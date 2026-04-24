Sju perfekta tips till Madrid

Ät dig genom La Latina

Madrid ska inte förstås med karta. Madrid ska förstås med ett glas vermouth, några oliver och en tallrik som alla vid bordet plötsligt har åsikter om, skriver NY Times.

Cava Baja i La Latina är perfekt för tapas. Gå från bar till bar. Beställ jamón, tortilla, croquetas och gambas al ajillo. Tapas är inte en måltid. Det är ett socialt kontrakt med vitlök.

Ta Retiro på allvar

Parque de El Retiro är Madrids gröna vardagsrum. Här ror folk båt, promenerar, springer, dricker kaffe och låtsas att de inte bor i en storstad.

Parkens yttervarv är nästan fem kilometer. Perfekt för den som vill kunna säga att man tränat innan lunch. Ännu bättre för den som vill äta en större lunch efteråt.

Sov rätt

Madrid har fått en ny hotellsjäl. Det finns klassiker som Rosewood Villa Magna och Hotel Wellington, men också smartare val som Tótem i Salamanca, Only You i Salesas och NH Collection Madrid Suecia för den som vill bo nära konsten.

Salamanca passar den som vill ha elegans, shopping och snygga luncher. Salesas och Chueca passar den som vill ha design, barer och lite mer puls. Gran Vía passar den som inte vill missa något, inklusive sömnen.

Se flamenco på riktigt

Corral de la Morería är Madrids mest mytomspunna flamencoscen. Litet, intensivt och så nära att man nästan känner vinddraget från klänningarna.

Det här är inte turistflamenco med plastros i håret. Det är kropp, rytm och allvar. Middagen är dessutom signerad Michelinbelönade David García.

Gå till Bernabéu

Även den som inte älskar fotboll bör besöka Santiago Bernabéu. Real Madrids arena är mer än en fotbollsplan. Det är en katedral för modern underhållningsindustri, komplett med troféer, teknik, restauranger och en självbild stor nog att synas från rymden.

Fotboll är i Madrid inte bara sport. Det är identitet, religion och fastighetsutveckling i samma paket.

Madrid är en av Europas mest solsäkra städer.

Drick sent, men med stil

Madrid går sent. Lunch mellan 14 och 16. Middag från 21. Barerna blir roliga när svenskar normalt börjar borsta tänderna.

Testa Bar Cock för klassisk cocktailkänsla, La Venencia för sherry och stränga regler, Viva Madrid för historia eller Jack’s Library om du vill låtsas att du hittat något hemligt. Det har alla andra också gjort, men låt oss inte förstöra stämningen.

Perfect Weekend Guide till Madrid

Bästa tiden: september till december eller mars till juni.

Bästa området första gången: Salamanca, Salesas eller Barrio de Las Letras.

Missa inte: Prado, Retiro, tapas i La Latina, flamenco och en sen middag.

Skippa: hyrbil i stan. Madrid är promenadvänligt och tunnelbanan fungerar.

