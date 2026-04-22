Oro för stigande flygpriser har vuxit i takt med att kostnaderna för flygbränsle ökat. Men än så länge syns ingen tydlig effekt i vad resenärerna faktiskt betalar för sina resor. Tvärtom finns det fortfarande gott om prisvärda alternativ inför försommaren.
Trots dyrare flygbränsle – hit kan du fortfarande resa billigt
Europa kan få slut på flygbränsle, konstaterade PS häromveckan.
Bakgrunden är kriget mellan USA, Israel och Iran, där Iran i praktiken har stängt världens viktigaste transportled för olja, Hormuzsundet.
Det har i sin tur pressat upp priserna på flygbränsle, något som påverkar både flyg- och charterbolag där bränslet är en stor kostnadspost. Flera bolag har också infört bränsletillägg på biljetterna.
”De som ännu inte har bokat sommarens flygbiljett måste definitivt räkna med att de får betala mer för sin biljett om de inte bokar den nu”, kommenterade analytikern Hans Jørgen Elnæs.
Men i nuläget ser man ingen effekt på priserna. Det menar Ticket.
”Ser inte den effekten”
Enligt resebyrån har de stigande bränslepriserna ännu inte slagit igenom i slutpriserna.
”Det finns en förväntan om att resor ska bli dyrare, men trots att flera flygbolag infört bränsletillägg på flygpriserna så ser vi inte den effekten på slutpriserna i nuläget”, säger Tiyoneh Jah, PR- & kommunikationsansvarig på resebyrån Ticket. Hon fortsätter:
”Tvärtom finns det många riktigt prisvärda alternativ, särskilt på charterresor i maj och juni”.
Fem prisvärda alternativ
Särskilt prisvärda just nu är, enligt Ticket, Turkiet, Grekland, Cypern, Kroatien och Albanien.
Bland annat är Thessaloniki i Grekland just nu 45 procent billigare jämfört med senare i sommar medan Tirana i Albanien – Europas billigaste storstad – är cirka 40 procent billigare.
Risk för högre priser längre fram
Men allt kan ju, tyvärr, både hända och vända. De höga bränslepriserna gör att vissa avgångar och destinationer blir olönsamma, och flera flygbolag har redan börjat dra ned på kapaciteten och ställa in flyg.
Om dagens prisnivåer håller i sig kan det bli dyrare att resa under sensommaren och hösten.
Bland annat uppskattar Ving att en resa till Medelhavet kan bli drygt 300 kronor dyrare tur och retur.
