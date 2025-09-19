Dagens PS
Dagensps.se
Världen

"Skuggmåne" följer jorden – oupptäckt i 60 år

Nu har forskare upptäckt en ny kvasimåne, en "skuggmåne" som rör sig i en bana nära jordens runt solen. Kvasimånen har ännu inte fångats på bild.
Nu har forskare upptäckt en ny kvasimåne, en "skuggmåne" som rör sig i en bana nära jordens runt solen. Kvasimånen har ännu inte fångats på bild. (Foto: Unsplash, illustrerande arkivbild)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

I decennier har den rört sig nästan osynlig på en bana nära jorden. Nu lyfter forskare fram den nyupptäckta “skuggmånen”.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ett mystiskt objekt misstänks ha snurrat nära jorden i decennier utan att någon lagt märke till det. Nu har astronomer upptäckt vår planets nya följeslagare – en ”skuggmåne”.

Missa inte: Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner. Dagens PS

ANNONS

Smygande i omloppsbanan

Astronomer har hittat ett tidigare okänt objekt som de tror hållit sig nära jorden i omkring 60 år. Det går under namnet 2025 PN7 och upptäcktes den 29 augusti av Pan-STARRS-observatoriet på Hawaii.

Objektet är en asteroid, en så kallad kvasimåne, folkligt kallad ”skuggmåne”. Till skillnad från en vanlig måne kretsar den inte runt jorden enligt Earthsky, utan runt solen, men i en bana som hela tiden ligger nära vår planet. Eftersom omloppsbanan nästan är identisk med jordens ser det ut som om den följer oss, ibland framför och ibland bakom i vår färd runt solen.

“Den kan bara upptäckas med nuvarande teleskop när den kommer nära vår planet, som den gjorde i somras”, förklarar Carlos de la Fuente Marcos, forskare vid Complutense-universitetet i Madrid till CNN.

“Dess synlighet är få och långt mellan. Det är ett utmanande objekt”, tillägger han.

Den nyupptäckta kvasimånen 2025 PN7 har en bana runt solen som nästan sammanfaller med jordens. Ur vårt perspektiv ser den ut att följa planeten. (Foto: NASA)
Den nyupptäckta kvasimånen 2025 PN7 har en bana runt solen som nästan sammanfaller med jordens. Ur vårt perspektiv ser den ut att följa planeten. (Foto: NASA)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Liten och ovanlig

ANNONS

Forskarna uppskattar storleken till mellan 19 och 30 meter. Det gör 2025 PN7 till den minsta kvasimåne som hittills observerats. Vid närmaste passagen kom den bara 299 000 kilometer från jorden, jämfört med månen som i snitt ligger 384 000 kilometer bort.

”Solsystemet är fullt av överraskningar så vi fortsätter att leta”, skriver de la Fuente Marcos i ett mejl till CNN.

“För jordens närhet tyder existensen av 2025 PN7 på att det kanske inte finns någon nedre gräns för storleken på en kvasisatellit”.

Han tror dessutom att rymdstenen härstammar från den så kallade Arjuna-gruppen, små asteroider med jordlika banor.

“Nu vet vi att material som kastas ut under månnedslag kan bidra med medlemmar till Arjunas sekundära asteroidbälte”, säger de la Fuente Marcos.

Läs också: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Inget hot mot jorden

Den nyupptäckta ”skuggmånen” är inget hot, betonar forskarna. Den förväntas ligga kvar i sin nuvarande bana i ungefär 60 år innan solens gravitation drar ut den i en så kallad hästskobana.

ANNONS

“Baserat på det lilla vi vet hittills är det nästan säkert ett stenigt och naturligt objekt – ibland hamnar gamla satelliter och raketskrot i den här typen av omloppsbanor mycket nära jorden, men vi kan ofta skilja på ‘naturliga’ (t.ex. asteroidala) från ‘artificiella’ (t.ex. satelliter) baserat på hur deras omloppsbanor utvecklas över korta tidsramar”, konstaterar forskaren Teddy Kareta vid Villanova University.

Forskarna ser nu möjligheter med framtida uppdrag till objekt som 2025 PN7. Att närstudera en ”skuggmåne” kan ge nya svar om både ursprung och utveckling.

”Dessa asteroider är relativt lättillgängliga för obemannade uppdrag och kan användas för att testa planetutforskningstekniker med en relativt blygsam investering”, säger de la Fuente Marcos.

Läs även: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: “Avkylning”. Dagens PS

Läs även: Svenskarna får betala mer för kaffet. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
astronomiForskningMånenNasaupptäckt
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS