Mysteriet med flygkollisionen löst: Var det rymdskrot?

Nu verkar gåtan med flight 1093 och dess skadade framruta vara löst, och svaret är betydligt mer jordnära än väntat.

Ett väderballongföretag har nämligen bekräftat att det med all sannolikhet är en av deras ballonger som orsakade den dramatiska händelsen, skriver Ars.

Väderballong orsakade dramat

Enligt Kai Marshland, medgrundare av väderprognosföretaget WindBorne Systems, är det troligtvis en av deras ballonger som träffade planet.

Företaget fick kännedom om händelsen med United Airlines flight 1093 och den potentiella kopplingen till deras utrustning sent i söndags.

“Klockan 6 på morgonen skickade vi vår preliminära utredning till både NTSB och FAA och samarbetar med båda för att undersöka vidare”, sade Marshland till Ars.

WindBorne är ett företag som har funnits i sex år och som samlar in väderobservationer med hjälp av en flotta av små, prisvärda väderballonger. De använder sedan denna atmosfärsdata för sina egna AI-vädermodeller.