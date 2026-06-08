Xi Jinping åker till Nordkorea för att möta en ny verklighet: Ryssland är på väg att utmana Kina som Kim Jong Uns viktigaste allierade.
Kina och Ryssland i kamp – om inflytande i Nordkorea
Kinas president Xi Jinping besöker Nordkorea den 8–9 juni i ett läge där maktbalansen på Koreahalvön har förändrats kraftigt.
Till skillnad från sitt senaste besök 2019 står inte längre avvecklingen av Nordkoreas kärnvapenprogram högt på dagordningen. I stället handlar resan främst om att stärka Kinas inflytande gentemot ett allt mer närvarande Ryssland, berättar The Economist.
Stödde tidigare hårda FN-sanktioner
När Xi senast besökte Pyongyang pågick fortfarande internationella försök att få Nordkoreas ledare Kim Jong Un att överge landets kärnvapenambitioner. Kina och Ryssland stödde då hårda FN-sanktioner, samtidigt som Kim hade inlett en dialog med USA president Donald Trump.
Sedan dess har situationen förändrats dramatiskt.
Nordkorea har fördjupat sitt samarbete med Ryssland, bland annat genom att skicka soldater för att stödja Moskvas krigföring i Ukraina. I utbyte har Ryssland bidragit med ekonomiskt och militärt stöd som stärkt Nordkoreas ekonomi och försvarsförmåga. Länderna har dessutom tecknat ett ömsesidigt försvarsavtal.
Rysslands närmande oroar Kina. Xi Jinping vill därför återupprätta Kinas roll som Nordkoreas viktigaste partner och samtidigt begränsa Rysslands växande inflytande. Besöket ses också som ett sätt att positionera Kina inför eventuella nya kontakter mellan Kim Jong Un och Donald Trump.
Förutom att motverka Ryssland hoppas Kina kunna komplicera amerikansk militär planering i regionen, säger Tong Zhao från Carnegie Endowment for International Peace i Washington, DC, enligt The Economist.
Söker acceptans för kärnvapen
Donald Trump har signalerat att han är öppen för nya möten med Kim Jong Un, men Nordkoreas ledning kräver att USA först överger kravet på fullständig avveckling av landets kärnvapenprogram.
Samtidigt tycks både Kina och Ryssland i praktiken ha accepterat att Nordkorea är en kärnvapenmakt. Nordkoreas ledning har under de senaste åren kraftigt utökat sitt kärnvapenprogram och genomfört ett stort antal tester av långdistansrobotar.
Kim Jong Uns syster, Kim Yo Jong, deklarerade dessutom den 7 juni att Nordkoreas status som kärnvapenstat är ”oåterkallelig”.
Läs mer: Kina minskar handeln med Ryssland
Läs mer: Avslöjat: 2 300 nordkoreaner dödade i Ukraina
Läs mer: Shadow Brokers: Tio år senare läcker fortfarande skadlig kod