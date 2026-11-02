Trumps tal om jordskredsseger rimmar illa med verkligheten

”Låtsas att jag är på valsedeln. I praktiken är jag det”, slog han fast under ett av mötena.

Strategin stöds helhjärtat av partiledningen som ser valet som en knutpunkt för den förda politiken. Samtidigt varnar andra inom samma läger för att delar av budskapet skaver i vissa regioner.

Varningar och interna slitningar inom partiet

Missnöjet gäller bland annat ekonomiska styrmedel och handelsfrågor som har blivit tunga bördor under valrörelsens gång. Lokala företrädare har öppet vittnat om att vissa hjärtefrågor har svårt att vinna gehör i Mellanvästern, där levnadskostnader och stigande priser står i fokus.

Även tonläget i talen har dragit till sig stor uppmärksamhet. En granskning av New York Times visar att framträdandena i snitt har blivit mer än dubbelt så långa som för tio år sedan. Kritiker menar att retoriken har blivit allt råare och mer oförutsägbar med frekventa personangrepp på politiska motståndare.

Vita huset slår ifrån sig kritiken och hävdar att fokus ligger helt på sakfrågor och på att leverera resultat för väljarna.

Demokraterna rustar för rysare i senaten

Demokraterna har under hela hösten försökt kanalisera väljarnas ekonomiska frustration direkt mot regeringspolitiken. Med miljontals förhandsröster redan inlämnade pekar färska mätningar från bland annat New York Times och Siena College på att flera nyckelstater kan tippa över.

För att ta kontroll över senaten krävs en nettovinst på fyra platser, vilket enligt prognoserna ligger inom räckhåll sedan striderna hårdnat i stater som Michigan, Ohio och Kansas.

ANNONS

”Det råder ingen tvekan om att president Trump själv har sagt att mellanårsvalet handlar om honom”, konstaterar senator Tim Scott i en intervju med NBC News.

När vallokalerna nu slår upp dörrarna återstår det att se om presidentens löften om en jordskredsseger håller hela vägen eller om Demokraterna lyckas ta kontrollen över kongressens övre kammare. De senaste siffrorna talar för seger för Demokraterna i senaten.

Mer än 54 miljoner amerikaner har redan röstat före valdagen, enligt nyhetsbyrån AP.