Kina och Ryssland i kamp – om inflytande i Nordkorea

Stödde tidigare hårda FN-sanktioner

När Xi senast besökte Pyongyang pågick fortfarande internationella försök att få Nordkoreas ledare Kim Jong Un att överge landets kärnvapenambitioner. Kina och Ryssland stödde då hårda FN-sanktioner, samtidigt som Kim hade inlett en dialog med USA president Donald Trump.

Sedan dess har situationen förändrats dramatiskt.

Nordkorea har fördjupat sitt samarbete med Ryssland, bland annat genom att skicka soldater för att stödja Moskvas krigföring i Ukraina. I utbyte har Ryssland bidragit med ekonomiskt och militärt stöd som stärkt Nordkoreas ekonomi och försvarsförmåga. Länderna har dessutom tecknat ett ömsesidigt försvarsavtal.

Rysslands närmande oroar Kina. Xi Jinping vill därför återupprätta Kinas roll som Nordkoreas viktigaste partner och samtidigt begränsa Rysslands växande inflytande. Besöket ses också som ett sätt att positionera Kina inför eventuella nya kontakter mellan Kim Jong Un och Donald Trump.

Förutom att motverka Ryssland hoppas Kina kunna komplicera amerikansk militär planering i regionen, säger Tong Zhao från Carnegie Endowment for International Peace i Washington, DC, enligt The Economist.