Gulnara Karimova, dotter till den numera avlidne diktatorn i Uzbekistan har hamnat i blåsväder igen. Hon anklagas för att ha styrt ett internationellt kriminellt nätverk. Fallet rör misstänkt penningtvätt, mutor och organiserad brottslighet med kopplingar till hundratals miljoner dollar.
Ex-presidentens dotter anklagas för att ha styrt kriminellt nätverk
Korruptionsanklagelserna hänger fortsatt över Gulnara Karimova, där det denna gång handlar om en ny rättegång i Schweiz.
Hon ska ha styrt nätverket kallat “The Office”, som uppges ha varit aktivt under flera år och involverat ett stort antal personer och bolag i olika länder.
Det nya fallet rör misstänkt penningtvätt, mutor och organiserad brottslighet med kopplingar till hundratals miljoner dollar. Mutorna ska bland annat ha kommit från telekombolag och penningtvätten ha skett via banker och bolag i Europa.
Breda korruptionsanklagelser
Gulnara Karimova har dock haft breda korruptionsanklagelser hängande över sig tidigare som bland annat gällde köp av fastigheter i London och Hongkong för omkring 2,4 miljarder kronor, och flera domar i hemlandet Uzbekistan.
Det nya fallet i Schweiz bygger vidare på tidigare korruptionsanklagelser, men fokuserar mer specifikt på mutor och penningtvätt via internationella finansstrukturer.
Stort inflytande över affärer
Fallet har fått stor internationell uppmärksamhet, inte minst eftersom det belyser hur politisk makt kan kopplas till ekonomiska intressen och globala finanssystem. Under sin far Islam Karimovs tid vid makten, som tog slut för tio år sedan, ansågs Gulnara Karimova ha betydande inflytande över affärer och investeringar i Uzbekistan.
På måndagen ställdes hon inför rätta i sin frånvaro i Schweiz i samband med påstådda mutor och penningtvätt avseende tillgångar värda hundratals miljoner dollar.
Pågående rättegång
Gulnara Karimova sitter bakom galler i Uzbekistan medan rättegången pågår i en schweizisk federal brottmålsdomstol i staden Bellinzona. Den är planerad att pågå till den 22 maj, enligt Fortune.
Under en tid tippades hon efterträda sin far, som styrde Uzbekistan från 1989 fram till sin död 2016.
Hon fälldes dock för ekonomisk brottslighet i december 2017 och två år senare skickades hon till fängelse för att ha brutit mot villkoren för sin husarrest.
Karimova åtalades igen för tre år sedan i Schweiz för brott som påstås ha begåtts mellan 2005 och 2013.
Enormt nätverk
Det kriminella nätverket är därmed större än många tidigare hade kunnat ana.
”Karimova-fallet är ett av de största mut- och korruptionsfallen genom tiderna”, uppgav forskaren Tom Mayne som har följt ex-presidentens dotter, tidigare.
