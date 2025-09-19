I decennier har den rört sig nästan osynlig på en bana nära jorden. Nu lyfter forskare fram den nyupptäckta “skuggmånen”.
"Skuggmåne" följer jorden – oupptäckt i 60 år
Ett mystiskt objekt misstänks ha snurrat nära jorden i decennier utan att någon lagt märke till det. Nu har astronomer upptäckt vår planets nya följeslagare – en ”skuggmåne”.
Smygande i omloppsbanan
Astronomer har hittat ett tidigare okänt objekt som de tror hållit sig nära jorden i omkring 60 år. Det går under namnet 2025 PN7 och upptäcktes den 29 augusti av Pan-STARRS-observatoriet på Hawaii.
Objektet är en asteroid, en så kallad kvasimåne, folkligt kallad ”skuggmåne”. Till skillnad från en vanlig måne kretsar den inte runt jorden enligt Earthsky, utan runt solen, men i en bana som hela tiden ligger nära vår planet. Eftersom omloppsbanan nästan är identisk med jordens ser det ut som om den följer oss, ibland framför och ibland bakom i vår färd runt solen.
“Den kan bara upptäckas med nuvarande teleskop när den kommer nära vår planet, som den gjorde i somras”, förklarar Carlos de la Fuente Marcos, forskare vid Complutense-universitetet i Madrid till CNN.
“Dess synlighet är få och långt mellan. Det är ett utmanande objekt”, tillägger han.
Liten och ovanlig
Forskarna uppskattar storleken till mellan 19 och 30 meter. Det gör 2025 PN7 till den minsta kvasimåne som hittills observerats. Vid närmaste passagen kom den bara 299 000 kilometer från jorden, jämfört med månen som i snitt ligger 384 000 kilometer bort.
”Solsystemet är fullt av överraskningar så vi fortsätter att leta”, skriver de la Fuente Marcos i ett mejl till CNN.
“För jordens närhet tyder existensen av 2025 PN7 på att det kanske inte finns någon nedre gräns för storleken på en kvasisatellit”.
Han tror dessutom att rymdstenen härstammar från den så kallade Arjuna-gruppen, små asteroider med jordlika banor.
“Nu vet vi att material som kastas ut under månnedslag kan bidra med medlemmar till Arjunas sekundära asteroidbälte”, säger de la Fuente Marcos.
Inget hot mot jorden
Den nyupptäckta ”skuggmånen” är inget hot, betonar forskarna. Den förväntas ligga kvar i sin nuvarande bana i ungefär 60 år innan solens gravitation drar ut den i en så kallad hästskobana.
“Baserat på det lilla vi vet hittills är det nästan säkert ett stenigt och naturligt objekt – ibland hamnar gamla satelliter och raketskrot i den här typen av omloppsbanor mycket nära jorden, men vi kan ofta skilja på ‘naturliga’ (t.ex. asteroidala) från ‘artificiella’ (t.ex. satelliter) baserat på hur deras omloppsbanor utvecklas över korta tidsramar”, konstaterar forskaren Teddy Kareta vid Villanova University.
Forskarna ser nu möjligheter med framtida uppdrag till objekt som 2025 PN7. Att närstudera en ”skuggmåne” kan ge nya svar om både ursprung och utveckling.
”Dessa asteroider är relativt lättillgängliga för obemannade uppdrag och kan användas för att testa planetutforskningstekniker med en relativt blygsam investering”, säger de la Fuente Marcos.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
