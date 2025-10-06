Att världens glaciärer snabbt smälter är ingen nyhet men ibland blir det extra tydligt när utvecklingen visas genom bildbevis. I Schweiz har många glaciärer försvunnit nästan helt.
Europas glaciärer smälter bort framför våra ögon
Precis som på många andra håll i världen smälter glaciärerna i Schweiz snabbt genom ett allt varmare klimat.
Mäter utvecklingen av glaciärer
Matthias Huss på Glacier Monitoring in Switzerland, GLAMOS, ett program som mäter glaciärer i Schweiz, har följt utvecklingen i hela sitt liv.
Han har sett isen smälta med sina ena ögon.
Rhône-glaciären minskar snabbt
Ett exempel är Rhône-glaciären som har dragit sig tillbaka kraftigt genom åren.
När Matthias Huss besökte glaciären som ung låg den precis vid hans föräldrars parkeringsplats och idag ligger den en halvtimme därifrån.
“När jag först klev upp på isen var det en speciell känsla av evighet”, säger han till BBC.
Det visade sig dock att inget är för evigt och även glaciärer försvinner när temperaturen stiger.
“Varje gång jag går tillbaka minns jag hur det brukade vara.”
Media rapporterar ofta om det akuta läget på platser som Grönland och Antarktis men även i Europa går smältningen snabbt där en fjärdedel av isarna har försvunnit på ett årtionde.
“Det är verkligen svårt att förstå omfattningen av hur snabbt de smälter.”
Ökningen går snabbt
Därför är det viktigt med bildbevis som tydligt visar utvecklingen genom olika årtionden och där takten på smältningen verkar ha ökat de senaste åren efter 2022.
Många av glaciärerna i Schweiz var stabila under slutet av 1900-talet och kunde ta igen förlorad is under vintrarna.
Det har dock till stor del försvunnit under 2000-talet visar forskningen.
Ett exempel är Clariden-glaciären i nordöstra Schweiz som till viss del har smält, medan Pizol-glaciären i samma del av landet har försvunnit helt.
”Det här är en av glaciärerna som jag har undersökt, och nu är den helt borta”, klargör Huss vidare
”Det gör mig definitivt ledsen.”
Industrins framfart smälter isarna
Glaciärerna i Alperna började dra sig tillbaka så smått redan på 1850-talet, något som forskare uppger till stor del beror på användningen av fossila källor som kol startade genom den industriella utvecklingen.
Utan människans utsläpp av enorma mängder koldioxid hade världens glaciärer fortfarande funnits kvar i ungefär samma storlek som tidigare enligt Ben Marzeion på geografiska institutet vid Bremens universitet.
“Vi kan bara förklara det om vi tar hänsyn till koldioxidutsläppen”, säger han.
Kan komma tillbaka
Utvecklingen är negativ men glaciärer har försvunnit och kommit tillbaka tidigare genom historien, vilket bevisar att de kan komma tillbaka igen menar Regine Hock, professor i glaciologi vid Oslos universitet, som har besökt Alperna sedan 1970-talet.
“Om man minskar koldioxidavtrycket kan man bevara glaciärer”, klargör hon.
Europas glaciärer smälter bort framför våra ögon
