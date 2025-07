Norrlands guld? Nej, Värmlands

Bröts guld redan på 1990-talet

Gruvan i Sillerud var aktuell redan på 1990-talet. 1992 ansökte Wermlands guldbrytning om att få gryta guld i området och koncessionsnämnden för miljöskydd gav bolaget tillstånd för ett dagbrott på platsen.

Mängden brytbar malm uppskattades då till 50 000 ton med en guldhalt på cirka 5 gram per ton ner till ett djup av 70 meter.

”Guldbrytningen var i gång under några år och officiellt bröts det ut 150 kilo guld ur gruvan. Inmutningen såldes sedan vidare till det finska gruvbolaget Sotkamo silver, men de har aldrig brutit något guld här”, berättar Daniel Reinsjö.

Fick höra talas om gruvan

Själv var han fram tills för några år sedan ”en vanlig snickare från Varberg” men lärde sig att vaska guld hos en meriterad guldgrävare.

”Det gav blodad tand och sedan fick jag jobb på ett stort prospekteringsbolag som bland annat letade guld i Solvik i Dalsland. I samband med det fick jag ett tips om att gruvan här i Sillerud bara stod här utan att någon bröt något guld ”, berättar Reinsjö hos NWT.

Nu ska han och kollegan Andres Kostenko inleda produktionen, efter att ha mutat in ett 311 hektar stort område runt den tidigare gruvan.

De två har undersökt tidigare malm och guldhalt i den, analyserat borrprover det tidigare gruvbolaget lät ta och kommit fram till att guldhalten är hög.

”Vi har tagit egna prover som visar på en guldhalt på 11,8 gram per ton och det finns gamla prover som på sina ställen visar en guldhalt på upp till 60 gram. Då ska man veta att det är ekonomiskt lönsamt att bryta guld i dagbrott om halten är minst 0,5 gram per ton och 1-1,5 gram per ton under jord”, förklarar Daniel Reinsjö.

