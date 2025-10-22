Nasa kan inte vänta på SpaceX utan måste kunna lita på ett bolag när det gäller månlandningar. “Vi är mitt i en kapplöpning mot Kina”, uppger Nasachefen.
Nasa nobbar SpaceX – halkar efter i racet mot månen
Det börjar bli ont om tid för Nasa, som inte tycker att SpaceX är en lämplig kandidat att sköta framtidens månlandningar.
SpaceX har haft en rad haverier på sistone, på väg ut i rymden.
Nasa tävlar mot Kina
Nasa tar inte lätt på sådana haverier eftersom det råder en intensiv tävling med Kina i rymden som handlar om väl genomförda månlandningar.
Nasa har i nuläget ett kontrakt med SpaceX på 2,9 miljarder dollar, som handlar om att Elon Musks bolag ska tillhandahålla månlandare som sätter Nasas astronauter på månen.
SpaceX halkar efter
Ett arbete som dock tar alldeles för lång tid genom alla problem som SpaceX har haft den senaste tiden, enligt CNN.
Nasachefen Sean Duffy är inte nöjd och kan tänka sig att blicka mot nya samarbeten istället.
“De skjuter upp sina tidslinjer, och vi är i en kapplöpning mot Kina”, uppgav Duffy på måndagen.
“Så jag kommer att öppna upp kontraktet och låta andra rymdföretag konkurrera med SpaceX.”
Det är därmed en helt ny bana som Nasa väljer, som trott på SpaceX sedan 2021 då kontraktet skrevs under.
Samarbetar med Bezos
Nasa har redan kontrakt med ytterligare ett bolag som man nu ser ut att förlita sig på ännu mer, och det rör sig om Musks stora konkurrent Amazongrundaren Jeff Bezos, som utvecklar månlandaren Blue Moon genom sitt rymdbolag Blue Origin.
“Om SpaceX ligger efter, men Blue Origin kan göra det före dem, bra för Blue Origin”, sade Duffy vidare.
”Men vi kommer inte att vänta på ett enda företag. Vi kommer att driva detta framåt och vinna den andra rymdkapplöpningen mot kineserna.”
