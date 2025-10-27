Dagens PS
Skräp lämnas kvar i rymden – risken ökar för krock

rymdskrot
Privata företag som SpaceX utnyttjar i allt större utsträckning den lägre omloppsbanan, där det nu börjar bli en hel del bråte. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Allt mer rymdskrot flyger omkring bortom atmosfären. Det kan få förödande konsekvenser, varnar en europeisk rymdorganisation.

Rymdskrot är rester av mänsklig aktivitet i rymden – och det börjar nu bli ett stort problem.

Den europeiska rymdorganisationen ESA larmar om att mängden rymdskrot nått en nivå som hotar både säkerheten och hållbarheten i omloppsbanorna kring jorden.

Enligt organisationens nya ”rymdhälsoindex” befinner sig situationen på nivå 4 – långt från den önskade nivån 1, där rymdmiljön anses stabil, rapporterar danska DR.

Rör sig i höga hastigheter

Bakgrunden är den snabba tillväxten av både aktiva satelliter och rester från gamla satelliter och raketer. Enligt ESA finns nu omkring 15 800 satelliter i omloppsbana, varav drygt 12 000 är aktiva.

Samtidigt svävar tiotals miljoner fragment av skrot runt jorden, varav över en miljon är större än en centimeter.

Även små bitar kan orsaka stora skador, eftersom de rör sig i hastigheter på upp till 28 000 kilometer i timmen.

Privata aktörer ger sig in i leken

De mest belastade områdena är de så kallade låga omloppsbanorna, mellan 450 och 600 kilometers höjd, där många jordobservations- och kommunikationssatelliter befinner sig.

Här har privata aktörer som SpaceX och Blue Origin placerat tusentals satelliter för globala internetnätverk.

Den geostationära banan på cirka 35 000 kilometers höjd är också hårt utnyttjad för kommunikationsändamål.

Ett allt större problem

Bristen på reglering för satellituppskjutningar i lägre omloppsbanor beskrivs som ett växande problem.

Till skillnad från de högre banorna, där operatörer betalar för sina positioner, råder i lägre höjder en närmast oreglerad situation.

Det gör att nya satelliter skjuts upp i snabb takt, ofta utan krav på att rester tas bort när de slutar fungera.

Flera aktörer försöker nu utveckla teknik för att minska mängden rymdskrot, exempelvis genom att samla in uttjänta delar eller styra dem mot atmosfären där de brinner upp.

Skadligt för miljön

Samtidigt varnar forskare för miljöeffekterna när stora mängder metall och kemikalier frigörs i atmosfären vid nedbränning.

Problemen med rymdskrot påverkar redan i dag säkerheten för internationella rymdstationen ISS, som regelbundet tvingas justera sin bana för att undvika kollisioner.

EU behandlar för närvarande ett lagförslag som ska införa gemensamma regler för rymdtrafik och ansvar för bortforsling av skrot, skriver Politico.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

