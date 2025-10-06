Europas glaciärer smälter bort framför våra ögon

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Rhône-glaciären minskar snabbt

Ett exempel är Rhône-glaciären som har dragit sig tillbaka kraftigt genom åren.

När Matthias Huss besökte glaciären som ung låg den precis vid hans föräldrars parkeringsplats och idag ligger den en halvtimme därifrån.

“När jag först klev upp på isen var det en speciell känsla av evighet”, säger han till BBC.

Det visade sig dock att inget är för evigt och även glaciärer försvinner när temperaturen stiger.

ANNONS

“Varje gång jag går tillbaka minns jag hur det brukade vara.”

Media rapporterar ofta om det akuta läget på platser som Grönland och Antarktis men även i Europa går smältningen snabbt där en fjärdedel av isarna har försvunnit på ett årtionde.

“Det är verkligen svårt att förstå omfattningen av hur snabbt de smälter.”

Ökningen går snabbt

Därför är det viktigt med bildbevis som tydligt visar utvecklingen genom olika årtionden och där takten på smältningen verkar ha ökat de senaste åren efter 2022.

Många av glaciärerna i Schweiz var stabila under slutet av 1900-talet och kunde ta igen förlorad is under vintrarna.

Det har dock till stor del försvunnit under 2000-talet visar forskningen.

Ett exempel är Clariden-glaciären i nordöstra Schweiz som till viss del har smält, medan Pizol-glaciären i samma del av landet har försvunnit helt.

”Det här är en av glaciärerna som jag har undersökt, och nu är den helt borta”, klargör Huss vidare

ANNONS

”Det gör mig definitivt ledsen.”

Clariden-glaciären i Schweiz försvinner snabbt. (Foto: ETH Zurich Library/ M Huss/VAW ETH Zurich)

Industrins framfart smälter isarna

Glaciärerna i Alperna började dra sig tillbaka så smått redan på 1850-talet, något som forskare uppger till stor del beror på användningen av fossila källor som kol startade genom den industriella utvecklingen.

Utan människans utsläpp av enorma mängder koldioxid hade världens glaciärer fortfarande funnits kvar i ungefär samma storlek som tidigare enligt Ben Marzeion på geografiska institutet vid Bremens universitet.

“Vi kan bara förklara det om vi tar hänsyn till koldioxidutsläppen”, säger han.

Bilden visar tydligt hur Gries-glaciären har dragit sig tillbaka under åren. (Foto: swisstopo/ VAW ETH Zurich)

Kan komma tillbaka

Utvecklingen är negativ men glaciärer har försvunnit och kommit tillbaka tidigare genom historien, vilket bevisar att de kan komma tillbaka igen menar Regine Hock, professor i glaciologi vid Oslos universitet, som har besökt Alperna sedan 1970-talet.

ANNONS

“Om man minskar koldioxidavtrycket kan man bevara glaciärer”, klargör hon.

Läs även:

Ny studie – “domedagsglaciären” nära kollaps. Dagens PS

Här smälter glaciärerna snabbast – nytt rekord. Dagens PS