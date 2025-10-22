Den mystiska smällen mot ett United Airlines-plan förra veckan har lett till vilda spekulationer om orsaken, från rymdskrot till fåglar på hög höjd.
Mysteriet med flygkollisionen löst: Var det rymdskrot?
Mest läst i kategorin
Fusionsdrömmen lever – bolag hävdar historiskt genombrott
Ett brittiskt bolag, First Light Fusion, säger sig ha tagit ett historiskt steg mot framtidens energikälla. Med en ny teknik kallad FLARE menar företaget att de har lagt grunden till världens första kommersiellt gångbara väg till fusionsenergi – en energiform som ofta beskrivs som både ren och nästan obegränsad. ”Detta är en avgörande stund, inte …
Futuristisk affärsjet – 300 sålda på ett bräde
Flygplan utan fönster låter som science fiction, men det är precis vad Otto Aerospace presenterat med sin nya affärsjet Phantom 3500. Nu har världens näst största företag inom delägarskap av flygplan, Flexjet, lagt en order på hela 300 exemplar – en affär som kan skriva om reglerna för privatflyget. Den eleganta, fönsterlösa designen är inte …
Din inloggning kan knäckas på en sekund – värsta fällorna
Svenskarnas digitala säkerhet är hotad. Många återanvänder lösenord – och experter varnar: Ditt kan knäckas på under en sekund. En stor andel av svenskarna tar onödiga risker med sin digitala säkerhet, enligt en ny undersökning. Nästan sex av tio använder samma lösenord för flera olika konton, en vana som kan få allvarliga konsekvenser om ett …
Molntjänster: Europa måste klippa beroendet av USA
Måndagens driftstopp hos Amazon Web Services påverkar bolag i Europa och Sverige som är alltför beroende av molntjänster i USA. Det beroendet måste nu klippas av enligt experter. Amazon Web Services (AWS), som är en av världens ledande leverantörer av molntjänster, rapporterade ett större driftsavbrott tidigt på måndagsmorgonen som fick konsekvenser för dussintals populära webbplatser …
Mannen byggde spionprogram – blev själv attackerad av det
Apple skickade en hotnotis till en utvecklare som tidigare arbetade med övervakningsteknik, och varnade honom för en riktad attack med legosoldatsspionprogram mot hans iPhone. En utvecklare som tidigare arbetat med att ta fram övervakningsteknik för statliga hackverktyg hos företaget Trenchant fick i mars i år ett oväntat meddelande från Apple. Meddelandet, som dök upp på …
Nu verkar gåtan med flight 1093 och dess skadade framruta vara löst, och svaret är betydligt mer jordnära än väntat.
Ett väderballongföretag har nämligen bekräftat att det med all sannolikhet är en av deras ballonger som orsakade den dramatiska händelsen, skriver Ars.
Väderballong orsakade dramat
Enligt Kai Marshland, medgrundare av väderprognosföretaget WindBorne Systems, är det troligtvis en av deras ballonger som träffade planet.
Företaget fick kännedom om händelsen med United Airlines flight 1093 och den potentiella kopplingen till deras utrustning sent i söndags.
Din inloggning kan knäckas på en sekund – värsta fällorna
Svenskarnas digitala säkerhet är hotad. Många återanvänder lösenord – och experter varnar: Ditt kan knäckas på under en sekund. En stor andel av
“Klockan 6 på morgonen skickade vi vår preliminära utredning till både NTSB och FAA och samarbetar med båda för att undersöka vidare”, sade Marshland till Ars.
WindBorne är ett företag som har funnits i sex år och som samlar in väderobservationer med hjälp av en flotta av små, prisvärda väderballonger. De använder sedan denna atmosfärsdata för sina egna AI-vädermodeller.
Senaste nytt
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Utredare på nätet löste fallet
Händelsen inträffade i torsdags under en flygning med United Airlines från Denver till Los Angeles.
Scott Manley, en populär YouTube-kreatör och pilot, var bland de första som spekulerade online om att kollisionen orsakats av en WindBorne-ballong. Han lyckades samordna positionen för en ballongs datapunkt med flygplanets bana.
Företaget bekräftade för Ars att deras ballong sannolikt träffade planet.
Din toalett får ny funktion – ska mäta din hälsa
En kamera i toaletten? Ja, nu blir badrummet ett hälso-labb. En ny pryl analyserar det som spolas ner för att ge dig full koll på kroppen. Precis som att
Bilder som delats på sociala medier visade att en av de två stora fönstren framtill på en 737 MAX hade spruckit betydligt. Andra bilder visade också en pilots arm som hade skurits på flera ställen av vad som verkade vara små glasskärvor.
Spekulationerna tog fart under helgen efter att en av flygplanets piloter beskrev föremålet som träffade flygplanet som “rymdskrot”.
Under söndagen bekräftade den amerikanska transportmyndigheten NTSB att de utreder kollisionen.
Ballonger ska inte vara ett hot
“Det snabba svaret är att vår konstellation av Global Sounding Balloons (GSBs), som vi kallar WindBorne Atlas, inte utgör ett hot mot flygplan eller andra objekt i luften.
Det är inte bara högst osannolikt att en WindBorne-ballong ens skulle kunna kollidera med ett flygplan från början; utan våra ballonger är så lätta att de inte skulle orsaka betydande skada”, står det på deras hemsida.
WindBorne hävdar också att deras ballonger uppfyller alla tillämpliga regler för luftrummet.
“Vi har till exempel aktiva kommunikationslinjer med FAA för att säkerställa att vår verksamhet uppfyller alla relevanta lagkrav”, uppger företaget.
“Vi ger också regeringspartners direkt tillgång till vårt omfattande, realtidsspårningssystem för ballonger via vår egenutvecklade programvara, WindBorne Live.”
Teknikjätten: Fienden får nu permanent förbud
Intressanta vändningar i ett sex år långt juridiskt drama där en kontroversiell spionprogramtillverkare nu möter konsekvenser. Ett domstolsbeslut har
Missa inte:
Chockresultat: Suv:arna underkänns i livsfarligt älgtest. E55
Ska din AI-kopia få avgöra om du lever eller dör? Realtid
Krisberedskap- styrkan i att samarbeta med grannarna. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"
Kina verkar iskallt räkna med att USA backar gällande handelsfrågorna efter månader av spända förhandlingar och hot om tullar. Anledning: börsen. Det säger Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist när han gäster PS Studio och ger sin senaste syn på den utdragna konflikten. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina" – …
Nya regler för bolån – så mycket mer pengar får du i plånboken
Regeringens planerade förändringar av bolånereglerna kan ge hushållen tusenlappar mer i plånboken. Regeringen vill att det skärpta amorteringskravet från 2018 ska slopas. Man vill också att bolånetaket ska höjas från 85 procent till 90 procent.? Detta ska bland annat sänka tröskeln för att köpa bostad, inte minst för unga. Med ett högre tak för bolån …
Expressen brände OKEJ på bål – nu slår reportrarna tillbaka
På åttiotalet fick OKEJ Sveriges tonåringar att drömma, dansa och tapetsera väggarna med Carola, Kiss och Samantha Fox. Men inte alla var lika förtjusta – Expressen brände tidningen på bål. Fyrtio år senare reser sig OKEJ ur askan och tar revansch på scenen. I den nya showen OKEJ LIVE bjuder Anders Tengner och Jörgen Holmstedt …
Mysteriet med flygkollisionen löst: Var det rymdskrot?
Den mystiska smällen mot ett United Airlines-plan förra veckan har lett till vilda spekulationer om orsaken, från rymdskrot till fåglar på hög höjd. Nu verkar gåtan med flight 1093 och dess skadade framruta vara löst, och svaret är betydligt mer jordnära än väntat. Ett väderballongföretag har nämligen bekräftat att det med all sannolikhet är en …
Storslam för Pineberrys kunder på Svenska SEO-priset
SEO-byrån Pineberrys kunder tar storslam när Svenska SEO-priset delades ut tidigare i veckan. Precis som förra året vann fyra av Pineberrys kunder. Svenska SEO-priset delas ut varje ?r till framst?ende sajter d?r fokus ligger p? organisk synlighet p? s?kmotorer som Google. Precis som f?rra ?ret vinner fyra kunder till SEO-byr?n Pineberry pris i sina respektive …