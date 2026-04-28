Ägde 10 procent av Apple – sålde och missade 400 miljarder

Wayne var ingenjör på Atari när Jobs rekryterade honom för att övertala Wozniak att satsa på ett datorföretag. Wayne beskrev sig senare som ”den vuxne i rummet”. Han utarbetade Apples ursprungliga partnerskapsavtal och tilldelades 10 procent av bolaget. Jobs och Wozniak ägde 45 procent vardera.

Tolv dagar senare lämnade han alltihop.

800 dollar och ett handslag

Orolig över den ekonomiska risken sålde Wayne tillbaka sin andel för 800 dollar. Senare fick han ytterligare 1 500 dollar för att formellt förverka alla framtida anspråk. Totalt: 2 300 dollar.

Med Apples nuvarande börsvärde på runt 4 biljoner dollar skulle hans ursprungliga 10-procentiga andel i teorin kunna motsvara upp till 400 miljarder dollar enligt Fortune.

I praktiken hade andelen spätts ut kraftigt genom emissioner och aktiesplittar under de 50 år som gått, men storleksordningen gör det till ett av de mest kostsamma affärsbesluten i näringslivets historia.

Men beslutet var inte irrationellt. Jobs hade tagit ett lån på 15 000 dollar för att uppfylla företagets första beställning från The Byte Shop, en datorbutik i Bay Area som Wayne visste hade dåligt rykte om att betala sina räkningar.

Till skillnad från sina unga kompanjoner hade Wayne redan ett hus, en bil och personliga tillgångar som kunde beslagtas om verksamheten gick i konkurs.

I ett öppet bolag finns inget begränsat ansvar. Varje delägare kan hållas ansvarig för hela skulden.