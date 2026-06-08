Det är EU som kläms hårdast mellan Kina och Taiwan. En öppen konflikt eller en blockad mot Taiwan skulle vara förödande för Europa.
Kina-Taiwan: Därför drabbas EU hårdast
När en kinesisk militär drönare den 17 januari i år för första gången korsade taiwanesiskt luftrum ovanför ett omdiskuterat korallrev i Sydkinesiska havet, nickade ett antal EU-tjänstepersoner igenkännande mot scenariot.
EU-administrationen hade arbetat med exakt den typen av intrång tre år tidigare i en simuleringsövning.
Problemet nu var att när övningen hade blivit verklighet, hade européerna inget handgripligt svar på vad man skulle göra.
Taiwan är ”en farlig blind fläck” för EU, menar Marcin Jerzewski, chef för Taiwan-kontoret för European Values Center for Security Policy.
Incidenten 17 januari i taiwanesiskt luftrum förklarades av Kina som ett ”normalt” träningsuppdrag.
Taiwans regering kallade det ”provocerande och oansvarigt”. Inom EU såg man det som en del av en långsiktig kinesisk plan för att beröva Taiwan kontroll över sitt territorium och tvinga fram dess återförening med fastlandet på sikt.
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Oro över Kina inom EU
Taiwan förlitar sig, naturligtvis, på USA i första hand och inte på EU, som en motvikt till Kina.
Men inom EU-förvaltningen är man orolig att Donald Trumps önskan om en återställd relation till Kina och Xi Jinping ska ge Kina grönt ljus för att agera mer offensivt mot Taiwan.
För EU och Europa vore det förödande.
”Även om de geopolitiska spänningarna har ökat har Taiwan blivit mer centralt för globala leveranskedjor och producerar över 60 procent av världens mest avancerade logiska halvledare”, konstaterar Marcin Jerzewski.
”Stor ekonomisk kris”
Mest utsatt ekonomiskt vid en öppen konflikt eller blockad skulle EU bli. I det värsta läget, ett krig mellan USA och Kina om Taiwan, visar Bloomberg Economics att EU skulle drabbas av en smäll motsvarande cirka 2 biljoner dollar det första året.
Tysklands ekonomi skulle krympa med ungefär 14 procent, ungefär dubbelt så mycket som USA:s eller Kinas.
”En blockad av Taiwan skulle vara en stor europeisk säkerhets- och ekonomisk kris även utan en invasion”, säger Jerzewski.
Frankrikes BNP skulle minska med 6,5 procent, medan Italien skulle drabbas av en nedgång på 8,8 procent och Spanien med 7 procent.
Globala BNP skulle krympa med över 8 procent, mer än vid finanskrisen 2009 och covid-19-pandemin.
Svårt nå enighet inom EU
En talesperson för EU-kommissionen säger att man ”kontinuerligt” driver på för att spänningarna över Taiwansundet ska lösas fredligt genom dialog.
Om Kina beslutar att försöka ändra status quo med våld eller tvång, kommer EU att försvara sina intressen, tillägger talespersonen.
Samtidigt hålls diskussionerna om EU:s Taiwan-strategi med endast utvalda medlemsländer involverade, för att utesluta andra som är mer benägna att luta sig mot Pekings hållning.
Dessutom påverkar andra intressen. Cypern, för att ta ett exempel, lägger rutinmässigt in sitt veto mot alla diskussioner om Taiwan, av oro för att skapa ett prejudikat som kan inverka på dess egna territoriella tvist med Turkiet.
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Nyckeln till en AI-ledd framtid
Europa försöker hitta fler sätt att samarbeta med Taiwan – inte minst för att öns ekonomi är nyckeln till en AI-ledd framtid och dess ekonomiska tillväxt är imponerande för många europeiska partners.
EU har blivit Taiwans största källa till utländska direktinvesteringar och dess femte största handelspartner.
I en intervju med Bloomberg News i april menade Taiwans biträdande utrikesminister Francois Wu att konsekvenserna av en Taiwan-kris skulle bli förödande.
”Det moderna ekonomiska liv som vi åtnjuter i dag kommer att vara över”, sade han.
”Det kommer att bli mycket dåligt, inte bara för Taiwan utan även för er.”