USA, Ryssland och Kina går framåt medan Europa backar. Så sammanfattar den tidigare tyske ekonomiministern Robert Habeck läget där Europa nu måste flytta fram sina positioner för att hinna ikapp.
Tysklands förre ekonomiminister varnar för Europas framtid
Europas industri befinner sig redan i underläge och det är framförallt Kina som pressar på.
Samtidigt arbetar Europa i motvind för att att försvara Ukraina mot Ryssland och mot att USA genom Donald Trump vill närma sig Vladimir Putin, när den amerikanske presidenten på sistone vänder den europeiska alliansen ryggen.
Europa pressas alltså från tre håll samtidigt, från Kina, USA och Ryssland.
Samtidigt är det som bekant mellanårsval i USA där Trump måste kämpa för att få tillbaka väljarnas förtroende. Ett sätt att göra det är att sänka priset på diesel, där det höga priset, genom kriget i Iran, har fått väljarna att rösta blått istället.
Europa måst bli starkt – igen
Europa måste därmed lära sig att stå på egna starka ben framöver och bryta det amerikanska beroendet, och samtidigt kunna konkurrera med Kina.
”Ju längre vi väntar, desto värre blir det”, säger den tidigare tyske ekonomiministern och vicekanslern Robert Habeck till tyska Handelsblatt.
Kina leder redan racet inom elbilar och batteriteknik och tar hela tiden över nya viktiga marknadsandelar inom en rad andra sektorer.
För att vända utvecklingen måste Europa lägga stora investeringar inom teknik, energi och industri, menar Robert Habeck.
Kina gasar iväg
Han förklarar att medan Kina snabbt växlar upp är Europa och Tyskland oerhört långsamma inom de flesta områden.
Habeck varnar för att den tyska bilindustrins nuvarande problem kan bli betydligt värre och pekar på Kinas enorma produktionskapacitet.
”Vårt land är inte särskilt bra på att vara snabbt”, säger han.
Måste hitta nya samarbeten
När det gäller samarbete med andra länder måste Europa blicka bortom USA och hitta nya länder.
Ett sådant exempel är Kanada och premiärminister Mark Carney menar Habeck, enligt Berliner-Sonntagsblatt.
”Kanadensarna säger att de inte låter sig köras över. Vi européer borde inte lämna kanadensarna ensamma”, säger Habeck och kritiserar den tyska regeringen för att ha motarbetat ett förslag om att knyta Kanada närmare EU.
”Att den tyska regeringen förhindrar ett närmande mellan EU och Kanada är ett misstag.”
Kan bli värre efter Trump
Samtidigt varnar han för de politiska utsikterna i USA, även efter Trump om några år.
Trump har redan satt upp ett nytt system som en person från högern mer strategiskt kan kopiera, på ett smidigare sätt.
Det kan därmed bli ännu tuffare för Europa när det gäller handel med USA enligt Habeck.
”Det kan bli värre än med Trump.”
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