Ryska miljardärers beslagtagna lyxyachter har blivit en dyr affär för europeiska skattebetalare. I Italien kostar en enda yacht omkring 100 miljoner kronor om året att underhålla.
Putins oligarker kostar skattebetalarna miljoner – lyxyachter fast i hamnar
Sailing Yacht A är en av världens största segelyachter med sina 143 meter, som tidigare ägdes av den ryske oligarken Andrej Melnitjenko.
Den beslagtogs av den italienska polisen i hamnstaden Trieste, och ligger fortfarande kvar där sedan mars 2022, strax efter invasionen av Ukraina.
Kostsamt för skattebetalare
Nu har lyxyachten dock blivit ett kostsamt problem för de italienska skattebetalarna.
Underhållet, enbart för Sailing Yacht A, hamnar nämligen på nästan 300 000 kronor om dagen, enligt CNN.
Prislappen för skattebetalarna är skyhög – över 100 miljoner kronor om året – och då pratar vi enbart om en yacht.
Underhåll för en miljard
För fyra ryska lyxyachter har notan totalt hamnat på nästan en miljard kronor för Italiens del enligt Forbes. Det gäller yachterna Sailing Yacht A, Scheherazade, Lady M och Lena.
”Superyachter som inte används kostar mycket pengar. Det är oerhört dyrt även när de ligger stilla”, säger Miguel Ángel Serra, jurist på Mallorca.
Enligt italiensk lag måste beslagtagna fartyg underhållas så att de inte rostar sönder eller sjunker. Det innebär stora kostnader för personal, som för en stor yacht som Sailing Yacht A betyder att runt 20 personer måste sköta underhållningen.
Lyxyachter rasar i värde
Samtidigt rasar yachterna i värde när de inte alltid underhålls lika väl som tidigare.
Enligt Financial Times har 15 superyachter med kopplingar till Ryssland tappat ett uppskattat värde på 580 miljoner euro, motsvarande omkring 6,4 miljarder kronor, jämfört med vad de skulle kunna vara värda om de hade underhållits ordentligt.
Det är återigen en nota som hamnar på skattebetalarnas bord.
Utbrett problem – ett dilemma
Problemet finns även i andra europeiska länder.
Tyskland, Frankrike och Spanien har beslagtagna eller frysta lyxyachter som kräver omfattande underhåll.
Det uppstår vidare ett dilemma, ska man underhålla yachterna för miljonbelopp eller låta dem förfalla och därmed rasa i värde?
Politisk fråga
Det har redan börjat bli en politisk fråga, där allt fler skattebetalare inte vill vara delaktiga i kriget i Ukraina, vare sig det rör sig om att underhålla lyxyachter eller att försvara Ukraina mot nya ryska missiler.
En som är kritisk till de ofantliga utgifterna är Roberto Dipiazza, Triestes borgmästare, som nu vill sälja eller föra bort Sailing Yacht A.
Han anser att situationen är orimlig eftersom kostnaderna fortsätter att växa medan fartyget är fryst till följd av sanktionerna mot Ryssland.
”Vi kan få betala för detta monster i flera år”, säger han.
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