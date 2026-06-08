Kina-Taiwan: Därför drabbas EU hårdast

EU-administrationen hade arbetat med exakt den typen av intrång tre år tidigare i en simuleringsövning.

Problemet nu var att när övningen hade blivit verklighet, hade européerna inget handgripligt svar på vad man skulle göra.

Taiwan är ”en farlig blind fläck” för EU, menar Marcin Jerzewski, chef för Taiwan-kontoret för European Values Center for Security Policy.

Incidenten 17 januari i taiwanesiskt luftrum förklarades av Kina som ett ”normalt” träningsuppdrag.

Taiwans regering kallade det ”provocerande och oansvarigt”. Inom EU såg man det som en del av en långsiktig kinesisk plan för att beröva Taiwan kontroll över sitt territorium och tvinga fram dess återförening med fastlandet på sikt.

Kina låste radar på japanskt flyg – nu flyger de hårda orden. Dagens PS

Oro över Kina inom EU

Taiwan förlitar sig, naturligtvis, på USA i första hand och inte på EU, som en motvikt till Kina.

Men inom EU-förvaltningen är man orolig att Donald Trumps önskan om en återställd relation till Kina och Xi Jinping ska ge Kina grönt ljus för att agera mer offensivt mot Taiwan.

ANNONS

För EU och Europa vore det förödande.

”Även om de geopolitiska spänningarna har ökat har Taiwan blivit mer centralt för globala leveranskedjor och producerar över 60 procent av världens mest avancerade logiska halvledare”, konstaterar Marcin Jerzewski.