Monte dei Paschi di Siena startades redan 1472. Men snart kan den anrika italienska banken få en ny ägare.
Världens äldsta bank ska säljas – budstrid väntar
Den italienska banksektorn står inför en ny maktkamp efter att Intesa Sanpaolo lagt ett bud på 30,6 miljarder euro för Monte dei Paschi di Siena.
Det kom bara ett dygn efter att konkurrenten Banco BPM signalerat intresse för en sammanslagning med den anrika banken.
Intesa, som är Italiens största bank, värderar Monte dei Paschi till 10,09 euro per aktie.
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Kan spara miljarder
Budet motsvarar en premie på 12,5 procent jämfört med fredagens stängningskurs och riskerar nu att utlösa en budstrid om kontrollen över en av Europas mest historiska finansinstitutioner, skriver Financial Times.
Monte dei Paschi di Siena grundades 1472 och betraktas som världens äldsta fortfarande verksamma bank.
Banken har under det senaste decenniet genomgått en omfattande omstrukturering efter flera år av finansiella problem, statligt stöd och svag lönsamhet.
Intesa motiverar affären med betydande synergier och bedömer att ett samgående skulle kunna generera årliga kostnadsbesparingar på omkring 1,5 miljarder euro före skatt.
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Bättre lönsamhet
En sammanslagning skulle också ytterligare stärka Intesas position på den italienska bankmarknaden.
Budet kommer samtidigt som den europeiska banksektorn präglas av ökad konsolidering.
Högre räntor har förbättrat lönsamheten, vilket gett flera banker finansiellt utrymme att genomföra större företagsaffärer.
Kan få stor betydelse
I Italien har trycket ökat på mindre och medelstora banker att söka partners för att stärka konkurrenskraften.
Banco BPM intresse för Monte dei Paschi innebär att Intesa nu ställs mot en direkt rival i kampen om banken. Utfallet väntas få stor betydelse för den framtida strukturen på den italienska bankmarknaden.
Om affären genomförs skulle den skapa en ännu starkare nationell bankjätte och samtidigt markera ett nytt kapitel för Monte dei Paschi, vars framtid länge varit en av de mest omdiskuterade frågorna inom europeisk banksektor.
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