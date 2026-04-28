Ex-presidentens dotter anklagas för att ha styrt kriminellt nätverk

Stort inflytande över affärer

Fallet har fått stor internationell uppmärksamhet, inte minst eftersom det belyser hur politisk makt kan kopplas till ekonomiska intressen och globala finanssystem. Under sin far Islam Karimovs tid vid makten, som tog slut för tio år sedan, ansågs Gulnara Karimova ha betydande inflytande över affärer och investeringar i Uzbekistan.

På måndagen ställdes hon inför rätta i sin frånvaro i Schweiz i samband med påstådda mutor och penningtvätt avseende tillgångar värda hundratals miljoner dollar.

Pågående rättegång

Gulnara Karimova sitter bakom galler i Uzbekistan medan rättegången pågår i en schweizisk federal brottmålsdomstol i staden Bellinzona. Den är planerad att pågå till den 22 maj, enligt Fortune.

Under en tid tippades hon efterträda sin far, som styrde Uzbekistan från 1989 fram till sin död 2016.

Hon fälldes dock för ekonomisk brottslighet i december 2017 och två år senare skickades hon till fängelse för att ha brutit mot villkoren för sin husarrest.

Karimova åtalades igen för tre år sedan i Schweiz för brott som påstås ha begåtts mellan 2005 och 2013.

Enormt nätverk

Det kriminella nätverket är därmed större än många tidigare hade kunnat ana.

”Karimova-fallet är ett av de största mut- och korruptionsfallen genom tiderna”, uppgav forskaren Tom Mayne som har följt ex-presidentens dotter, tidigare.

Missa inte:

Avhandling: Misslyckad kamp mot penningtvätt. Dagens PS

FI undersöker Swedbank kring penningtvätt. Dagens PS

