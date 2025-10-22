Dagens PS
Mysteriet med flygkollisionen löst: Var det rymdskrot?

Vad var det som slog sönder rutan på ett flygplan egentligen? (Foto: Canva)
Vad var det som slog sönder rutan på ett flygplan egentligen? (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Den mystiska smällen mot ett United Airlines-plan förra veckan har lett till vilda spekulationer om orsaken, från rymdskrot till fåglar på hög höjd.

Nu verkar gåtan med flight 1093 och dess skadade framruta vara löst, och svaret är betydligt mer jordnära än väntat.

Ett väderballongföretag har nämligen bekräftat att det med all sannolikhet är en av deras ballonger som orsakade den dramatiska händelsen, skriver Ars.

Väderballong orsakade dramat

Enligt Kai Marshland, medgrundare av väderprognosföretaget WindBorne Systems, är det troligtvis en av deras ballonger som träffade planet.

Företaget fick kännedom om händelsen med United Airlines flight 1093 och den potentiella kopplingen till deras utrustning sent i söndags.

“Klockan 6 på morgonen skickade vi vår preliminära utredning till både NTSB och FAA och samarbetar med båda för att undersöka vidare”, sade Marshland till Ars.

WindBorne är ett företag som har funnits i sex år och som samlar in väderobservationer med hjälp av en flotta av små, prisvärda väderballonger. De använder sedan denna atmosfärsdata för sina egna AI-vädermodeller.

Utredare på nätet löste fallet

Händelsen inträffade i torsdags under en flygning med United Airlines från Denver till Los Angeles.

Scott Manley, en populär YouTube-kreatör och pilot, var bland de första som spekulerade online om att kollisionen orsakats av en WindBorne-ballong. Han lyckades samordna positionen för en ballongs datapunkt med flygplanets bana.

Företaget bekräftade för Ars att deras ballong sannolikt träffade planet.

Bilder som delats på sociala medier visade att en av de två stora fönstren framtill på en 737 MAX hade spruckit betydligt. Andra bilder visade också en pilots arm som hade skurits på flera ställen av vad som verkade vara små glasskärvor.

Spekulationerna tog fart under helgen efter att en av flygplanets piloter beskrev föremålet som träffade flygplanet som “rymdskrot”.

Under söndagen bekräftade den amerikanska transportmyndigheten NTSB att de utreder kollisionen.

Ballonger ska inte vara ett hot

“Det snabba svaret är att vår konstellation av Global Sounding Balloons (GSBs), som vi kallar WindBorne Atlas, inte utgör ett hot mot flygplan eller andra objekt i luften.

Det är inte bara högst osannolikt att en WindBorne-ballong ens skulle kunna kollidera med ett flygplan från början; utan våra ballonger är så lätta att de inte skulle orsaka betydande skada”, står det på deras hemsida.

WindBorne hävdar också att deras ballonger uppfyller alla tillämpliga regler för luftrummet.

“Vi har till exempel aktiva kommunikationslinjer med FAA för att säkerställa att vår verksamhet uppfyller alla relevanta lagkrav”, uppger företaget.

“Vi ger också regeringspartners direkt tillgång till vårt omfattande, realtidsspårningssystem för ballonger via vår egenutvecklade programvara, WindBorne Live.”

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

