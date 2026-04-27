Bokningarna rasar till turistön efter drönarattacken

Kriget når charterresenären

ANNONS

Attacken, där en iransktillverkad drönare slog ner vid en brittisk militärbas, inträffade i skuggan av det pågående kriget i Iran. För resenären räcker det ofta med rubriken.

Geografi är sekundärt. Känslan styr.

Cypern ligger visserligen långt från frontlinjer, men i reseflödet hamnar allt i samma mentala karta. Östra Medelhavet blir ett riskområde, oavsett om hotet är reellt eller inte.

Förhoppning om en sommarvändning

Trots den svaga våren finns en försiktig optimism.

”Det som är förlorat är förlorat, men vi tror att från och med juni så kommer vi att se mer normala siffror”, säger Efstathiou.

Historiskt har turistströmmar en förmåga att snabbt återhämta sig när nyhetsflödet lugnar ner sig. Minnet hos resenärer är kort, särskilt när solen skiner och priserna sjunker.

Turister på plats: ”Allt är under kontroll”

ANNONS

Samtidigt är bilden inte entydig. Alla stannar inte hemma.

”Vi hade vissa tvivel, men vi fick information från de vi reste med om att allt är under kontroll så vi valde att åka och hittills har det varit fantastiskt”, säger dansken Mads Henrik, som semestrar på ön.

Fakta släpar – känslan leder

Officiella siffror från Cyprus Statistical Service väntas bekräfta nedgången under våren, men branschen behöver sällan vänta på statistik för att förstå läget.

När bokningarna uteblir vet man redan.

Cypern är inte första destinationen som drabbas av geopolitikens svallvågor, och lär inte bli den sista. Det räcker med en rubrik, en karta och en gnutta osäkerhet. Sedan gör resten av jobbet sig självt.