Iran har kommit med ett nytt förslag till USA om hur Hormuzsundet ska öppnas igen. Det kan vara dealen som världens ekonomier väntar på.
Ny deal kan öppna Hormuzsundet – Iran kommer med förslag
Det har kallats det ”största hotet mot energisäkerheten genom tiderna”.
Hormuzsundet är, trots många samtal, fortfarande stängt.
USA kommer fortsätta blockera Hormuzsundet så länge det inte finns ett ordentligt fredsavtal på plats, där Iran kallar det amerikanska agerandet för ”piratdåd”.
Precis som Ryssland har lyckats undkomma sanktionerna med oljetransporter gör Iran samma sak, där det står klart att landet lyckas smuggla råolja förbi sanktionerna, genom ett helt smuggelnätverk som opererar från ett laglöst vattenområde utanför Malaysia.
Iran kommer med ny deal
Nu kommer dock uppgifter om att Iran har en ny deal gällande det omstridda sundet, som man vill diskutera med USA.
Det skulle öppna Hormuzsundet igen, men inte inkludera några kärnvapensamtal, enligt CNBC.
Läget är akut där oljepriset fortsatte upp på måndagen och passerade 106 dollar fatet för internationella terminskontrakt för Brent-olja och råoljan steg till drygt 95 dollar fatet.
Räddaren i nöden
Många länder oroar sig för vad energipriserna kommer göra med inflationen och den ekonomiska tillväxten, och att Iran nu lägger fram förslag på en ny deal kan därmed vara räddaren i nöden.
Det nya förslaget innebär att Iran lyfter sin blockad av sundet mot att USA lyfter sina blockader mot iranska hamnar. Fredsavtalet gäller därmed som en slutgiltig fred mellan länderna.
Ovisst om kärnvapenprogrammet
Det tidigare problemet har varit att USA, med påtryckningar från Israel, har velat se förhandlingar kring Irans kärnvapenprogram – något som den iranska ledningen nu alltså vill skjuta på framtiden.
Innan konflikten, som började för två månader sedan, korsade mellan 125 och 140 fartyg in och ut ur sundet dagligen. Under måndagen var den siffran sju fartyg, vilket tydligt visar vilka enorma problem konflikten för med sig, enligt Reuters.
Många strandsatta fartyg
De senaste dagarna har sex tankfartyg lastade med iransk olja tvingats tillbaka av USA, där hundratals fartyg fortfarande är strandsatta.
”Ju längre denna situation fortskrider, desto större är risken för allvarliga olyckor, inklusive miljöolyckor”, säger Arsenio Dominguez, generalsekreterare för FN:s sjöfartsorgan Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).
Om den nya dealen går igenom kan dock trafiken snart åter flyta som vanligt genom sundet igen.
Läs även:
Dödläget i Irankriget lyfter oljepriset och får aktier på fall. Dagens PS
Iran: Inga amerikaner – då får det bli Putin i stället. Dagens PS