Trots dyrare flygbränsle – hit kan du fortfarande resa billigt

Det har i sin tur pressat upp priserna på flygbränsle, något som påverkar både flyg- och charterbolag där bränslet är en stor kostnadspost. Flera bolag har också infört bränsletillägg på biljetterna.

”De som ännu inte har bokat sommarens flygbiljett måste definitivt räkna med att de får betala mer för sin biljett om de inte bokar den nu”, kommenterade analytikern Hans Jørgen Elnæs.

Men i nuläget ser man ingen effekt på priserna. Det menar Ticket.

"Dagens PS"

”Ser inte den effekten”

Enligt resebyrån har de stigande bränslepriserna ännu inte slagit igenom i slutpriserna.

”Det finns en förväntan om att resor ska bli dyrare, men trots att flera flygbolag infört bränsletillägg på flygpriserna så ser vi inte den effekten på slutpriserna i nuläget”, säger Tiyoneh Jah, PR- & kommunikationsansvarig på resebyrån Ticket. Hon fortsätter:

”Tvärtom finns det många riktigt prisvärda alternativ, särskilt på charterresor i maj och juni”.