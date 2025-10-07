Ryska skuggflottan läcker olja: "Ren tur"

Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Politico och journalistgruppen Sourcematerial har gjort en utredning kring den ryska skuggflottan, vilken Moscow Times nu refererar.

Enligt utredningen har minst fem tankfartyg ur den ryska så kallade skuggflottan läckt olja i europeiska vatten under det senaste året.

Utredningen bygger på satellitbilder från Skytruth och sjöfartsdata från analysplattformen Kpler.

Den visar att fartygen fortsatt operera i stort sett okontrollerat efter att ha lämnat oljefläckar nära europeiska kuster.

”Ett enormt problem”

Två av de aktuella fartygen var redan under brittiska sanktioner när läckorna inträffade.

Lettlands energiminister Kaspars Melnis kallar incidenterna “ett enormt problem” och varnar för att Europa har “tur just nu att vi ingen miljökatastrof inträffat”.

En talesperson för det brittiska utrikesdepartementet beskriver skuggflottan som “ett desperat och farligt försök” av Putin “att klamra sig fast vid sina oljevinster och förorena havet under tiden”.

“Han använder fartyg som ignorerar grundläggande säkerhetsstandarder, vilket ökar risken för katastrofala oljeutsläpp”, säger talespersonen hos Politico.

