Nasa nobbar SpaceX – halkar efter i racet mot månen

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

SpaceX halkar efter

Ett arbete som dock tar alldeles för lång tid genom alla problem som SpaceX har haft den senaste tiden, enligt CNN.

Nasachefen Sean Duffy är inte nöjd och kan tänka sig att blicka mot nya samarbeten istället.

“De skjuter upp sina tidslinjer, och vi är i en kapplöpning mot Kina”, uppgav Duffy på måndagen.

ANNONS

“Så jag kommer att öppna upp kontraktet och låta andra rymdföretag konkurrera med SpaceX.”

Sean Duffy uppmanar SpaceX att sätta igång och leverera. (Foto: TT)

Det är därmed en helt ny bana som Nasa väljer, som trott på SpaceX sedan 2021 då kontraktet skrevs under.

Samarbetar med Bezos

Nasa har redan kontrakt med ytterligare ett bolag som man nu ser ut att förlita sig på ännu mer, och det rör sig om Musks stora konkurrent Amazongrundaren Jeff Bezos, som utvecklar månlandaren Blue Moon genom sitt rymdbolag Blue Origin.

“Om SpaceX ligger efter, men Blue Origin kan göra det före dem, bra för Blue Origin”, sade Duffy vidare.

”Men vi kommer inte att vänta på ett enda företag. Vi kommer att driva detta framåt och vinna den andra rymdkapplöpningen mot kineserna.”

Läs även:

NASA: Då tar syret slut på jorden. Dagens PS

ANNONS

Nu är Nasas nya överljudsplan på gång. Dagens PS