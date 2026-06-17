Skanska har beslutat kompensera upp till 90 procent av anställdas lön om de deltar i försvaret under upp till 30 dagar per år.
Skanska betalar anställda för att försvara Sverige
I ett omvärldsläge under förändring växer betydelsen av ett fungerande totalförsvar i Sverige och näringslivets roll i det arbetet blir allt tydligare, förklarar Skanska (börskurs Skanska).
För att underlätta för sina anställda erbjuder Skanska i Sverige nu löneutfyllnad för medarbetare vid tjänstgöring i totalförsvaret.
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Gäller även hemvärnet
Det ska ge möjlighet till stöd för alla tjänstgörande grupper inom både militär och civilförsvar och gäller även soldater i hemvärnet.
”Näringslivet är en viktig del av totalförsvaret och Sveriges beredskap. Vi ser det som en del av vårt uppdrag som samhällsbyggare att vara en aktiv del av lösningen och skapa förutsättningar för våra medarbetare att bidra”, säger Magnus Persson som är vd för Skanska Sverige, i dagens pressmeddelande.
”Stärker vår egen kompetens”
Magnus Persson påpekar att det även är till nytta för företaget att anställda är engagerade i försvaret.
”Det stärker samtidigt vår egen kompetens och långsiktiga konkurrenskraft”, menar Persson.
Att Skanskas anställda i Sverige tjänstgör i totalförsvaret kan i förlängningen bidra med nya erfarenheter som stärker både individen och verksamheten i stort, till exempel genom ett ökat säkerhetsmedvetande och ett utvecklat ledarskap, är resonemanget.
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Upp till 90 procent i 30 dagar
De nya riktlinjerna innebär att Skanska kompenserar upp till 90 procent av medarbetarens lön under upp till 30 kalenderdagar per år.
Det omfattar samtliga tjänstgörande grupper inom totalförsvaret, inkluderat hemvärnssoldater.
”Genom att underlätta för fler att bidra till totalförsvaret stärker vi både vår gemensamma beredskap och medarbetarnas möjligheter till ersättning”, säger Jonas Andé, HR- och kommunikationsdirektör för Skanska Sverige.
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