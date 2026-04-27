En drönarattack i början av mars har fått tydliga konsekvenser långt bortom militärbaser och geopolitik. På den svenska turistön Cypern märks effekten i hotellreceptioner, tomma solsängar och en turistnäring som plötsligt tappat tempo.
Bokningarna rasar till turistön efter drönarattacken
”I april pratar vi om en minskning på 35–40 procent”, säger Christos Efstathiou från Cyprus Hotel Association till SVT.
Även nordiska aktörer ser samma mönster.
”Cypern sålde väldigt bra fram till krigets start, men sedan dess har vi sett en nedgång i försäljningen på cirka 35 procent jämfört med samma period i fjol”, säger Jan Lockhart på Sunweb Group till Perfect Weekend.
Men alla håller med.
På Ving har man sett en nedgång, men inte längre enligt kommunikationschefen Claes Pellvik. ”Inledningsvis under Irankrisen så hade vi ett rätt stort tapp i bokningar till Cypern. Men över tid och har bokningstakten successivt normaliserats, speciellt som läget på Cypern har varit helt lugnt sen drönarincidenten i början på mars. Så jag skulle säga att det är ett bevis på svenskarnas kärlek till Cypern är starkare än många andra länders.”
En bransch som lever på trygghet
Turism är en av de viktigaste näringarna på Cypern. När trygghetskänslan rubbas reagerar marknaden direkt. Inte med analyser, utan med avbokningar.
Enligt data från ForwardKeys syns nedgången redan i bokningssystemen, långt innan resenärerna faktiskt skulle ha landat. Samtidigt pekar siffror från OAG på minskad flygkapacitet till ön under våren.
Kriget når charterresenären
Attacken, där en iransktillverkad drönare slog ner vid en brittisk militärbas, inträffade i skuggan av det pågående kriget i Iran. För resenären räcker det ofta med rubriken.
Geografi är sekundärt. Känslan styr.
Cypern ligger visserligen långt från frontlinjer, men i reseflödet hamnar allt i samma mentala karta. Östra Medelhavet blir ett riskområde, oavsett om hotet är reellt eller inte.
Förhoppning om en sommarvändning
Trots den svaga våren finns en försiktig optimism.
”Det som är förlorat är förlorat, men vi tror att från och med juni så kommer vi att se mer normala siffror”, säger Efstathiou.
Historiskt har turistströmmar en förmåga att snabbt återhämta sig när nyhetsflödet lugnar ner sig. Minnet hos resenärer är kort, särskilt när solen skiner och priserna sjunker.
Turister på plats: ”Allt är under kontroll”
Samtidigt är bilden inte entydig. Alla stannar inte hemma.
”Vi hade vissa tvivel, men vi fick information från de vi reste med om att allt är under kontroll så vi valde att åka och hittills har det varit fantastiskt”, säger dansken Mads Henrik, som semestrar på ön.
Fakta släpar – känslan leder
Officiella siffror från Cyprus Statistical Service väntas bekräfta nedgången under våren, men branschen behöver sällan vänta på statistik för att förstå läget.
När bokningarna uteblir vet man redan.
Cypern är inte första destinationen som drabbas av geopolitikens svallvågor, och lär inte bli den sista. Det räcker med en rubrik, en karta och en gnutta osäkerhet. Sedan gör resten av jobbet sig självt.
