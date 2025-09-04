Dagens PS
Spanien: Brandrisken nu 40 gånger större

Rebordondo i Spanien drabbades när rekordhettan gjorde skogarna till bränsle för Europas nya ”normala” bränder.
Rebordondo i Spanien drabbades när rekordhettan gjorde skogarna till bränsle för Europas nya "normala" bränder.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Bränderna i Spanien och Portugal blev de värsta på länge. En ny studie konstaterar att sannolikheten för bränder nu är nu 40 gånger större.

Europa har fått en sommar präglad av rekordhetta, torka och svårsläckta bränder.

En studie visar nu att de meteorologiska förutsättningarna för extrem brandrisk har ökat 40 gånger jämfört med tidigare klimatförhållanden.

Rekordbränder i Spanien och Portugal

Enligt Göteborgs-Posten var bränderna i Spanien och Portugal de mest omfattande på tre decennier. En sexton dagar lång värmebölja, den mest intensiva sedan mätningarna började, gjorde marken extremt torr och fylld med brännbart material.

En analys från forskarnätverket World Weather Attribution visar att klimatförändringarna kraftigt har ökat sannolikheten för den här typen av bränder.

“Sen krävs det att något sätter igång bränderna för att det ska börja brinna. Men studien visar att de meteorologiska förutsättningarna för bränderna har ökat med en faktor 40”, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI:s Rossby Center.

Tidigare beräkningar visade att en sådan extrem brandrisk kunde inträffa vart femhundrade år. I dag sker det i genomsnitt vart trettonde år.

“Det betyder att det är någonting som ändå statistiskt sett inträffar relativt ofta i dagens klimat”, säger Kjellström.

Klimatförändringarna ökar brandrisken

Det faktum att den globala medeltemperaturen nu stigit med 1,3 grader på grund av klimatförändringarna har gjort det mer än 40 gånger sannolikt med så här hög brandrisk. Hetta och torka gör att även små gnistor kan orsaka stora bränder.

“Det här är en extrem händelse när det gäller konsekvenserna, men inte så fruktansvärt extrem i dagens klimat. I det förindustriella klimatet så inträffade något liknande nästan aldrig”, säger Kjellström.

Att Medelhavsområdet är särskilt utsatt är väletablerat inom klimatvetenskapen.

“Många av de här scenarierna och siffrorna som man räknar fram här är sånt som man har sett i klimatmodeller sedan länge”, säger han.

Trots att brandförebyggande arbete har utvecklats och minskat antalet bränder på sikt, räcker insatserna inte alltid till.

“Man jobbar mycket med att försöka minska problemen och ändå så räcker det kanske inte riktigt till. Det visar tydligt att vi verkligen måste arbeta med klimatanpassning så att vi lär oss att leva med den här ökade risken”, säger Kjellström till Göteborgs-Posten.

Även i norra Europa märktes förändringen. Sommaren 2025 gav rekordmånga dagar över trettio grader i Sverige, Norge och Finland. Forskarna jämför utvecklingen med 2018 och konstaterar att sannolikheten för värmeböljor nu är dubbelt så hög.

Dubbelt så mycket mark i lågor

Många av Europas bränder har hållt i sig och är svårsläckta med ett varmare klimat. Bränderna går under namnet "det nya normala"
Många av Europas bränder har hållt i sig och är svårsläckta med ett varmare klimat. Bränderna går under namnet "det nya normala"

Dagens PS rapporterade tidigare att dubbelt så mycket mark har brunnit i Europa under 2025 jämfört med året innan. Totalt har 1 500 större skogsbränder rasat, jämfört med drygt 1 000 vid samma tid förra året.

I södra Frankrike förstördes 16 000 hektar skog, vilket gör branden till en av de största sedan 1949. I Grekland spreds elden snabbt med vindstyrkor på upp till 80 kilometer i timmen och även Tyskland drabbades av långvarig torka och bränder.

Begreppet “det nya normala” används nu allt oftare i internationella rapporter.

“Det här är inte bara en klimatfråga, det är en folkhälsokris”, säger Joy Shumake-Guillemot på FN:s klimat- och hälsoprogram.

Forskarnas slutsats om klimatet

Resultaten från analyserna visar tydligt att klimatförändringarna redan har förändrat sannolikheten för extremväder och bränder.

“Det pekar på att det är större risk för den här typen av extremer, som vi ser nu har blivit mycket vanligare och mer intensiva än vad de hade varit utan mänsklig påverkan. Det är ett tydligt tecken på att klimatförändringarna fortgår”, säger Kjellström.

Han framhåller att utvecklingen kan hejdas om den globala uppvärmningen bromsas.

“Det måste vi göra först, så att det inte blir ännu värre. I praktiken innebär det att koldioxidutsläppen måste ner till noll”, avslutar han.

