Ny deal kan öppna Hormuzsundet – Iran kommer med förslag

USA kommer fortsätta blockera Hormuzsundet så länge det inte finns ett ordentligt fredsavtal på plats, där Iran kallar det amerikanska agerandet för ”piratdåd”.

Precis som Ryssland har lyckats undkomma sanktionerna med oljetransporter gör Iran samma sak, där det står klart att landet lyckas smuggla råolja förbi sanktionerna, genom ett helt smuggelnätverk som opererar från ett laglöst vattenområde utanför Malaysia.

Iran kommer med ny deal

Nu kommer dock uppgifter om att Iran har en ny deal gällande det omstridda sundet, som man vill diskutera med USA.

Det skulle öppna Hormuzsundet igen, men inte inkludera några kärnvapensamtal, enligt CNBC.

Läget är akut där oljepriset fortsatte upp på måndagen och passerade 106 dollar fatet för internationella terminskontrakt för Brent-olja och råoljan steg till drygt 95 dollar fatet.