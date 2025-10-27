Allt mer rymdskrot flyger omkring bortom atmosfären. Det kan få förödande konsekvenser, varnar en europeisk rymdorganisation.
Skräp lämnas kvar i rymden – risken ökar för krock
Mest läst i kategorin
Trumps känga efter Putins missiltest
Ryssland testar en ny kärnvapenrobot med “obegränsad räckvidd”. Donald Trump svarar och riktar en känga mot Putin. På sin pågående Asienturné fick president Donald Trump frågan om Rysslands senaste vapenuppvisning, och han tvekade inte med att säga vad han tycker. Missa inte: Militärprofessor: Trump är rädd för Putin. Dagens PS Putins styrkedemonstration Ryssland meddelade i …
Ukrainska drönare stoppade ryskt flyg
Massiva ukrainska drönarattacker mot mål nära Moskva har bland annat tvingat Ryssland att stänga två flygplatser. Under natten mot den 27 oktober riktade Ukraina en storskalig drönarattack mot flera regioner i västra Ryssland inklusive Moskva-regionen, enligt ryska tjänstemän som Kyiv Independent refererar. I Moskva oblats rapporterades explosioner i flera distrikt. I Kommunarka-området steg rök från …
Varnar Kina efter flygkonfrontation
En ny ”incident” mellan ett australiskt patrullflygplan och ett kinesiskt arméflygplan får nu Australien att skärpa tonen mot Kina. Vid ett toppmöte i Malaysia måndag har Australiens premiärminister Anthony Albanese ”mycket direkt” tagit upp en incident mellan ett kinesiskt arméflygplan och ett australiskt flygvapenplan. Det har Albanese gjort i ett möte med Kinas premiärminister Li …
Viktig seger för Trumps allierade
Argentinas president Javier Mileis parti säkrade en stor seger i Argentinas mellanårsval under söndagen, något som välkomnas i USA. Brasilien är Latinamerikas största ekonomi, Argentina den näst största om än långt efter Brasilien. Men när Brasilien markerar självständighet mot USA, vill segla upp som en ekonomisk stormakt av egen kraft och dessutom vårdar relationerna till …
Här leder varmare hav till mer snö i storstaden
När Stilla havet värms upp lan det leda till mer nederbörd i Nordamerika. Storstaden Chicago kan räkna med betydligt mer snö framöver enligt forskarna. Det kallas “blob”. En marin värmebölja som värmer upp havet i centrala och nordvästra Stilla havet. Den ser ut att förvärras i år enligt forskare som uppger att Nordamerika kan räkna …
Rymdskrot är rester av mänsklig aktivitet i rymden – och det börjar nu bli ett stort problem.
Den europeiska rymdorganisationen ESA larmar om att mängden rymdskrot nått en nivå som hotar både säkerheten och hållbarheten i omloppsbanorna kring jorden.
Enligt organisationens nya ”rymdhälsoindex” befinner sig situationen på nivå 4 – långt från den önskade nivån 1, där rymdmiljön anses stabil, rapporterar danska DR.
Rör sig i höga hastigheter
Bakgrunden är den snabba tillväxten av både aktiva satelliter och rester från gamla satelliter och raketer. Enligt ESA finns nu omkring 15 800 satelliter i omloppsbana, varav drygt 12 000 är aktiva.
Samtidigt svävar tiotals miljoner fragment av skrot runt jorden, varav över en miljon är större än en centimeter.
Även små bitar kan orsaka stora skador, eftersom de rör sig i hastigheter på upp till 28 000 kilometer i timmen.
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor för två personer, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Privata aktörer ger sig in i leken
De mest belastade områdena är de så kallade låga omloppsbanorna, mellan 450 och 600 kilometers höjd, där många jordobservations- och kommunikationssatelliter befinner sig.
Här har privata aktörer som SpaceX och Blue Origin placerat tusentals satelliter för globala internetnätverk.
Den geostationära banan på cirka 35 000 kilometers höjd är också hårt utnyttjad för kommunikationsändamål.
Ett allt större problem
Bristen på reglering för satellituppskjutningar i lägre omloppsbanor beskrivs som ett växande problem.
Till skillnad från de högre banorna, där operatörer betalar för sina positioner, råder i lägre höjder en närmast oreglerad situation.
Det gör att nya satelliter skjuts upp i snabb takt, ofta utan krav på att rester tas bort när de slutar fungera.
Flera aktörer försöker nu utveckla teknik för att minska mängden rymdskrot, exempelvis genom att samla in uttjänta delar eller styra dem mot atmosfären där de brinner upp.
Skadligt för miljön
Samtidigt varnar forskare för miljöeffekterna när stora mängder metall och kemikalier frigörs i atmosfären vid nedbränning.
Problemen med rymdskrot påverkar redan i dag säkerheten för internationella rymdstationen ISS, som regelbundet tvingas justera sin bana för att undvika kollisioner.
EU behandlar för närvarande ett lagförslag som ska införa gemensamma regler för rymdtrafik och ansvar för bortforsling av skrot, skriver Politico.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Techjätten planerar att säga upp 30 000 personer
Techjätten Amazon står inför sin största uppsägning av personalstyrkan någonsin. Hela 30 000 personer kan få se sig om efter nya jobb. Amazon kan börja säga upp personal redan under tisdagen. Det handlar om 30 000 kontorsanställda inom bolagets affärsverksamhet, vilket är nästan 10 procent av kontorsjobben. Totalt har bolaget dock runt 1,5 miljoner anställda …
Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag
Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart. Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt. Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55 Fritt …
Trumps känga efter Putins missiltest
Ryssland testar en ny kärnvapenrobot med "obegränsad räckvidd". Donald Trump svarar och riktar en känga mot Putin. På sin pågående Asienturné fick president Donald Trump frågan om Rysslands senaste vapenuppvisning, och han tvekade inte med att säga vad han tycker. Missa inte: Militärprofessor: Trump är rädd för Putin. Dagens PS Putins styrkedemonstration Ryssland meddelade i …
Företagen blir bättre på rättigheter för barn – missar detta
Ny rapport visar att nordiska bolag ligger i topp globalt när det gäller barns rättigheter, men tillväxttakten bromsar in. Samtidigt saknas fortfarande engagemang där barn möter företagen direkt i marknadsföring och produktdesign. Global Child Forum och Boston Consulting Group presenterade i dag årets upplaga av Children’s Rights and Business Benchmark, världens största kartläggning av hur …
I väntan på vadå? Sitter fast i flytt av ISK helt i onödan
Att flytta aktier och fonder i sitt ISK-konto ska vara enkelt och smidigt. Men för många tar det månader. För Anders Marklund, 72 tog det över tre månader för Nordea att flytta innehavet. Andra banker tar bara en till två veckor för samma tjänst. Enligt Privata Affärer kan den som vill flytta sitt ISK till …