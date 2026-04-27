Aurora 26: Ukraina agerar fiende för att lära oss

”Vi har färska erfarenheter”

Verksamheten är en del av förberedelserna inför Aurora 26, och just nu är det ukrainska bidraget samlat vid UAS-centrum i Karlsborg.

”Vi kommer med färska erfarenheter och vi är redo att dela med oss”, säger överstelöjtnant Pavlo som ansvarar för det ukrainska teamet under Nato-övningen.

Det handlar i hög grad om tankemässig anpassningsförmåga – inte bara om tekniken, säger han hos Försvarsmakten.

”Du måste vara mentalt förberedd på att göra saker i morgon som framstod som galna i går”, säger Pavlo.

Extremt snabb utveckling

En av de andra deltagarna beskriver utvecklingen som rusande.

”Min erfarenhet är att du hela tiden måste ha fingret på pulsen. Tekniken förändras snabbt, ryssarna anpassar sig, och är du borta två till tre månader ligger du redan efter. Då är det nya frekvenser och nya system”, säger han.

För deltagarna i Aurora 26 kommer det ukrainska bidraget framför allt att märkas av som ett hot från ovan.

ANNONS

”Gruppen kallas Red Team eftersom de agerar motståndare – röd sida – i övningen”, säger Nicklas Fredriksson vid Försvarsmaktens UAS-centrum.

Nato-övningen Aurora 26 är igång med 13 Nato-länder som deltar. Så här såg det ut när föregångaren Aurora 23 genomfördes för tre år sedan. (Foto: Anders Wiklund/TT)

”Hoppas det förblir fred här”

De ukrainska gästerna har flera perspektiv på tiden i Sverige.

”Många av våra soldater kommer direkt från fronten, och det här innebär en chans att arbeta under lugnare förhållanden och hämta andan”, säger Pavlo.

”Det är skönt att det inte förekommer några robotattacker här, och vi hoppas att det förblir så. Men om behovet skulle uppstå vill vi hjälpa er att vara förberedda.”

Svenska Försvarsmakten tackar för de färska erfarenheter som är av oskattbart värde för svenska försvaret.

Hela stora Nato-övningen Aurora 26 utpekar Ryssland som den tänkte angriparen och där har ju tyvärr Ukraina oerhörda erfarenheter från det ryska angreppskrig som nu är inne på femte året.

ANNONS

