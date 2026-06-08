Betyget på Nordkorea: "Rikare än någonsin"

Inga officiella siffror

Några officiella siffror kring den ekonomiska utvecklingen finns inte, eftersom Nordkorea inte redovisar någon som helst statistik.

Utanför huvudstaden är landet fortfarande fattigt och nästan hälften av dess 26 miljoner invånare undernärda, enligt FN.

Men olika rapporter och satellitbilder tyder på att de ekonomiska framstegen är reella.

Fartygsaktiviteten har ökat kraftigt vid Nordkoreas oljelager, som håller på att byggas ut.

Många parkeringsplatser är i högra grad fyllda av bilar. Enligt en annan rapport lyser Nordkorea nu ungefär tre gånger så starkt på natten som för fem år sedan.

Nordkorea har inte lyckats göra den här vändningen på egen hand. Man stärkte sin energiförsörjning och tillgång till byggmaterial genom att skicka ammunition och mer än 15 000 soldater till Rysslands krig mot Ukraina.

Vapenförsäljningen sägs ha inbringat miljarder dollar, enligt Institute for National Security Strategy, INSS i sydkoreanska Seoul.

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Handeln med Kina har just nått sin högsta nivå på åtta år. En mängd kinesiska konsumentvarumärken marknadsför sig i Nordkorea, ett brott i sig mot internationella sanktioner.

Spridningen av teknik, som skapat en nordkoreansk digital ekonomi, är starkt beroende av kinesiska komponenter, skriver WSJ som också påpekar att många ur Kim Jong-uns armé av cybertjuvar bor i Kina och agerar därifrån.

Enbart räder mot kryptobörser har gett miljarder dollar till regimen, enligt entydiga källor.

3,7 procent upp 2024 – fortsatte 2025

Nordkoreas ekonomi expanderade med 3,7 procent år 2024, den snabbaste takten på åtta år, enligt de senaste siffrorna från Sydkoreas centralbank. Uppgången fortsatte 2025.

Nordkoreas ekonomiska ställning i dag är den starkaste sedan Kim Jong-un övertog makten efter sin fars död för 15 år sedan.

Den ekonomiska nedgången började vända efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022, som Nordkorea offentligt stödde.

Bara ett år in i kriget blev Nordkorea en ammunitionsleverantör till Moskva och genererade mer än 10 miljarder dollar från sommaren 2023 till slutet av förra året, enligt INSS.

Den intäkten ska sättas i relation till att Nordkorea har en uppskattad BNP på cirka 27 miljarder dollar.

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Militärparad i Nordkorea. Vapen och soldater till Ryssland har bidragit till de ekonomiska framgångarna för landet. (Foto: AP/TT)

Stora byggsatsningar

Under det senaste året har Nordkorea slutfört stora byggprojekt som hade stannat av i åratal, inklusive Pyongyangs största sjukhus, ett växthuskomplex större än New Yorks Central Park och en ny badort.

Regimen bygger ut statligt drivna butiker och apotek för att ersätta svarta marknaden, och nya fabriker på landsbygden skapar statliga jobb för handlare som tidigare sysslade med smuggling, säger Lee Sang-yong, en forskare som har ett nätverk av källor inom Kim-regimen.

”En del av de pengar som Kim-regimen tjänade genom att sälja vapen och hacka sipprar ner till invånarna”, säger Lee.

Ett exempel är bilismen. Bilkörning är nu så utbrett att statlig tv nyligen sände ett program i två delar om uppdateringar av trafiklagarna.

Bland ändringarna finns nya förbud mot att gå över gatan, att promenera husdjur utan koppel och att röka under körning.

Kina och Ryssland i kamp – om inflytande i Nordkorea. Dagens PS

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