet, även om närvaron blir mindre omfattande än tidigare.
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