Tysklands förre ekonomiminister varnar för Europas framtid

Kina gasar iväg

Han förklarar att medan Kina snabbt växlar upp är Europa och Tyskland oerhört långsamma inom de flesta områden.

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Habeck varnar för att den tyska bilindustrins nuvarande problem kan bli betydligt värre och pekar på Kinas enorma produktionskapacitet.

”Vårt land är inte särskilt bra på att vara snabbt”, säger han.

Måste hitta nya samarbeten

När det gäller samarbete med andra länder måste Europa blicka bortom USA och hitta nya länder.

Ett sådant exempel är Kanada och premiärminister Mark Carney menar Habeck, enligt Berliner-Sonntagsblatt.

”Kanadensarna säger att de inte låter sig köras över. Vi européer borde inte lämna kanadensarna ensamma”, säger Habeck och kritiserar den tyska regeringen för att ha motarbetat ett förslag om att knyta Kanada närmare EU.

”Att den tyska regeringen förhindrar ett närmande mellan EU och Kanada är ett misstag.”

Kan bli värre efter Trump

Samtidigt varnar han för de politiska utsikterna i USA, även efter Trump om några år.

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Trump har redan satt upp ett nytt system som en person från högern mer strategiskt kan kopiera, på ett smidigare sätt.

Det kan därmed bli ännu tuffare för Europa när det gäller handel med USA enligt Habeck.

”Det kan bli värre än med Trump.”

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