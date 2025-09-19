"Skuggmåne" följer jorden – oupptäckt i 60 år

Ett mystiskt objekt misstänks ha snurrat nära jorden i decennier utan att någon lagt märke till det. Nu har astronomer upptäckt vår planets nya följeslagare – en ”skuggmåne”.

Smygande i omloppsbanan

Astronomer har hittat ett tidigare okänt objekt som de tror hållit sig nära jorden i omkring 60 år. Det går under namnet 2025 PN7 och upptäcktes den 29 augusti av Pan-STARRS-observatoriet på Hawaii.

Objektet är en asteroid, en så kallad kvasimåne, folkligt kallad ”skuggmåne”. Till skillnad från en vanlig måne kretsar den inte runt jorden enligt Earthsky, utan runt solen, men i en bana som hela tiden ligger nära vår planet. Eftersom omloppsbanan nästan är identisk med jordens ser det ut som om den följer oss, ibland framför och ibland bakom i vår färd runt solen.

“Den kan bara upptäckas med nuvarande teleskop när den kommer nära vår planet, som den gjorde i somras”, förklarar Carlos de la Fuente Marcos, forskare vid Complutense-universitetet i Madrid till CNN.

“Dess synlighet är få och långt mellan. Det är ett utmanande objekt”, tillägger han.