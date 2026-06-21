"USA klarar sig inte utan oss i rymden"

Vill frigöra sig

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Det satte ny fart på europeisk strävan att frigöra sig från beroendet av amerikansk teknik.

Nyligen presenterade dessutom EU-kommissionen ett paket kring tekniksuveränitet, med det uttalade syftet att minska unionens beroende av USA och Kina.

Dorothee Bär säger nu att det är ett ömsesidigt beroende när det gäller rymden.

”Utan den europeiska servicemodulen skulle USA inte kunna flyga till månen”, slog den tyska ministern fast i anslutning till Vivatech-mässan i Paris.

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Tillverkas i Tyskland

Amerikanska Nasa beskriver den europeiska servicemodulen som Orions ”kraftverk” som förser den med el, framdrivning, temperaturreglering, luft och vatten.

Modulen monteras i tyska Bremen inom ramen för ett program från den europeiska rymdorganisationen.

Tyska Jena-Optronik tillverkar även stjärnspårare för att hjälpa rymdfarkosten Orion att bestämma sin orientering i rymden, tillade Bär.

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Uppskjutning vid Kennedy Space Center i april, något USA inte skulle kunna genomföra utan Europas stöd, enligt Tysklands rymdminister. (Foto: Chris O´Meara/AP-TT)



Vill inte se fienden vinna

Världsmakterna har återupplivat den globala rymdkapplöpningen de senaste åren och kämpar om kontroll över satellitkommunikation, data och rymdresurser.

”Vi pratar mycket om USA. Samtidigt får vi inte förbise att en stark allians håller på att bildas på andra sidan av Ryssland, Kina, Nordkorea och Iran. Jag vill inte att dessa länder ska vinna kapplöpningen i rymden”, understryker Dorothee Bär.

Bär varnar för en EU-reglering på området och säger att den kan bli ett hinder för Europa.

Tyskland har motarbetat det förslag till rymdlag för EU som presenterades i juni 2025.

”Jag fortsätter att ställa samma fråga: behöver vi verkligen ytterligare en lag?” säger Bär med ett tydligt nej som svar.

USA har hotat med repressalier om EU genomför lagen och Tyskland arbetar med en egen, nationell rymdlag som ska hjälpa företag att snabbare lansera ny teknik.

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