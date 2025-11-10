Dagens PS
Nya hot mot guldgruvan - prövas i domstol

Guldgruva ska prövas i ny domstol
Borrproverna från Stortjärnhobben är lovande men nu ska projektet prövas i högsa juridiska instans. (Foto: Lappland guldprospektering AB)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva samebyn Vapstens överklagande för den nya guldgruvan i Stortjärnhobben.

De senaste borresultaten från Stortjärnhobben har ökat förväntningarna hos Lappland guldprospektering rejält.

”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om ett par år”, sade vd Fredrik Johansson hos Dagens PS i oktober.

Då hade bolaget fått goda resultat från 7 av 16 borrhål. Särskilt ett, STH2025009, sticker ut: en sektion med i snitt 21,72 gram guld per ton över åtta meter. En enskild meter innehöll hela 133 gram guld per ton.

Svenska guldbolagets vd om rekordfyndet: ”Gåshud”. Dagens PS

Kan fördröjas ytterligare

Perspektivet på det är att många guldgruvor i världen bryter malm med halter bara på 1-2 gram per ton.

Till saken hör att stora delar av det aktuella, potentiellt guldbördiga området inte är undersökt.

Att gå från provborrningar till en kommersiell gruva som bryter guld är ett maratonlopp.

Tillstånden kan ta många år, ofta med överklaganden som förlänger processen, vilket nu hänt. Ändå hoppas Lappland guldprospektering kunna skynda på arbetet genom att återanvända delar av provbrytningens miljöunderlag i kommande ansökningar.

Planen är att använda ett befintligt anrikningsverk, i stället för att uppföra ett nytt. Det sparar både på miljön i området och sänker kostnaderna för projektet vid en eventuell uppstart.

Skapar 100 nya jobb

Samtidigt kan gruvan få stor betydelse lokalt. Johansson räknar med att en framtida gruva kan skapa från ett 30-tal till över 100 arbetstillfällen och bli en av de största arbetsgivarna i trakten.

Fyndet i Stortjärnhobben är inte bolagets enda projekt. Men det är här som Johansson och hans team ser den största potentialen.

Nu hotas det återigen, precis som i princip alla gruvprojekt i Sverige, av en rättslig strid.

Avgörs i högsta instans

Lapplands guldprospektering har en ihärdig motståndare i Vapstens sameby, som protesterat och motarbetat gruvplanerna länge.

Efter att ha förlorat kampen i lägre instans har man nu vänt sig till Mark- och miljööverdomstolen för att få ärendet prövat igen.

I dag kom beskedet att domstolen beviljar prövningstillstånd för samebyns överklagande av den markanvisning för Stortjärnshobben Lapplands guldprospektering fått.

Hur snabbt ärendet kan avgöras där är oklart men bolaget skriver på sin hemsida att ”Lappland guldprospekterings tillträde till markanvisade området kvarstår, vilket möjliggör fortsatt arbete och planering inför nästa fas”.

Fynd pekar på ny guldgruva i Lappland. Dagens PS

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

