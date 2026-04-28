Extremadura är Spanien för den som redan tröttnat på Spanien. Här finns romerska ruiner, världsklasskrogar, kloster, palats, ibéricoskinka och en märkligt sällsynt vara i Sydeuropa: plats.
Spaniens gömda hörn som turisterna ännu inte förstört
Spanien utan kö
Det finns platser som upptäcks av turister som vill resa. Och så finns det platser som fortfarande verkar ha gömt sig bakom en kulle.
Extremadura i västra Spanien tillhör den senare sorten skriver Bloomberg. Regionen ligger mellan Madrid och Lissabon, men känns längre bort än så. Inte geografiskt. Mer mentalt. Här är tempot lägre, horisonterna bredare och antalet självutnämnda reseexperter med ring light betydligt färre.
Extremadura beskrivs som ett av Spaniens mest intressanta nya resmål för den som söker lugn, kultur och ett mer autentiskt Spanien. Regionen har knappt en miljon invånare, är ungefär lika stor som Schweiz och har länge varit mer känd för ekollonätande grisar än för internationella hotellgäster. Det är inte den sämsta varumärkesplattformen.
Sju perfekta tips till Madrid
Madrid är inte längre staden man passerar på väg till Barcelona, Marbella eller någon annan plats där havet gör jobbet åt resebyrån. Den spanska
Från conquistadorer till långlunch
I Trujillo står statyn av Francisco Pizarro på Plaza Mayor. Härifrån drog flera av Spaniens conquistadorer mot Amerika och återvände med pengar nog att bygga palats, kyrkor och torg som fortfarande står kvar.
Det är förstås en historia med blod på händerna. Men arkitekturen är svår att argumentera bort. Trujillo är en sådan stad där man snabbt börjar gå långsammare, inte för att man blivit klokare, utan för att stenhusen kräver det.
I Mérida finns romerska ruiner och en klassisk teater där pjäser spelas varje sommar. I Guadalupe ligger det berömda klostret. I Cáceres väntar en gammal stadskärna så monumental att den verkar ha huggits ur ett enda stycke sandfärgad granit.
Tre Michelinstjärnor mitt i ingenstans
Extremadura är inte längre bara landsbygd, skinka och vackra vyer. I Cáceres ligger Atrio, restaurangen och hotellet som drivs av Toño Pérez och José Antonio Polo. Sedan 2022 har Atrio tre Michelinstjärnor och en vinkällare som borde kräva passkontroll.
Smakmenyn kostar 280 euro, vilket är mycket pengar för middag men nästan rimligt i en värld där en trist hotellfrukost kan kosta som en bättre lunch.
I samma stad finns också Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, ett museum för samtidskonst i världsklass. Hilton har öppnat Palacio de Godoy i ett 1500-talspalats och Rosewood planerar ett lyxhotell utanför Navalmoral de la Mata.
Det brukar vara så här det börjar. Först kommer konstnärerna. Sedan kommer kockarna. Sedan kommer hotellen. Sedan kommer någon i linnekostym och säger ”undiscovered”.
Därför ska du boka Spanien på din semester – när världen skakar
Det här är inte första gången vi skriver om din semester och dess utmaningar. Tvärtom. I Perfect Weekend har vi återkommande konstaterat att resandet inte
Överturismens motgift
Spanien tog emot 97 miljoner utländska besökare 2025, enligt Bloomberg. Barcelona, Mallorca och Ibiza har länge burit framgångens börda: höga hyror, trängsel och lokal irritation.
Extremadura har ännu inte hamnat där. Det finns för få hotellbäddar, svaga tågförbindelser och den utlovade höghastighetslinjen mellan Madrid och Lissabon har fortfarande inget klart slutdatum.
Det kan låta som problem. För den som vill resa långsamt är det snarare en garanti.
Perfect Weekend Guide
Resmål: Extremadura, västra Spanien
Bäst för: Kultur, mat, natur, långsam roadtrip
Missa inte: Trujillo, Cáceres, Mérida, Guadalupe och Olivenza
Ät: Atrio i Cáceres
Tänk på: Hyr bil. Regionen är inte byggd för stressade tågresenärer.