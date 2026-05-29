En läckt rapport visar hur USA drastiskt minskar sitt militära bistånd till Europa och Nato. Planerna kan bli offentliga i början av juni.
Avslöjat: Så mycket kapar USA stödet till Europa
Enligt en rapport som läckt ut planerar USA att avsevärt minska de militära resurser som ställs till förfogande för de europeiska allierade Nato-länderna i krislägen.
Det handlar om ett brett spektrum av resurser – bland annat marinfartyg, stridsflygplan och flygplan för tankning.
Rapporten visar hur friktionen och splittringen inom Nato återigen ökar. President Donald Trump har upprepade gånger kritiserat Europas Nato-länder för att inte lägga nog mycket pengar på försvaret.
Han har även talat om att snabbt dra bort ”tusentals soldater” från Tyskland, senast efter att ha blivit sur på ett uttalande av förbundskansler Friedrich Merz.
Trump har byggt på konflikten
Spänningarna har ytterligare fördjupats av Trumps attacker mot Kanada och hans uttalanden om att han vill ta över Grönland från Nato-allierade Danmark, i värsta fall med våld.
Efter att ha startat sitt krig mot Iran, vilket är en icke-Nato-aktion, har han uttryckt sin frustration över att inte få stöd från allierade i Europa.
Det här fick Donald Trump att ifrågasätta giltigheten av det ömsesidiga försvarsavtalet och tala om att helt lämna Nato.
Nu talar en läckt rapport om att stora amerikanska nedskärningar i det militära biståndet till Europa ska ha delats av ett sändebud för USA:s krigsminister Pete Hegseth vid ett möte med högt uppsatta tjänstepersoner vid Natos högkvarter i Bryssel, skriver Business AM.
Drastiska nedskärningar
Hos Reuters bekräftar tre källor planerna och att USA:s regering ska meddela de allierade i Europa ett kapat bistånd av militär kapacitet.
Konkret är det betydande nedskärningar. En är att USA tänker halvera antalet strategiska bombplan som tidigare tilldelats Nato.
Vidare ska antalet tillgängliga stridsflygplan minska med en tredjedel, enligt Hegseths sändebud Alexander Velez-Green.
Flottan kommer också att minska antalet levererade jagar till Nato och USA ska helt sluta bistå Nato med ubåtar.
Blir offentligt i juni
När det gäller övervakning kommer Europa nu att behöva stå för egna spaningsdrönare, eftersom USA planerar att drastiskt begränsa utbudet av beväpnade drönarmodeller.
Ytterligare detaljer kring det amerikanska tillbakadragandet från stöd till sina allierade i Europa, väntas komma vid en konferens som är planerad till början av juni.
Inga officiella kommentarer till de drastiska nedskärningarna har kommit, men en anonym talesperson för Nato säger hos Der Spiegel att alliansen blivit för beroende av amerikanska resurser.
Hen noterade också att i takt med att Kanada och Europa ökar sina militära budgetar är det möjligt att fördela uppgifter och utgifter inom Nato annorlunda.
