Termometern spränger budgeten – nya ”klimatinflationen" är här

Varmare klimat känns i plånboken

När allt högre temperaturer över 40-strecket suger fukten ur jordbruksmarkerna väntar skördekollaps, dyrare el och krympande hushållskassor.

En analys från forskarnätverket World Weather Attribution visar att värmen nu spelar en större roll än nederbördsbristen för utvecklingen av torka i stora delar av Europa. När temperaturerna stiger ökar avdunstningen kraftigt, vilket gör att marken förlorar fukt betydligt snabbare än tidigare. Även områden som fått relativt normala mängder regn kan därför drabbas av svår torka, enligt Euronews.

Tufft för befolkningen

Det drabbar Europas befolkning, och som vanligt är det de som redan har det svårt ekonomiskt som får det ännu svårare framöver.

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”Skördeförluster, låga vattennivåer och restriktioner för vattenanvändning riskerar att driva upp priserna på basvaror som livsmedel och energi, vilket slår hårdast mot låginkomsthushåll”, säger forskaren Merel Laauwen från Wageningen University & Research i Nederländerna.

Och allt medan temperaturen fortsätter uppåt kommer även de ekonomiska problemen att fortsätta menar forskarna.

Direkt fara för äldre

Samtidigt utgör hettan en direkt livsfara för många, särskilt när hus och lägenheter saknar AC som är fallet på många håll runt till exempel Medelhavet. Att skydda befolkningen, framför allt de gamla och svaga, har blivit en viktig fråga för Europas länder.

Nya siffror från Frankrike visar att över 5 800 fler människor än normalt avled under värmeböljan i juni, vilket understryker hur farlig den extrema hettan har blivit.

WHO: Ny hälsokris

I slutet av juni uppmanade därför WHO Europas regeringar att erkänna extrem värme som en hälsokris och stärka hälso- och sjukvårdssystemets beredskap, berättar Euronews vidare.

Enligt forskarna krävs både kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser och omfattande klimatanpassningsåtgärder för att skydda människor och samhällen mot framtidens allt varmare somrar.

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