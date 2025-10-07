Minst fem tankfartyg ur ryska skuggflottan har läckt olja. “Ren tur att vi inte fått någon miljökatastrof”, säger en källa.
Ryska skuggflottan läcker olja: "Ren tur"
Politico och journalistgruppen Sourcematerial har gjort en utredning kring den ryska skuggflottan, vilken Moscow Times nu refererar.
Enligt utredningen har minst fem tankfartyg ur den ryska så kallade skuggflottan läckt olja i europeiska vatten under det senaste året.
Utredningen bygger på satellitbilder från Skytruth och sjöfartsdata från analysplattformen Kpler.
Den visar att fartygen fortsatt operera i stort sett okontrollerat efter att ha lämnat oljefläckar nära europeiska kuster.
Fransk räd mot rysk oljetanker i “skuggflottan” – Dagens PS
”Ett enormt problem”
Två av de aktuella fartygen var redan under brittiska sanktioner när läckorna inträffade.
Lettlands energiminister Kaspars Melnis kallar incidenterna “ett enormt problem” och varnar för att Europa har “tur just nu att vi ingen miljökatastrof inträffat”.
En talesperson för det brittiska utrikesdepartementet beskriver skuggflottan som “ett desperat och farligt försök” av Putin “att klamra sig fast vid sina oljevinster och förorena havet under tiden”.
“Han använder fartyg som ignorerar grundläggande säkerhetsstandarder, vilket ökar risken för katastrofala oljeutsläpp”, säger talespersonen hos Politico.
Inleddes efter invasionen
Ryssland började använda “skuggflottan”, ett nätverk av åldrande tankfartyg utan transparent ägande eller försäkringar, efter att G7-länderna infört ett pristak på rysk oljeexport som svar på Moskvas invasion av Ukraina 2022.
Oljeintäkterna står för ungefär en fjärdedel av Rysslands federala budget.
Enligt sjöfartsdataföretaget Lloyd’s List Intelligence uppgår flottan nu till cirka 1 300 fartyg.
Deras aktiviteter har kopplats till skador på undervattensinfrastruktur i europeiska vatten utöver oljeutsläpp.
Sanktioner mot 450 fartyg
EU har svartlistat 444 tankfartyg som utestängts från EU:s hamnar och västerländska försäkringstjänster, medan Storbritannien sanktionerat cirka 450 fartyg.
“Hur bra eller dåliga redan befintliga sanktioner är, är svårt att säga”, säger Kaspars Melnis till Politico.
Experter berättade för Politico att många fartyg i skuggflottan är i dåligt skick, saknar ordentlig försäkring och opererar utom räckhåll för tillsynsmyndigheter, vilket ökar risken för katastrofala utsläpp.
Centrum för forskning om energi och ren luft uppskattar att saneringen av ett enda större oljeutsläpp skulle kunna kosta cirka 1,4 miljarder euro.
Om ägaren inte kan identifieras får sannolikt de europeiska skattebetalarna som får bära kostnaderna.
Kustbevakningen sätts in mot ryska skuggflottan. Dagens PS
