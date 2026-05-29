Avslöjat: Så mycket kapar USA stödet till Europa

Det handlar om ett brett spektrum av resurser – bland annat marinfartyg, stridsflygplan och flygplan för tankning.

Rapporten visar hur friktionen och splittringen inom Nato återigen ökar. President Donald Trump har upprepade gånger kritiserat Europas Nato-länder för att inte lägga nog mycket pengar på försvaret.

Han har även talat om att snabbt dra bort ”tusentals soldater” från Tyskland, senast efter att ha blivit sur på ett uttalande av förbundskansler Friedrich Merz.

Trump har byggt på konflikten

Spänningarna har ytterligare fördjupats av Trumps attacker mot Kanada och hans uttalanden om att han vill ta över Grönland från Nato-allierade Danmark, i värsta fall med våld.

Efter att ha startat sitt krig mot Iran, vilket är en icke-Nato-aktion, har han uttryckt sin frustration över att inte få stöd från allierade i Europa.

Det här fick Donald Trump att ifrågasätta giltigheten av det ömsesidiga försvarsavtalet och tala om att helt lämna Nato.

Nu talar en läckt rapport om att stora amerikanska nedskärningar i det militära biståndet till Europa ska ha delats av ett sändebud för USA:s krigsminister Pete Hegseth vid ett möte med högt uppsatta tjänstepersoner vid Natos högkvarter i Bryssel, skriver Business AM.