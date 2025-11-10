Nya hot mot guldgruvan - prövas i domstol

De senaste borresultaten från Stortjärnhobben har ökat förväntningarna hos Lappland guldprospektering rejält.

”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om ett par år”, sade vd Fredrik Johansson hos Dagens PS i oktober.

Då hade bolaget fått goda resultat från 7 av 16 borrhål. Särskilt ett, STH2025009, sticker ut: en sektion med i snitt 21,72 gram guld per ton över åtta meter. En enskild meter innehöll hela 133 gram guld per ton.

Kan fördröjas ytterligare

Perspektivet på det är att många guldgruvor i världen bryter malm med halter bara på 1-2 gram per ton.

Till saken hör att stora delar av det aktuella, potentiellt guldbördiga området inte är undersökt.

Att gå från provborrningar till en kommersiell gruva som bryter guld är ett maratonlopp.

Tillstånden kan ta många år, ofta med överklaganden som förlänger processen, vilket nu hänt. Ändå hoppas Lappland guldprospektering kunna skynda på arbetet genom att återanvända delar av provbrytningens miljöunderlag i kommande ansökningar.

Planen är att använda ett befintligt anrikningsverk, i stället för att uppföra ett nytt. Det sparar både på miljön i området och sänker kostnaderna för projektet vid en eventuell uppstart.