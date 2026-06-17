Skanska betalar anställda för att försvara Sverige

För att underlätta för sina anställda erbjuder Skanska i Sverige nu löneutfyllnad för medarbetare vid tjänstgöring i totalförsvaret.

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Gäller även hemvärnet

Det ska ge möjlighet till stöd för alla tjänstgörande grupper inom både militär och civilförsvar och gäller även soldater i hemvärnet.

”Näringslivet är en viktig del av totalförsvaret och Sveriges beredskap. Vi ser det som en del av vårt uppdrag som samhällsbyggare att vara en aktiv del av lösningen och skapa förutsättningar för våra medarbetare att bidra”, säger Magnus Persson som är vd för Skanska Sverige, i dagens pressmeddelande.

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