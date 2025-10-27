Skräp lämnas kvar i rymden – risken ökar för krock

Rymdskrot är rester av mänsklig aktivitet i rymden – och det börjar nu bli ett stort problem.

Den europeiska rymdorganisationen ESA larmar om att mängden rymdskrot nått en nivå som hotar både säkerheten och hållbarheten i omloppsbanorna kring jorden.

Enligt organisationens nya ”rymdhälsoindex” befinner sig situationen på nivå 4 – långt från den önskade nivån 1, där rymdmiljön anses stabil, rapporterar danska DR.

Rör sig i höga hastigheter

Bakgrunden är den snabba tillväxten av både aktiva satelliter och rester från gamla satelliter och raketer. Enligt ESA finns nu omkring 15 800 satelliter i omloppsbana, varav drygt 12 000 är aktiva.

Samtidigt svävar tiotals miljoner fragment av skrot runt jorden, varav över en miljon är större än en centimeter.

Även små bitar kan orsaka stora skador, eftersom de rör sig i hastigheter på upp till 28 000 kilometer i timmen.