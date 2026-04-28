Spaniens gömda hörn som turisterna ännu inte förstört

Från conquistadorer till långlunch

I Trujillo står statyn av Francisco Pizarro på Plaza Mayor. Härifrån drog flera av Spaniens conquistadorer mot Amerika och återvände med pengar nog att bygga palats, kyrkor och torg som fortfarande står kvar.

Det är förstås en historia med blod på händerna. Men arkitekturen är svår att argumentera bort. Trujillo är en sådan stad där man snabbt börjar gå långsammare, inte för att man blivit klokare, utan för att stenhusen kräver det.

I Mérida finns romerska ruiner och en klassisk teater där pjäser spelas varje sommar. I Guadalupe ligger det berömda klostret. I Cáceres väntar en gammal stadskärna så monumental att den verkar ha huggits ur ett enda stycke sandfärgad granit.

Tre Michelinstjärnor mitt i ingenstans

Extremadura är inte längre bara landsbygd, skinka och vackra vyer. I Cáceres ligger Atrio, restaurangen och hotellet som drivs av Toño Pérez och José Antonio Polo. Sedan 2022 har Atrio tre Michelinstjärnor och en vinkällare som borde kräva passkontroll.

Smakmenyn kostar 280 euro, vilket är mycket pengar för middag men nästan rimligt i en värld där en trist hotellfrukost kan kosta som en bättre lunch.

I samma stad finns också Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, ett museum för samtidskonst i världsklass. Hilton har öppnat Palacio de Godoy i ett 1500-talspalats och Rosewood planerar ett lyxhotell utanför Navalmoral de la Mata.

Det brukar vara så här det börjar. Först kommer konstnärerna. Sedan kommer kockarna. Sedan kommer hotellen. Sedan kommer någon i linnekostym och säger ”undiscovered”.

Överturismens motgift

Spanien tog emot 97 miljoner utländska besökare 2025, enligt Bloomberg. Barcelona, Mallorca och Ibiza har länge burit framgångens börda: höga hyror, trängsel och lokal irritation.

Extremadura har ännu inte hamnat där. Det finns för få hotellbäddar, svaga tågförbindelser och den utlovade höghastighetslinjen mellan Madrid och Lissabon har fortfarande inget klart slutdatum.

Det kan låta som problem. För den som vill resa långsamt är det snarare en garanti.

Perfect Weekend Guide

Resmål: Extremadura, västra Spanien

Bäst för: Kultur, mat, natur, långsam roadtrip

Missa inte: Trujillo, Cáceres, Mérida, Guadalupe och Olivenza

Ät: Atrio i Cáceres

Tänk på: Hyr bil. Regionen är inte byggd för stressade tågresenärer.