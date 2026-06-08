Världens äldsta bank ska säljas – budstrid väntar

Intesa, som är Italiens största bank, värderar Monte dei Paschi till 10,09 euro per aktie.

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Kan spara miljarder

Budet motsvarar en premie på 12,5 procent jämfört med fredagens stängningskurs och riskerar nu att utlösa en budstrid om kontrollen över en av Europas mest historiska finansinstitutioner, skriver Financial Times.

Monte dei Paschi di Siena grundades 1472 och betraktas som världens äldsta fortfarande verksamma bank.

Banken har under det senaste decenniet genomgått en omfattande omstrukturering efter flera år av finansiella problem, statligt stöd och svag lönsamhet.

Intesa motiverar affären med betydande synergier och bedömer att ett samgående skulle kunna generera årliga kostnadsbesparingar på omkring 1,5 miljarder euro före skatt.

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