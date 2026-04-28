Apples tredje och ofta bortglömde medgrundare Ronald Wayne gick ur bolaget efter bara tolv dagar 1976. Vid 91 års ålder säger han att han inte ångrar ett dugg.
Ägde 10 procent av Apple – sålde och missade 400 miljarder
Steve Jobs och Steve Wozniak är namnen alla förknippar med Apple. Men när det ikoniska partnerskapsavtalet skrevs och företaget officiellt grundades för 50 år sedan fanns en tredje signatur på dokumentet: Ronald G. Wayne.
Wayne var ingenjör på Atari när Jobs rekryterade honom för att övertala Wozniak att satsa på ett datorföretag. Wayne beskrev sig senare som ”den vuxne i rummet”. Han utarbetade Apples ursprungliga partnerskapsavtal och tilldelades 10 procent av bolaget. Jobs och Wozniak ägde 45 procent vardera.
Tolv dagar senare lämnade han alltihop.
800 dollar och ett handslag
Orolig över den ekonomiska risken sålde Wayne tillbaka sin andel för 800 dollar. Senare fick han ytterligare 1 500 dollar för att formellt förverka alla framtida anspråk. Totalt: 2 300 dollar.
Med Apples nuvarande börsvärde på runt 4 biljoner dollar skulle hans ursprungliga 10-procentiga andel i teorin kunna motsvara upp till 400 miljarder dollar enligt Fortune.
I praktiken hade andelen spätts ut kraftigt genom emissioner och aktiesplittar under de 50 år som gått, men storleksordningen gör det till ett av de mest kostsamma affärsbesluten i näringslivets historia.
Men beslutet var inte irrationellt. Jobs hade tagit ett lån på 15 000 dollar för att uppfylla företagets första beställning från The Byte Shop, en datorbutik i Bay Area som Wayne visste hade dåligt rykte om att betala sina räkningar.
Till skillnad från sina unga kompanjoner hade Wayne redan ett hus, en bil och personliga tillgångar som kunde beslagtas om verksamheten gick i konkurs.
I ett öppet bolag finns inget begränsat ansvar. Varje delägare kan hållas ansvarig för hela skulden.
”Min framgång har aldrig definierats av pengar”
Vid 91 års ålder bor Wayne i Nevada, lever på socialförsäkringen och säljer ibland sällsynta frimärken och mynt. Han har aldrig blivit rik. Men han säger att han inte ser beslutet genom ånger, utan genom klarhet.
”Min framgång har aldrig definierats av pengar. Den har definierats av att agera med tydlighet, integritet och sunt omdöme, med tanke på vad jag faktiskt visste då”, berättar Wayne för Fortune.
Varningen till unga entreprenörer
Nästan 38 procent av amerikanska studenter som tog examen 2025 och 2026 uppgav att de överväger att starta egna företag, enligt ZipRecruiters senaste Graduate Report. Det är en trend som växer i takt med att arbetsmarknaden för ingångsjobb har stramats åt.
Wayne har ett tydligt budskap till dem.
”Förstå exakt vad du går med på, särskilt i ett bolag där ansvaret inte är begränsat till din ägarandel. Varje delägare kan hållas ansvarig för hela beloppet av alla förpliktelser”, säger han till Fortune.
”Förstå din risk i praktiken, inte bara på papperet. Skaffa juridisk rådgivning. Och anta aldrig att din exponering slutar vid din procentandel, för det gör den inte.”
Lutar sig åt ironin
Wayne har inte helt undkommit Apples långa skugga. Tidigare i april samarbetade han med Anheuser-Busch för att marknadsföra en annan sorts ”apple-produkt”: Busch Light Apple, en limiterad ölsort.
”Låt mig visa dig var en mans riktiga rikedom finns”, skämtade Wayne i en reklamvideo och pekade på ett garage fullt av öl. ”Japp, fortfarande en riktigt bra investering.”