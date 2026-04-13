Det här är inte första gången vi skriver om din semester och dess utmaningar. Tvärtom. I Perfect Weekend har vi återkommande konstaterat att resandet inte längre är en stabil industri. Det är en spegel av världen. Och världen just nu är allt annat än stabil.
Därför ska du boka Spanien på din semester – när världen skakar
När konflikten i Mellanöstern trappas upp händer samma sak varje gång. Flyg ställs in, rutter ritas om och resenärer börjar tveka, vilket vi skrivit om tidigare. Men den stora förändringen är tempot. Allt går snabbare nu än för bara några år sedan.
Från askmoln till algoritmer
Vi har tidigare jämfört dagens situation med askmolnet 2010 och 11 septemberattackerna. Då stannade världen. Nu hackar den bara till – och fortsätter.
Skillnaden är data. Med Flightradar24 kan vem som helst följa hur flygplan undviker konflikter i realtid. När luftrum stängs i Mellanöstern syns det direkt. Och marknaden reagerar lika snabbt.
Vi har tidigare noterat att över 20 000 flygningar påverkats i regionen under korta perioder av oro. Det är inte en kris. Det är ett tillstånd.
Tre sorters resenärer
I tidigare analyser har vi delat upp resenärerna i tre grupper.
Den första bryr sig inte. De bokar ändå. Ofta premiumsegmentet som ser resan som ett äventyr snarare än en risk.
Den andra gruppen jagar pris. De ser oron som en möjlighet. Billigare hotell, tommare stränder.
Den tredje gruppen, den största, väljer bort. De vill ha trygghet. Det är de som fyller planen till Spanien när östra Medelhavet svajar.
Det är här vinnarna finns.
Spanien – Europas trygga vardagsrum
Vi har skrivit det förr och det gäller fortfarande. När världen blir osäker blir Spanien defaultvalet.
Charteraktörer som Ving, TUI och Apollo ser samma mönster varje gång. Efterfrågan flyttar västerut. Snabbt.
Det handlar inte om att Spanien är bättre. Det handlar om att det känns säkrare. Och i resebranschen är känsla ofta viktigare än fakta.
Här är världens bästa städer 2026 – och ja, Sverige är inte med
Det finns rankingar och så finns det rankingar. Sedan finns det sådana här listor: världens bästa städer 2026, där 24 000 människor i 150 städer faktiskt
Flyget som stressindikator
Vi har också återkommande använt flygdata som temperaturmätare. IATA pekar på hur konflikter påverkar efterfrågan, men det är först när man ser planen svänga i luften som man förstår allvaret.
Längre flygtider betyder högre kostnader. Högre kostnader betyder dyrare biljetter. Eller tvärtom: tomma plan som dumpas ut till reapriser.
Det är därför prisbilden just nu känns schizofren.
Bokningsmönstret som försvann
En av de tydligaste förändringarna vi tidigare lyft är att bokningskurvan är bruten.
Förr bokade man tidigt och tryggt. Nu bokar man sent och opportunistiskt. Svenska Ticket har visat hur bokningar kan öka med över 90 procent på en dag efter en nyhetshändelse.
Det är inte längre säsong som styr. Det är nyhetscykeln.
