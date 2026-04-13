Därför ska du boka Spanien på din semester – när världen skakar

Tre sorters resenärer

I tidigare analyser har vi delat upp resenärerna i tre grupper.

Den första bryr sig inte. De bokar ändå. Ofta premiumsegmentet som ser resan som ett äventyr snarare än en risk.

Den andra gruppen jagar pris. De ser oron som en möjlighet. Billigare hotell, tommare stränder.

Den tredje gruppen, den största, väljer bort. De vill ha trygghet. Det är de som fyller planen till Spanien när östra Medelhavet svajar.

Det är här vinnarna finns.

Spanien – Europas trygga vardagsrum

Vi har skrivit det förr och det gäller fortfarande. När världen blir osäker blir Spanien defaultvalet.

Charteraktörer som Ving, TUI och Apollo ser samma mönster varje gång. Efterfrågan flyttar västerut. Snabbt.

Det handlar inte om att Spanien är bättre. Det handlar om att det känns säkrare. Och i resebranschen är känsla ofta viktigare än fakta.

Flyget som stressindikator

Vi har också återkommande använt flygdata som temperaturmätare. IATA pekar på hur konflikter påverkar efterfrågan, men det är först när man ser planen svänga i luften som man förstår allvaret.

Längre flygtider betyder högre kostnader. Högre kostnader betyder dyrare biljetter. Eller tvärtom: tomma plan som dumpas ut till reapriser.

Det är därför prisbilden just nu känns schizofren.

Bokningsmönstret som försvann

En av de tydligaste förändringarna vi tidigare lyft är att bokningskurvan är bruten.

Förr bokade man tidigt och tryggt. Nu bokar man sent och opportunistiskt. Svenska Ticket har visat hur bokningar kan öka med över 90 procent på en dag efter en nyhetshändelse.

Det är inte längre säsong som styr. Det är nyhetscykeln.

